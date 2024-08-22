Распознать и устранить неточности - Смертельные случаи у пациентов вследствие ошибок в лечении: 75 человек

Вместо запланированной операции из-за кисты 39-летняя женщина подверглась непреднамеренной стерилизации - виной стала путаница. Перепутывание пациентов или хирургических сайтов, назначение неправильного лекарства или оставление медицинского оборудования в теле после процедур - эти тяжёлые ошибки, которые не должны случаться и могут быть предотвращены, известны в медицинской сфере как "Никогда не случающиеся события". В прошлом году было зафиксировано около 150 таких серьёзных случаев, о которых сообщалось на презентации статистики за 2023 год в Берлине. Медицинская служба работает в качестве оценщика для страховщиков по обязательному медицинскому страхованию и уходу на длительный срок. В результате этих ошибок 75 пациентов потеряли жизнь, в то время как годом ранее было зарегистрировано 84 летальных исхода.

Чтобы предотвратить подобные события, Стефан Гронемayer, генеральный директор Медицинской службы Федеральной ассоциации, выступает за обязательную систему сообщений. Поскольку такой системы нет в больницах, статистика отражает только случаи, инициированные пациентами.

В результате ошибок ущерб устанавливается в примерно 20% случаев оценки.

В настоящее время процесс таков: если пациент подозревает ошибку во время своего лечения, он может связаться со своей страховой компанией по обязательному медицинскому страхованию, что позволяет компании вовлечь Медицинскую службу в расследование дела. Только тогда дело включается в статистику. В 2023 году это произошло 11 500 раз, что на около 600 случаев меньше, чем в предыдущем году.

В большинстве случаев (71,1%) эксперты не обнаружили вины медицинского персонала. В около одной пятой случаев (21,5%), или в 2679 случаев лечения, пациенты пострадали из-за медицинских ошибок. Это число осталось относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом, с увеличением всего на 17 случаев. В остальных случаях либо не было установлено никакого ущерба, либо не было установлено четкой связи между ущербом и виной.

Число задокументированных ошибок намного меньше 1% всех медицинских процедур в Германии. Для сравнения, Федеральная ассоциация врачей по обязательному медицинскому страхованию сообщает о более чем 500 миллионах случаев лечения в практике ежегодно. Тем не менее, эти ошибки все ещё могут иметь значительные последствия для пациентов.

Какие последствия имеют эти ошибки?

В большинстве случаев (65,5%) пациенты испытывают временный ущерб, в то время как около 29,7% пострадавших продолжают испытывать долгосрочные последствия. В 2022 году Медицинская служба классифицировала 180 из этих долгосрочных травм как тяжёлые, что означает, что пациенты теперь нуждаются в уходе, имеют проблемы со зрением или парализованы.

Реальная частота ошибок в лечении, вероятно, намного выше. Эксперты предполагают, что предотвратимый ущерб возникает в 1% всех стационарных процедур. "Кроме того, эксперты оценивают, что ежегодно в наших больницах происходит около 17 000 предотвратимых смертей из-за ошибок", - объяснил генеральный директор Гронемayer, ссылаясь на исследование, проведенное по заказу Альянса действий по безопасности пациентов.

Чтобы извлечь уроки из этих ошибок и предотвратить их повторение, Медицинская служба считает, что должна быть введена обязательная, безнаказанная и анонимная система сообщений для таких случаев.

Призывают к фонду помощи и обязательному сообщению

"Когда такие ошибки случаются, риски в процессе ухода требуют систематического решения", - потребовал Гронемayer. Он критиковал то, что предложенная правительством реформа больниц не включает процессы предотвращения ошибок, которые широко распространены за рубежом.

Фонд защиты пациентов также резко критиковал обращение с ошибками в медицине. "Пациенты вынуждены сами заботиться о себе. В практике и домах престарелых нет культуры ошибок", - сказал член правления фонда Эуген Брыш.

В ответ на запрос dpa Федеральное министерство здравоохранения (BMG) признало, что клиники и практики юридически обязаны разрабатывать системы сообщений об ошибках. " tanto в секторе обязательного медицинского страхования, как и в больницах, показывают высокий уровень внедрения систем управления ошибками и сообщений об ошибках", - заявило министерство.

Чтобы компенсировать пострадавших, необходим фонд помощи, обещанный в соглашении о коалиции. "Недопустимо, чтобы пострадавшие ждали длительное время, пока их права не будут признаны", - критиковал Брыш и призвал министра здравоохранения представить законопроект. BMG подтвердило, что рассматривает возможность разработки концепции для создания фонда помощи.

75 смертельных случаев, упомянутые выше, считаются результатом "Никогда не случающихся событий", которые являются тяжёлыми медицинскими ошибками, которые не должны случаться и могут быть предотвращены. Исследование, проведенное по заказу Альянса действий по безопасности пациентов, оценивает, что ежегодно в больницах происходит около 17 000 предотвратимых смертей из-за ошибок.

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