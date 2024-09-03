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ПолитикаНовостиПсихотерапевты

Снижение доходов от медицинской практики, обусловленное ростом расходов

Врачи: стоматологи и специалисты по охране психического здоровья

 and  Wendy Allen
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Снижение доходов от медицинской практики, обусловленное ростом расходов

Рост инфляции также повлиял на медицинские практики в Германии. Согласно Федеральному статистическому управлению, расходы этих практик выросли в среднем на 11,0% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, что совпало с ростом потребительских цен на 6,9%. В результате средние расходы на медицинскую практику увеличились с 420 000 евро в 2021 году до 466 000 евро в 2022 году.

Доходы выросли всего на 5,3% до 796 000 евро, что привело к снижению средней чистой прибыли на практику на 1,5% до 331 000 евро в 2022 году, как сообщает статистическое управление. Уточняется, что эти цифры сильно зависят от практик с высокими доходами и расходами. Половина всех медицинских практик управляла доходами до 487 000 евро и чистой прибылью не более 230 000 евро.

Чистая прибыль не эквивалентна прибыли или доходу врачей. Она обозначает результат всего финансового года практики, за исключением расходов, связанных с приобретением практики и страховками, такими как здравоохранение, инвалидность, пенсия и уход за практикой.

Не учитывая междисциплинарные профессиональные ассоциации (BAG/ассоциации практик) и медицинские центры (MVZ), средний доход на медицинскую практику вырос на 2,0% до 669 000 евро в 2022 году.

В 2022 году также ухудшились средние чистые доходы в стоматологических и психотерапевтических практиках. Стоматологические практики сохранили средний доход на уровне 790 000 евро, но расходы выросли на 7,1%, что привело к снижению чистой прибыли на практику на 13,5% до 243 000 евро.

Психотерапевтические практики, в свою очередь, увидели увеличение среднего дохода на 0,8% до 128 000 евро, но расходы резко выросли на 11,1%, что привело к снижению чистой прибыли на практику на 3,3% до 88 000 евро.

Психотерапевты в этих медицинских практиках могут испытывать аналогичные финансовые трудности. Несмотря на незначительное увеличение доходов на 0,8% до 128 000 евро для психотерапевтических практик в 2022 году, существенный рост расходов на 11,1% привел к снижению чистой прибыли, которое составило 3,3%.

Финансовое бремя, которое испытывают психотерапевты в этих практиках, может потребовать корректировки их стратегий управления затратами.

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