Смертельные случаи, вызванные геленой, возросли до 225 в шести регионах.

Ураган Хеллен, классифицированный как второй по смертоносности, поразивший материковую часть Соединенных Штатов за последние полвека, следует по стопам урагана Катрина, который унес жизни не менее 1,833 человек в 2005 году.

В настоящее время в пострадавших районах ведутся масштабные операции по оказанию помощи. Цели - восстановить электроэнергию, отремонтировать поврежденную водную и сотовую инфраструктуру и доставить поставки в регионы, изолированные в результате разрушений, причиненных Хеллен на дорогах и мостах.

Операции по поиску и спасению продолжались в субботу.

По состоянию на субботу, число погибших, причитающихся Хеллен по штатам, составляет:

Северная Каролина: 113 жертв

113 жертв Южная Каролина: 46 жертв

46 жертв Джорджия: 33 жертвы

33 жертвы Флорида: 20 жертв

20 жертв Теннесси: 11 жертв

11 жертв Виргиния: 2 жертвы

Вот что нам известно о текущих efforts по восстановлению после Хеллен:

Закрытие Блю-Ридж-Паркуэй: 400-мильная Блю-Ридж-Паркуэй, простирающаяся через Северную Каролину и Виргинию, остается закрытой, пока команды проводят оценку ущерба. Без установленной даты открытия сообщается о значительном и катастрофическом ущербе на различных участках парка. Фотографии, предоставленные Службой национальных парков, показывают поваленные деревья и дорожное оползание возле Гуч-Гэп. Паркуэй был самым посещаемым сайтом Службы национальных парков в 2023 году, с 16,75 миллиона посещений, согласно CNN.

400-мильная Блю-Ридж-Паркуэй, простирающаяся через Северную Каролину и Виргинию, остается закрытой, пока команды проводят оценку ущерба. Без установленной даты открытия сообщается о значительном и катастрофическом ущербе на различных участках парка. Фотографии, предоставленные Службой национальных парков, показывают поваленные деревья и дорожное оползание возле Гуч-Гэп. Паркуэй был самым посещаемым сайтом Службы национальных парков в 2023 году, с 16,75 миллиона посещений, согласно CNN. Сотни спасателей из разных частей США в Северной Каролине: Пострадавший округ Бункомб, Северная Каролина, получает помощь от нескольких сотен спасателей из различных федеральных агентств. В том числе на месте находятся сотрудники пожарной службы Нью-Йорка, как сообщается в субботней пресс-конференции представителем округа Лиллиан Говус. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями направило более 3000 федеральных спасателей в Северную Каролину, согласно МэриЭнн Тиерни, руководителю команды Национального центра управления инцидентами FEMA.

Пострадавший округ Бункомб, Северная Каролина, получает помощь от нескольких сотен спасателей из различных федеральных агентств. В том числе на месте находятся сотрудники пожарной службы Нью-Йорка, как сообщается в субботней пресс-конференции представителем округа Лиллиан Говус. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями направило более 3000 федеральных спасателей в Северную Каролину, согласно МэриЭнн Тиерни, руководителю команды Национального центра управления инцидентами FEMA. Отключения электроэнергии продолжают затрагивать более 500 000 клиентов: Более полумиллиона клиентов в пяти штатах все еще остаются без электроэнергии через неделю после Хеллен, согласно poweroutage.us. По состоянию на субботу после полудня, около 562 007 клиентов в Южной Каролине, Северной Каролине, Джорджии, Флориде и Виргинии все еще ждут восстановления электроэнергии. Более 74 000 человек остаются без электроэнергии в округе Бункомб, согласно менеджеру округа Эврил Пайндер.

Разбивка отключений электроэнергии по штатам:

Южная Каролина: 183 231

183 231 Северная Каролина: 216 128

216 128 Флорида: 8 518

8 518 Виргиния: 5 414

5 414 Джорджия: 151 636

151 636 Усадьба Бiltmore испытала значительный ущерб: Некоторые участки самой большой частной усадьбы в Америке и популярного туристического аттракциона в Эшвилле, усадьбы Бiltmore, пострадали от Хеллен. Некоторые низменные районы испытали "значительное наводнение и повреждение зданий", согласно усадьбе Бiltmore. 250-комнатный дом, а также винодельня, оранжерея и отели усадьбы "получили минимальный или нет ущерб от шторма", согласно Бiltmore. Однако лесистые участки, составляющие большую часть усадьбы, пострадали от сильного ветра. При работе по расчистке дорог для ремонта также был причинен ущерб территории и некоторым сооружениям. "К сожалению, мы потеряли несколько наших животных во время шторма, но подавляющее большинство в безопасности и учтены", - заявила усадьба.

Некоторые участки самой большой частной усадьбы в Америке и популярного туристического аттракциона в Эшвилле, усадьбы Бiltmore, пострадали от Хеллен. Некоторые низменные районы испытали "значительное наводнение и повреждение зданий", согласно усадьбе Бiltmore. 250-комнатный дом, а также винодельня, оранжерея и отели усадьбы "получили минимальный или нет ущерб от шторма", согласно Бiltmore. Однако лесистые участки, составляющие большую часть усадьбы, пострадали от сильного ветра. При работе по расчистке дорог для ремонта также был причинен ущерб территории и некоторым сооружениям. "К сожалению, мы потеряли несколько наших животных во время шторма, но подавляющее большинство в безопасности и учтены", - заявила усадьба. Эмоциональный трибьют от члена общины Черной Горы: Члены общины Черной Горы, Северная Каролина, сильно пострадавшие от Хеллена, работают вместе, чтобы распределить поставки в свои собственные районы и труднодоступные места. Натан Уэст, член Пресвитерианской церкви Черной Горы, сказал CNN, что конгрегация развертывается в отдаленные сообщества и горы, предоставляя воду, системы фильтрации воды и еду жителям. "Это действительно было о местных людях", - сказал Уэст CNN. "Мы были оперативны и развертывали поставки на день после урагана ... наши местные первые спасатели работали и работали и работали". Он добавил: "Есть много детей, потерянных, много родителей, потерянных, много целых семей, потерянных. И увидеть людей, которых ты знаешь, и увидеть это в aftermath, все это было довольно трудно".

Команда по восстановлению тесно сотрудничает с спасателями из разных частей США, в том числе пожарной службой Нью-Йорка, чтобы оказать помощь пострадавшим районам, в частности, округу Бункомб в Северной Каролине. Несмотря на усилия более 3000 федеральных спасателей из Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, более 74 000 человек в округе Бункомб все еще остаются без электроэнергии.

В свете значительного ущерба Блю-Ридж-Паркуэй, который является популярным туристическим аттракционом и самым посещаемым сайтом Службы национальных парков в 2023 году, efforts по восстановлению сосредоточены на расчистке дорог и ремонте поврежденной инфраструктуры, чтобы восстановить услуги для пострадавших сообществ, в том числе нас.

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