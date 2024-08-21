"Случились значительные шаги": украинский парламент одобрил вступление Украины в Международный суд

В попытке отомстить за якобы совершенные Россией военные преступления на украинской территории, парламент Киева в среду проголосовал за присоединение Украины к Международному уголовному суду (МУС) в качестве договаривающейся стороны. Как сообщается в онлайн-изданиях, за это решение проголосовало 281 из 408 депутатов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба описал это действие как "знаковый этап", используя онлайн-платформу X.

Кулеба объяснил, что сотрудничество Украины с МУС было Instrumental в привлечении России к ответственности за злодеяния, совершенные во время их агрессии. Он заверил общественность, что это сотрудничество станет еще более эффективным. Кроме того, Кулеба добавил, что это решение приблизило Украину на шаг к членству в Европейском союзе, к чему ЕС давно призывал Киев.

Однако это решение вызывает споры в Украине, так как военные представители выражают опасения, что МУС может также преследовать в судебном порядке украинских солдат за якобы совершенные военные преступления во время конфликта с Россией.

Интересно, что, по словам deputy Евгении Кравчук, в этом отношении сделано исключение. В соответствии со статьей 124 Римского статута, граждане Украины будут освобождены от преследования за военные преступления в течение семи лет. Министерство иностранных дел Германии приветствовало присоединение Украины к МУС, заявив, что это укрепляет международное право и роль МУС в борьбе с серьезными преступлениями, такими как военные преступления.

С 2002 года МУС, базирующийся в Гааге, расследует и преследует такие серьезные преступления. Суд может выносить ордера на арест, действительные в любой из 125 стран-участниц Римского статута.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года МУС начал расследование. В марте 2023 года судьи вынесли ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военных преступлениях в Украине. Несмотря на то, что Кремль не признает МУС, этот ордер означает, что Путин рискует быть арестованным в членских государствах.

Историческое присоединение Украины к Международному уголовному суду в качестве договаривающейся стороны является значительным шагом к привлечению России к ответственности за военные преступления. Понимая контекст, историческое решение, принятое парламентом Киева, позволяет Украине более эффективно использовать ресурсы МУС в своем стремлении к справедливости.

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