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Снижение количества мигрантов на южной границе США в течение третьего месяца под интенсивным наблюдением в период выборов

Пересечения на границе США-Мексики продолжают фиксироваться на низких уровнях с 2020 года, согласно последним данным федеральной статистики, полученным CNN, что вызвало спор между республиканцами и демократами о безопасности границы.

 and  Max Becker
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В Рuby, Аризона, США, 2024 году, нелегальный контрабандист остается скрытым, в то время как беженцы...
В Рuby, Аризона, США, 2024 году, нелегальный контрабандист остается скрытым, в то время как беженцы из Индии незаконно пересекают границу США с Мексикой, как заснято REUTERS/Адреем Латифом.

Снижение количества мигрантов на южной границе США в течение третьего месяца под интенсивным наблюдением в период выборов

Выборы продолжают подчеркивать иммиграцию как значительную озабоченность избирателей, и бывший президент Трамп сделал это вопросом критическим в своей кампании, часто критикуя вице-президента Камалу Харрис за ее управление ситуацией на границе США с Мексикой. Эта критика часто звучит на митингах кампании.

Посещение Харрис границы США с Мексикой в прошлую пятницу было ясным свидетельством приверженности кампании обеспечению безопасности границы. Эта приверженность включает в себя строгое соблюдение правил, которое вызвало критику со стороны некоторых демократов. Демократический кандидат пыталась позиционировать себя как решение проблемы, занимая более жесткую позицию и одновременно выступая за более широкую иммиграционную реформу.

Зафиксировано значительное снижение пересечений с тех пор, как администрация Байдена приняла исполнительные действия летом.

По данным федеральных данных, в сентябре пограничная охрана США зафиксировала около 54 000 контактов на границе США с Мексикой. Это было третье месяц подряд, когда наблюдалось снижение с момента принятия исполнительных действий.

Этот сдвиг контрастирует с предыдущими периодами, когда официальные лица Министерства внутренней безопасности боролись с высоким уровнем пересечений границы, и происходит в разгар политической кампании, где безопасность границы является актуальной темой.

Официальные лица администрации связывают снижение пересечений с исполнительными действиями, объявленными президентом Байденом в июне. Эти действия в основном запрещают мигрантам просить убежища на границе США с Мексикой и налагают строгие санкции на тех, кто незаконно пересекает границу.

Мигранты все еще могут легально мигрировать через альтернативные каналы, такие как мобильное приложение под названием CBP One. Пограничная служба США обрабатывает около 1450 назначений в день через это приложение.

По словам высокопоставленного официального представителя CBP, эффективный контроль границы требует одновременного применения мер по обеспечению безопасности на границе, международного сотрудничества и легальных путей для миграции.

Меры, принятые в июне, могут быть временно приостановлены и возобновлены в зависимости от определенных критериев, таких как среднесуточное количество контактов ниже 1500 между пунктами въезда. В настоящее время среднесуточное количество контактов колеблется вокруг 1700.

Изменения в этих мерах могут сделать их отмену более сложной, что Харрис предложила во время своего визита на границу. Однако официальные представители кампании заявили, что это отличается от существующих планов администрации.

Высокопоставленный официальный представитель CBP назвал timing этих изменений естественным прогрессом в процессе правового регулирования.

Во время своей поездки на границу Харрис изложила политические меры, которые запретят мигрантам просить убежища на границе США с Мексикой, если они не сделают это в легальных пунктах въезда – отход от исторических протоколов. Она также упомянула о введении строгих санкций для повторных пересечений границы.

«Как президент, я не только восстановлю закон о безопасности границы, который заблокировал Трамп, но и приму дополнительные меры для укрепления нашей границы. Чтобы снизить незаконные пересечения границы, я приму дополнительные меры для поддержания закрытости границы между пунктами въезда. Мы будем вводить более строгие уголовные обвинения против повторных правонарушителей», – сказала Харрис.

«Хотя мы понимаем отчаянное положение, которое толкает многих просить убежища в Соединенных Штатах, наша система должна поддерживать порядок и безопасность», – добавила она.

Политическая дискуссия о безопасности границы и иммиграционной реформе вызвана значительным снижением пересечений границы с тех пор, как администрация Байдена приняла исполнительные действия. Бывший президент Трамп продолжает использовать этот вопрос в своей кампании, часто критикуя вице-президента Харрис за управление ситуацией на границе США с Мексикой.

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