Скотт Питерсон отрицает убийство своей беременной жены почти два десятилетия назад в новом документальном фильме

В клипе из невыпущенного документального фильма “Лицом к лицу со Скоттом Петтерсоном”, показанном на шоу Сегодня на NBC в четверг, Петтерсона спрашивают, почему кто-то должен хотеть услышать его версию истории. Он отвечает: “Потому что я не убивал свою семью”.

После почти шестимесячного судебного процесса в 2004 году, который с самого начала захватил внимание следящих за делом, Петтерсона признали виновным в убийстве первой степени Лакси и убийстве второй степени Коннера. Он был приговорен к смертной казни, но это былоlater overturned и он был приговорен к пожизненному заключению без права на освобождение.

В декабре 2002 года Петтерсон сообщил о пропаже своей беременной жены Лакси из их дома в Модесто, Калифорния. Почти четыре месяца спустя тела Лакси и их нерожденного сына Коннера были найдены в заливе Сан-Франциско.

Прокуроры тогда утверждали, что мотивом для убийства Петтерсона было желание избежать семейной жизни и предстоящего отцовства.

Дело широко документировалось в фильмах, телешоу, книгах, подкастах и документальных фильмах в течение многих лет - в среду, Netflix выпустил трехсерийный документальный сериал “Американское убийство: Лакси Петтерсон”, также рассказывающий об этом деле, с подробным интервью с матерью Лакси, Шэрон Rocha. Документальный фильм Peacock выйдет в эфир 20 августа.

В 2023 году адвокаты Петтерсона подали ходатайство о выдаче ордера на его освобождение, в котором утверждалось о “нарушениях государственных и федеральных конституционных прав и государственных нормативных прав, в том числе... утверждение об innocence, Supported by newly discovered evidence”.

Год спустя Независимый проект Лос-Анджелеса, некоммерческая организация, работающая над оправданием людей, которых неправильно осудили, объявила, что расследует “утверждение Петтерсона об innocence”, в то время как Петтерсон работает над своим ходатайством о новом судебном процессе.

CNN связывался с Независимым проектом за комментариями.

В мае калифорнийский судья принял решение о том, что ДНК на скотче, приклеенном к штанам Лакси Петтерсон, когда было найдено ее тело, можно перепроверить.

Несмотря на приговор Петтерсона и его пожизненное заключение без права на освобождение, его адвокаты в настоящее время добиваются нового судебного процесса, ссылаясь на нарушения конституционных прав и представляя newly discovered evidence, поддерживающую его утверждение об innocence. Это расследование и ходатайство о новом судебном процессе ведет Независимый проект Лос-Анджелеса, который активно изучает дело Петтерсона.

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