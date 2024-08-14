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ПолитикаНовости

Следователи идентифицировали подозреваемого в взломе офиса кампании Трампа в Вирджинии

Офис шерифа округа Лоудон сообщил, что опознал мужчину, якобы взломавшего офис кампании Дональда Трампа в Виргинии на этой неделе, как 39-летнего Тоби Шейна Кесслера.

 and  Hanna Hofmann
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Следственные органы обнародовали кадры видеонаблюдения, на которых подозреваемый в краже видится...
Следственные органы обнародовали кадры видеонаблюдения, на которых подозреваемый в краже видится внутри избирательного штаба, одетый во тёмную одежду, тёмную кепку и рюкзак.

Следователи идентифицировали подозреваемого в взломе офиса кампании Трампа в Вирджинии

Кесслер провел в офисе "краткий период времени", заявил в среду в пресс-релизе шерифский офис, и ничего не оставил при уходе. Офицеры все еще не определили, взял ли он что-либо с собой.

В релизе также уточнялось, что у Кесслера "нет постоянного адреса".

Ранее в этом неделе шерифский офис заявил, что получил вызов около 9 часов вечера в воскресенье из-за кражи в офисе, который арендуется кампанией Трампа и также служит штаб-квартирой комитета республиканцев 10-го избирательного округа Виргинии.

Расследователи опубликовали кадры видеонаблюдения, на которых видно, как подозреваемый, теперь опознанный как Кесслер, находится в офисе кампании в темной одежде, темной кепке и рюкзаке.

После инцидента с кражей в офисе кампании Трампа нельзя исключать политические мотивы из-за политической значимости офиса. Неустойчивое жилищное положение Кесслера и отсутствие постоянного адреса в политической сфере вызывают интересные вопросы.

Офис шерифа округа Лоудон выдал ордер на арест Тоби Шейна Кесслера, 39 лет, по обвинению в краже в связи со взломом в офісе кампании 'Трамп 2024' в Эшберне, Виргиния, 11 августа.

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