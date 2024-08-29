Служащий в Эрфурте подвергся распыливанию красным веществом

На мероприятии в Эрфурте во время выборов в Тюрингии основательница BSW Сахра Wagenknecht столкнулась с непредвиденным инцидентом, в результате которого она ненадолго покинула сцену. На нее было направлено красное жидкое вещество и нанесен легкий удар. Подозреваемый был быстро задержан и удален охранниками. Мероприятие возобновилось вскоре после инцидента, который произошел сразу после выступления Wagenknecht.

Согласно опросам Infratest, Forschungsgruppe Wahlen и Insa, BSW занимает третье место в Тюрингии с вероятностью от 17% до 20%. Несмотря на то, что Левая party по-прежнему имеет двузначные значения в штате, премьер-министр Бодо Рамелов стоит во главе. Наиболее важными вопросами для избирателей являются иммиграция, безопасность и образование. Wagenknecht критиковала "беспечную" политику в отношении беженцев после нападения на фестиваль в Солingen, считая неконтролируемую миграцию источником неконтролируемого насилия.

Аналогичным образом, в Саксонии BSW занимает третье место с вероятностью от 11% до 15%, уступая только ХДС и AfD. СДПГ, Зеленые и FDP значительно отстают. Ожидается, что образование tanto правительства в Эрфурте и Дрездене станет сложной задачей, с недостаточными большинствами для того, чтобы ХДС правил в одиночку в Саксонии, и потребуется поддержка BSW, чтобы сделать это без участия AfD.

В Тюрингии коалиция ХДС-BSW-SPD остается математически возможной, в то время как большинство для ХДС в Саксонии зависит от участия BSW, при условии исключения AfD из правительства.

Недавно Wagenknecht четко заявила, что она хочет сформировать правительство, но только при условии значительных сдвигов в политике. Ее беспокоит возможность того, что избиратели BSW почувствуют разочарование, если не произойдет никаких реальных изменений. Ее необычные условия выходят за рамки региональной политики, включая переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта. К тому же, сама Wagenknecht намерена возглавить федеральную party в переговорах о коалиции.

BSW также ведет кампанию по двум вопросам, не связанным с региональной политикой: повышение минимальной заработной платы и предоставление налоговых льгот для людей с небольшими пенсиями.

В отношении опросов, BSW tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, занимает третье место с вероятностью от 17% до 20% в Тюрингии и от 11% до 15% в Саксонии. После инцидента на мероприятии в Эрфурте основательница BSW Сахра Wagenknecht активно выступает за сдвиги в политике и возможное образование правительства, делая акцент на повышение минимальной заработной платы и предоставление налоговых льгот для людей с небольшими пенсиями.

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