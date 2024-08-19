Следите за ключевыми событиями на Национальном конгрессе Демократической партии в Чикаго:

Когда республиканцы собрались в Милуоки месяц назад, многие сторонники бывшего президента Дональда Трампа ожидали крупной победы в ноябре. Однако неожиданный шаг Байдена "отступить" вскоре после завершения республиканского события кардинально изменило ландшафт гонки. Вместе со своим недавно назначенным вице-президентом, губернатором Миннесоты Тимом Волзом, Харрис вывела соревнование на почти равную борьбу, без явного лидера в последнем опросе CNN - и это было еще до учета преимущества конвенции.

Демократы полны ожиданий, когда влиятельные фигуры партии съезжаются в Чикаго. Теперь, после своего решения, Байден будет тепло встречен либеральными поклонниками, когда он откроет празднование, передав эстафету Харрис, которая сделала историю, став первой чернокожей женщиной, получившей номинацию от одной из больших партий. Она взлетела как ракета со своим популистским экономическим платформой и возрожденным обязательством защищать репродуктивные права.

Тем не менее, командам кампании и конвенции предстоят определенные трудности.

Продолжающийся конфликт в Газе, несмотря на переговоры о прекращении огня, длится уже десять месяцев после нападений ХАМАС 7 октября. Количество жертв среди гражданского населения велико, и против войны растет недовольство. Возле периметра безопасности конвенции ожидается тысячи недовольных протестующих, что может создать сюрреалистическую ситуацию, если вопрос будет полностью проигнорирован на сцене.

Трамп также остается проблемой. Он кажется озадаченным переходом от Байдена к Харрис и еще не смог успешно атаковать новую демократическую пару. Демократы, в частности Харрис, частично помогли ему, оставаясь в основном молчаливыми и давая Трампу возможность создавать собственные негативные заголовки.

На этой неделе, однако, внимание переключается на демократов. Им нужно представить свою позицию нации и, как сказали Харрис и Волз, "продать" свою "счастливую" политику незаинтересованным или неопределившимся избирателям, которые, как ожидается, решат выборы позже в году.

Хиллари Клинтон, кандидат в президенты 2016 года и бывший госсекретарь, откроет мероприятие в первый вечер. Барacked Обама выступит во вторник, а Волз будет главным действующим лицом во вторник. Харрис станет звездой четверга, когда она примет партийную номинацию на пост президента и выступит с речью, очерчивающей борьбу против Трампа.

Ходят слухи, что Бейонсе и Тейлор Свифт также могут присутствовать.

Вот шесть аспектов, на которые стоит обратить внимание - и прислушаться - во время Демократического национального съезда:

Настоящий прорыв Харрис

С тех пор, как Харрис стала estándar-носителем партии, она быстро ликвидировала разрывы в опросах и финансировании, с которыми столкнулся Байден. Это подчеркивает желание избирателей альтернативы 2020 году и быструю интеграцию Харрис в политический ландшафт.

Она представила более ясное и оптимистичное сообщение, чем Байден, акцентируя внимание на своем опыте в правоохранительных органах, обновляя экономическую повестку дня Байдена и представляя споры о репродуктивных правах и других вопросах как борьбу за свободу. Ее выбор Волза в качестве соратника в основном был хорошо воспринят, избегая той реакции, которую мог вызвать другой кандидат.

Однако Демократический национальный съезд представит самый внушительный до сих пор этап для Харрис. Она завершит четырехдневное событие в четверг с высокопрофильной речью, принимая партийную номинацию на пост президента и очерчивая борьбу против Трампа, по мере приближения по крайней мере одного дебата в сентябре и начала раннего голосования в ключевых штатах вскоре после этого.

Последнее прощание Байдена

Демократы, возможно, решат самую неловкую часть своей работы в первый вечер съезда - уход Байдена. Решение 81-летнего президента не баллотироваться на выборах 2024 года всего за несколько недель до съезда в Чикаго потребовало изменений в планировании, но его прощание с Харрис также возродило энтузиазм и рост в опросах внутри партии.

Но речь не только о Байдене. Харрис перестроила демократическое сообщение на 2024 год, сосредоточившись на темах свободы и прогресса. Однако основные принципы ее недавней экономической платформы в основном строятся на наследии Байдена. Описав это наследие, которое республиканцы обвиняют в инфляции, Харрис сможет продвигать свою собственную повестку дня.

Хотя Байден получит героический прием в понедельник вечером, демократы признают, что этот съезд будет выглядеть значительно иначе, чем прошлые, если они хотели бы переизбрать Байдена против Трампа.

“Вы имеете в виду что-то совершенно другое, верно?” сказал губернатор Иллинойса ДжБ Прицкер в воскресенье на CNN у Джейка Таппера. “Это кандидат, который оживил партию таким образом, которого я не видел, по крайней мере, с 2008 года. ... Я не чувствовал такого же энтузиазма и электричества на каком-либо съезде, кроме того, что был у Барака Обамы.”

Съезд углубится в историю Трампа, включая его полностраничные газетные объявления, призывающие к смертной казни "Центральных парковых пяти", группы из пяти чернокожих и латиноамериканских подростков, которые были ложно обвинены в изнасиловании и нападении на белую женщину в 1989 году. Один из этих людей, Юсеф Салаам, был приглашен выступить на ДНС.

