Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение ножом в Солингене

Служащий постоянно нажимает на краю ожидания "приятной среды"

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Служащий постоянно нажимает на краю ожидания "приятной среды"

После нападения с ножом в Солingen глава Альянса за прогресс и обновление (BSW) Сахра Wagenknecht призвала канцлера Олафа Шольца изменить политику в отношении беженцев. Она предложила, чтобы Шольц публично объявил об окончании культуры гостеприимства, заявив, что Германия больше не может этого выдержать. "Не приходите сюда!", - воскликнула она.

После предполагаемого исламистского нападения Wagenknecht предложила изменить политику в отношении беженцев и представила шестиэтапный план. В него входит отставка федерального министра внутренних дел Нэнси Фесер от СДПГ. Wagenknecht также повторила свои требования о прекращении социальных выплат для отказавшихся в статусе беженцев после короткого переходного периода. Однако Федеральный конституционный суд Германии установил строгие ограничения на сокращение выплат для беженцев, согласно нескольким решениям.

Другие аспекты плана Wagenknecht включают в себя исполнение приказов об депортации, отзыв разрешений на проживание или приостановку процедур по получению убежища для лиц, находящихся в "отпуске", обработку заявлений на убежище в третьих странах за пределами ЕС и прекращение гуманитарной помощи странам, отказывающимся принимать своих граждан.

Wagenknecht, известная своей твердой позицией по миграционной политике, отстаивала эту точку зрения с тех пор, как покинула партию "Левые" прошлой осенью. Она похвалила политику в отношении беженцев в Дании как образец для подражания.

После нападения с ножом в Солingen Wagenknecht призвала изменить политику Германии в отношении беженцев, подчеркнув необходимость прекращения культуры гостеприимства из-за ограниченной емкости страны. В соответствии со своим предложением Wagenknecht предложила, чтобы федеральный министр внутренних дел Нэнси Фесер ушла в отставку с поста в СДПГ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно