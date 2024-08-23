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Сложная финансовая ситуация и низкие продажи: Audi информирует персонал Брюссельского завода по производству электромобилей о сложной ситуации

 and  Ksenia Johnson
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Сложная финансовая ситуация и низкие продажи: Audi информирует персонал Брюссельского завода по производству электромобилей о сложной ситуации

Audi раскрыла проблемы, с которыми сталкивается их завод по производству электромобилей в Брюсселе на собрании сотрудников. Этот завод имеет высокие затраты на производство и выпускает всего одну устаревшую модель, продажи которой резко упали. Группа Volkswagen пересмотрела свои годовые прогнозы из-за расходов на закрытие или перепрофилирование этого завода. Профсоюз требует долгосрочной стратегии для завода и его 3000 сотрудников.

Изначально Audi планировала продолжить производство роскошного электрического внедорожника Q8 e-tron, но спрос на него продолжает падать, и продажи существенно ниже ожиданий. По словам директора завода Томаса Кретца, завод не имеет своей собственной металлообрабатывающей мастерской. Расположение между жилым районом, железнодорожными путями и автомагистралью усложняет любые возможные расширения. Затраты на логистику на этом сайте существенно выше из-за дефицита местных поставщиков. Преемник Q8 e-tron будет производиться в Мексике.

Организация не комментирует слухи в бельгийских СМИ о возможной потере 1500 рабочих мест в октябре и еще 1100 в мае. Вместо этого они заявили, что в настоящее время ведутся необходимые юридические консультации с социальными партнерами, и рассматриваются жизнеспособные альтернативы. Окончательные решения могут быть приняты только после этого процесса, сказал представитель производственного совета в Брюсселе. "Пока не принято никакого окончательного решения", - подчеркнул спикер.

Текущая ситуация на заводе Audi по производству электромобилей в Брюсселе вызывает обеспокоенность из-за высоких затрат на производство и плохих показателей продаж единственной модели. Несмотря на первоначальные планы по производству Q8 e-tron, его продажи существенно ниже ожиданий, что заставляет Audi рассматривать альтернативные места производства.

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