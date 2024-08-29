Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСВС

Служащий в Эрфурте подвергся распыливанию красным веществом

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Стол казался более ветхим, чем это предполагало вандализм краской.
Стол казался более ветхим, чем это предполагало вандализм краской.

Служащий в Эрфурте подвергся распыливанию красным веществом

На мероприятии в Эрфурте во время выборов в Тюрингии основательница BSW Сахра Wagenknecht столкнулась с непредвиденным инцидентом, в результате которого она ненадолго покинула сцену. На нее было направлено красное жидкое вещество и нанесен легкий удар. Подозреваемый был быстро задержан и удален охранниками. Мероприятие возобновилось вскоре после инцидента, который произошел сразу после выступления Wagenknecht.

Согласно опросам Infratest, Forschungsgruppe Wahlen и Insa, BSW занимает третье место в Тюрингии с вероятностью от 17% до 20%. Несмотря на то, что Левая party по-прежнему имеет двузначные значения в штате, премьер-министр Бодо Рамелов стоит во главе. Наиболее важными вопросами для избирателей являются иммиграция, безопасность и образование. Wagenknecht критиковала "беспечную" политику в отношении беженцев после нападения на фестиваль в Солingen, считая неконтролируемую миграцию источником неконтролируемого насилия.

Аналогичным образом, в Саксонии BSW занимает третье место с вероятностью от 11% до 15%, уступая только ХДС и AfD. СДПГ, Зеленые и FDP значительно отстают. Ожидается, что образование tanto правительства в Эрфурте и Дрездене станет сложной задачей, с недостаточными большинствами для того, чтобы ХДС правил в одиночку в Саксонии, и потребуется поддержка BSW, чтобы сделать это без участия AfD.

В Тюрингии коалиция ХДС-BSW-SPD остается математически возможной, в то время как большинство для ХДС в Саксонии зависит от участия BSW, при условии исключения AfD из правительства.

Недавно Wagenknecht четко заявила, что она хочет сформировать правительство, но только при условии значительных сдвигов в политике. Ее беспокоит возможность того, что избиратели BSW почувствуют разочарование, если не произойдет никаких реальных изменений. Ее необычные условия выходят за рамки региональной политики, включая переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта. К тому же, сама Wagenknecht намерена возглавить федеральную party в переговорах о коалиции.

BSW также ведет кампанию по двум вопросам, не связанным с региональной политикой: повышение минимальной заработной платы и предоставление налоговых льгот для людей с небольшими пенсиями.

В отношении опросов, BSW tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, занимает третье место с вероятностью от 17% до 20% в Тюрингии и от 11% до 15% в Саксонии. После инцидента на мероприятии в Эрфурте основательница BSW Сахра Wagenknecht активно выступает за сдвиги в политике и возможное образование правительства, делая акцент на повышение минимальной заработной платы и предоставление налоговых льгот для людей с небольшими пенсиями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к...
Политика

Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Безчисленное количество военнослужащих Украины погибли, пытаясь отразить российскую агрессию. Президент Зеленский подчеркивает пролонгированный характер борьбы его страны.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
На церемонии в Арлингтонском кладбище присутствовали родственник погибшего солдата, Дональд Трамп,...
Политика

Армия США выразила свое недовольство кампанией Трампа после инцидента на военном кладбище.

Группа Трампа нанесла визит в Национальное кладбище Арлингтон вместе с родственниками умерших. Данная встреча привела к столкновению с сотрудником кладбища, что побудило Армию США выступить с четким заявлением в ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.
Политика

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне. На торжественном мероприятии в Арлингтонском национальном кладбище произошла перепалка между сотрудниками, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом, и работником кладбища. Военный спикер выразил неодобрение поведения команды Трампа во время этого инцидента. Армия США осудила политическую команду Трампа после инцидента в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.
Главные темы

Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.

До выборов в Саксонии канцлер партии ХДС (ХДС) Михаэль Кречмер лидирует над радикально-правой партией АФД. Согласно опросу, проведенному Wahlen для ZDF и опубликованному в четверг в Майнце, ХДС получает 33% поддержки, а АФД - 30%. Без изменений по сравнению с прошлой неделей.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно