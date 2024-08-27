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ПолитикаНовостиВыборы в США

Следственный адвокат предлагает возобновить судебное разбирательство Трампа по делу о документах.

Инициированная процедура в отношении неучтных документов Трампа, которые он удерживал в своей частной резиденции после ухода с поста президента США, находится на стадии расторжения. Однако возможен возврат, что '=', повторное открытие.

 and  James Williams
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Власти обнаружили различные предметы, в том числе документы, в частном доме Дональда Трампа во...
Власти обнаружили различные предметы, в том числе документы, в частном доме Дональда Трампа во Флориде

- Следственный адвокат предлагает возобновить судебное разбирательство Трампа по делу о документах.

В ходе судебного разбирательства специальный прокурор Джек Смит, назначенный для расследования дела бывшего президента США Дональда Трампа, обратился в апелляционный суд с просьбой восстановить уголовное дело против экс-президента. Смит подал апелляцию в понедельник (по местному времени), оспаривая решение судьи Эйлин Каннон о прекращении дела. Прекращение процесса произошло в середине июля из-за убеждения Каннон в том, что назначение специального прокурора Смита генеральным прокурором Мерриком Гарландом для расследования дела было неконституционным, что привело к удовлетворению ходатайства команды юристов Трампа.

В своем ходатайстве Смит представил ряд аргументов, в том числе тот факт, что генеральный прокурор имеет "долгую практику" назначения специальных прокуроров, что получило одобрение Конгресса.

Суд над Дональдом Трампом вряд ли состоится до выборов в США

У команды юристов Трампа теперь есть 30 дней, чтобы ответить на ходатайство Смита. После этого Смит будет иметь 21 день на ответ. В настоящее время судебный процесс против республиканского кандидата в президенты, скорее всего, не состоится до выборов 5 ноября.

Трамп покинул пост президента в январе 2021 года. В августе 2022 года ФБР провело обыск в его личном поместье в Флориде, Мар-а-Лаго, изъяв множество правительственных документов. Как указано в последующем обвинении, эти документы включали высокочувствительную информацию, относящуюся к военной стратегии и ядерному оружию, которые, как утверждается, хранились в ненадлежащем месте в Мар-а-Лаго. Президенты США обязаны передать все официальные документы, включая электронные письма и письма, в Национальные архивы по окончании срока полномочий.

Помимо ведения уголовного дела против Трампа в "деле о документах", специальный прокурор Смит также добился обвинительного заключения против Трампа в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, за его активные усилия по фальсификации выборов после поражения от президента Джо Байдена в 2020 году.

Текущие судебные разбирательства в "деле о выборах" в США могут повлиять на будущие политические амбиции Трампа. В то время как эти судебные разбирательства продолжаются, Дональд Трамп, как сообщается, рассматривает возможность повторной кандидатуры на пост президента на предстоящих "выборах в США".

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