Служащий постоянно нажимает на краю ожидания "приятной среды"

После нападения с ножом в Солingen глава Альянса за прогресс и обновление (BSW) Сахра Wagenknecht призвала канцлера Олафа Шольца изменить политику в отношении беженцев. Она предложила, чтобы Шольц публично объявил об окончании культуры гостеприимства, заявив, что Германия больше не может этого выдержать. "Не приходите сюда!", - воскликнула она.

После предполагаемого исламистского нападения Wagenknecht предложила изменить политику в отношении беженцев и представила шестиэтапный план. В него входит отставка федерального министра внутренних дел Нэнси Фесер от СДПГ. Wagenknecht также повторила свои требования о прекращении социальных выплат для отказавшихся в статусе беженцев после короткого переходного периода. Однако Федеральный конституционный суд Германии установил строгие ограничения на сокращение выплат для беженцев, согласно нескольким решениям.

Другие аспекты плана Wagenknecht включают в себя исполнение приказов об депортации, отзыв разрешений на проживание или приостановку процедур по получению убежища для лиц, находящихся в "отпуске", обработку заявлений на убежище в третьих странах за пределами ЕС и прекращение гуманитарной помощи странам, отказывающимся принимать своих граждан.

Wagenknecht, известная своей твердой позицией по миграционной политике, отстаивала эту точку зрения с тех пор, как покинула партию "Левые" прошлой осенью. Она похвалила политику в отношении беженцев в Дании как образец для подражания.

После нападения с ножом в Солingen Wagenknecht призвала изменить политику Германии в отношении беженцев, подчеркнув необходимость прекращения культуры гостеприимства из-за ограниченной емкости страны. В соответствии со своим предложением Wagenknecht предложила, чтобы федеральный министр внутренних дел Нэнси Фесер ушла в отставку с поста в СДПГ.

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