Слуга проявляет "неисследимую самоуважение".

Недавние выборы в Саксонии и Тюрингии представляют собой значительный сдвиг: впервые ультраправую партию AfD воспринимают как доминирующую силу в федеральной земле, а BSW празднует впечатляющие двузначные успехи как новичок. Формирование правительств после выборов сопряжено с многочисленными препятствиями, и успех зависит от преодоления этих трудностей.

Что толкнуло AfD на такой успех? Как будет действовать федеральное "трафик-световое" правительство, которое решительно отвергли более 85% саксонцев и тюрингцев? И, что самое важное, какими будут будущие правительства в Саксонии и Тюрингии, учитывая, что переговоры о коалиции обещают быть исключительно сложными в обоих штатах?

Эти насущные вопросы были подняты в ток-шоу ARD, модератором которого была Карин Миосга, с участием опытных журналистов и бывшего политика.

Томас де Мезьер, долгие годы политик из Саксонии, а затем федеральный министр внутренних дел и обороны при Ангеле Меркель, проживающий в Дрездене, разделяет озабоченность Миосги словами: "Результаты выборов тревожны. Но мы должны их принять". По его мнению, левые партии вряд ли выживут, а AfD останется, и положение BSW остается неясным. Несмотря на узкую победу ХДС в Саксонии, он выражает сомнения в процессе построения коалиции под единоличным руководством ХДС, особенно в этом штате.

Де Мезьер связывает успех AfD с растущей популистской волной в Европе, возглавляемой в том числе ультраправой AfD, и недовольными избирателями, которые выражают свой протест против системы, которая не работает эффективно. Бывший политик считает, что этот вопрос необходимо решать не только в Германии, но и по всей Европе.

Анне Хайниг, журналистка "Zeit", родившаяся в Фрайберге, Саксония, отмечает, что эти выборы не имеют прецедентов в предыдущих выборах в восточногерманских землях, впервые с окончания Второй мировой войны ультраправую партию считают победителем выборов в федеральной земле. В Тюрингии партия, возглавляемая Бьорном Хёкке, добилась беспрецедентного успеха. В отличие от этого, саксонский министр-президент Михаэль Креtschmer не смог переманить своих избирателей к ХДС, чтобы отвлечь их от AfD.

Хайниг называет результаты выборов "значительными" и предполагает, что хотя часть избирателей AfD остается безразличной к радикализму Хёкке, а некоторые даже его одобряют, глобальные сдвиги власти и низкий приоритет местных политических вопросов в опросах еще больше способствуют успеху AfD на выборах.

Робин Александр, журналист "Die Welt", предостерегает от участия AfD в правительстве, опасаясь их возможного влияния на политику и управление. Александр считает, что Хёкке не заинтересован в участии в переговорах о коалиции и вместо этого хочет изображать себя как преследуемую, отвергнутую фигуру, которая наслаждается своей способностью мешать более широкому управлению.

Хёкке, лидер AfD в Тюрингии, уже известен своими провокационными заявлениями, публично называя ХДС "трансатлантическими вассалами". Для Александра это указывает на то, что конечной целью Хёкке является стратегическое принятие роли гонимой, маргинализированной фигуры, наслаждаясь мыслью, что он необходим для формирования стабильного правительства.

Маас, бывший министр внутренних дел, решительно выступает против коалиции с AfD, утверждая, что такое сотрудничество невозможно с партией, возглавляемой ультраправыми. Однако он осознает сложность ситуации в Тюрингии, где AfD может стать решающим фактором в таких вопросах, как избрание парламентского президента или управление повседневными делами и порядком.

Маас, осознавая трудности, предлагает придерживаться существующих процедур, тем самым снижая шансы на усиление расхождений со стороны AfD. Он считает, что избиратели вряд ли поддержат Хёкке в качестве парламентского президента, но могут выбрать другого человека, чтобы сохранить единство коалиции и не дать AfD дополнительный политический капитал.

Несомненно, результаты "трафик-световых" партий в Саксонии и Тюрингии имеют серьезные недостатки. В ток-шоу ARD эксперты обсуждают влияние СДПГ и прогнозируют шансы Диетмара Вайдке на переизбрание в качестве министра-президента Бранденбурга и получение голосов большинства.

Между тем, BSW сохраняет способность формировать политический ландшафт как решающий голос, имеющий решающее влияние на потенциальные соглашения о коалиции.

В Саксонии и Тюрингии СДПГ традиционно испытывает трудности, считает Маас, виня в этом партию канцлера. "Но меня как христианского демократа огорчает, что у нас есть правительство, которое считают некомпетентным более 70%, 80% населения", - добавляет он. Это настоящая проблема. "Это даже ставит под угрозу демократию, потому что все об этом знают". Коалиция, похоже, находится на грани краха, но она все равно будет существовать, предсказывает Маас. Это сложно в период, когда речь идет о роли Германии в меняющихся глобальных силах. Нам нужен сильный government, чтобы решать проблемы Германии, но его нет.

Геннинг выражает сомнения в желании Сахры Wagenknecht участвовать в управлении штатами. "Потому что управление значит подвергаться проверкам на прочность". Даже внутри левой партии Wagenknecht сопротивлялась участию в правительстве. Более того, она должна будет отказаться от контроля над интерпретацией, если ассоциации штатов Саксонии и Тюрингии поделят власть. Wagenknecht, возможно, не захочет этого. "Но Катарина Вольф в Тюрингии присоединилась к BSW, потому что хочет управлять. И она не оставляет никаких сомнений в том, что она этого хочет".

"Правда, ХДС не будет управлять вместе с Левой партией и АФД, - заявляет де Маизьер. Это решение партии. Но такого решения нет в отношении БСВ, поэтому это должны уточнить земельные ассоциации. Де Маизьер предвидит трудные переговоры о коалиции. Он видит проблему, если Вальгенкнехт захочет соуправлять в одном из земель. "Мне было бы очень сложно управлять с коммунистом в земельном правительстве".

Робин Александр резюмирует положение христианских демократов: "ХДС сталкивается с трудным выбором. Потому что если они решат в Тюрингии сотрудничать с Левой партией, это будет максимально использовано АФД. Вот почему они этого еще не сделали. Но иногда просто нужно взять себя в руки".

Какие факторы способствовали успешным результатам АФД на выборах в Тюрингии и Саксонии? При reservations ХДС о сотрудничестве с Левой партией и отказе АФД участвовать в переговорах о коалиции, как будут сформированы будущие правительства этих земель?

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