Основной вызов демократов на этой неделе может заключаться в том, чтобы защитить Харрис от атак Трампа. Эти критические замечания уже звучали, изображая Харрис как одного из самых радикальных демократов Вашингтона и непостоянного политика, который отказался от позиций, которые она занимала во время своей президентской кампании 2019 года.

Представление Волза

Дважды переизбранный губернатор и бывший конгрессмен был практически неизвестен демократам за пределами Миннесоты месяц назад. Однако по мере приближения Дня труда Волз стал вице-президентским кандидатом от Демократической партии и влиятельным политическим оратором.

Во время процесса отбора Волз сохранил низкий профиль, в отличие от других потенциальных кандидатов, таких как губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. Кандидаты, подобные секретарю транспорта Питу Буттигиджу и другим, активно продвигали себя на национальной арене. В результате произошла любопытная ситуация.

Критика Трампа, кандидата в вице-президенты от республиканцев ДжД Вэнс и движение MAGA, со стороны Уолза, в которой он охарактеризовал их качества и политику как странные и отталкивающие, привлекла внимание активистов-лібералов. Прогрессисты были очарованы его едкими, народными нападками, в то время как умеренные демократы хвалили его за прямоту. Республиканцы обвиняют Уолза в преувеличении своего военного прошлого, но, похоже, это еще не снизило его популярность.

Уолз также получил признание, как и Харрис, как поп-культурная фигура. Его любимые тако вызвали шквал разговоров в социальных сетях, а его откровенные видео с Харрис оказались удивительно захватывающими.

Однако ставки сейчас выше. Уолз выйдет на сцену в прайм-тайм в среду, под уровнем пристального внимания, которого он не испытывал во время своей работы в Конгрессе, первого срока на посту губернатора или во время своей работы учителем в школе, тренером по футболу и в Национальной гвардии.

Роли бывших президентов

В отличие от республиканского национального съезда в Милуоки, где, кроме Трампа, не появились ни бывшие президенты, ни вице-президенты, роли Барака Обамы и Билла Клинтона будут значительными.

Харрис стремится установить прецедент, как это сделал Обама в 2008 году, когда он выступил со своей речью о победе наGrant Park, всего в нескольких километрах от United Center, где Харрис примет демократическую номинацию.

И она делает это под кампанией, усиленной сторонниками Обамы, в том числе старшим советником Дэвидом Плоффом, который управлял кампанией Обамы в 2008 году.

Обама и Клинтон оба будут иметь видные роли, несмотря на то, что до сих пор в гонке 2024 года они в основном держали низкий профиль. Однако съезд, который будет наблюдать миллионы, может стать самым значительным участием бывших президентов в кампании 2024 года.

Также запланированы выступления двух бывших первых леди, Хиллари Клинтон и Мишель Обамы. Хиллари Клинтон, бывший государственный секретарь и сенатор от Нью-Йорка, была первой женщиной, выдвинутой в президенты от основной партии в 2016 году.

Мишель Обама остается верной своему слову, данному вместе с мужем в видеоподдержке Харрис. "Мы на твоей стороне", - сказала она.

Урегулирование протестов в Газе

Несмотря на значительные сдвиги в Демократической партии, от Байдена к Харрис, споры о том, как администрация обращается с конфронтацией Израиля в Газе, остаются напряженными.

В течение месяцев демонстрации возникли в результате войны Израиля против ХАМАС после атак группы 7 октября. Эти демонстрации привели к широким протестам по всей стране, требующим немедленного прекращения огня. Некоторые из этих демонстраций были осуждены из-за своих антисемитских ноток, с некоторыми сторонниками поддерживая ХАМАС, что вызвало критику от Байдена и Харрис.

На этой неделе, за пределами съезда, ожидаются ясные небеса, и, по словам организаторов, десятки тысяч протестующих, стремящихся выразить протест против поддержки администрации Байдена израильской армии и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, соберутся вместе.

Определить, что произойдет внутри United Center, сложнее. Движение неприсоединившихся национальных голосов, возникшее из efforts по мобилизации протестных голосов против Байдена во время праймериз, предоставило список требований организаторам мероприятия. Прежде всего, они хотят спикера (или спикеров), чтобы предоставить первыеhand рассказы об events в Газе.

Хотя это требование может быть частично выполнимым, их призыв к embargo на поставки оружия Израилю неприемлем для демократических лидеров, которые будут внимательно следить за продолжающимися переговорами на Ближнем Востоке и с нетерпением ждать прорыва во время съезда.

В то время как нет недостатка в сравнениях с 1968 годом, с его жестоким подавлением антивоенных протестующих, Чикаго теперь кардинально изменился. Мэр Брандон Джонсон, бывший активист профсоюза, недавно поделился своими чувствами по поводу ситуации в Газе, описав ее как негуманную и граничащую с геноцидом.

Несмотря на тщательное планирование и политическое маневрирование, неопределенность остается главной темой на этой неделе.

Несмотря на продолжающиеся протесты и напряженность в Газе, демократам придется осторожно обращаться с этим вопросом во время съезда, так как они ожидают тысяч протестующих возле зоны безопасности, и отсутствие этой темы на сцене могло бы создать сюрреалистическую ситуацию. По мере переключения внимания на демократов, Харрис и ее вице-президент Тим Уолз сыграют важную роль в продаже своего "счастливого" политики незаинтересованным или отчужденным избирателям, стремясь завоевать их поддержку на предстоящих выборах.

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