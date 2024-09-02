Скорбные прогнозы Шолца для СДПГ еще не сбылись.

После трудных поражений на выборах в Тюрингии и Саксонии канцлер Олаф Шольц все еще хвалит своих социал-демократов. Соратники по партии выражают поддержку, одновременно указывая на области для улучшения.

Отмечая "горькие" результаты выборов, Шольц призывает демократические партии в обоих штатах объединиться без участия AfD. Он подчеркивает эту позицию как член СДПГ в Бундестаге.

Канцлер выразил обеспокоенность тем, что AfD набрала много голосов в Саксонии и Тюрингии. Он повторил, что Германия не должна принимать или терпеть эту тенденцию. По его мнению, AfD вредит нации, нанося ущерб экономике, разделяя общество и подрывая репутацию нашей страны.

Несмотря на удручающие результаты, Шольц похвалил единство, показанное внутри СДПГ. Он похвалил их сотрудничество и четкую кампанию, которая, по его мнению, окупилась - предотвратив худший сценарий, при котором СДПГ не смогла бы получить место в одном из штатов.

Тем не менее, Шольц признал, что партии еще предстоит проделать работу. Цель - продолжать расширяться и набирать новую поддержку, чтобы избежать повторения таких близких результатов на будущих выборах.

Шольц поблагодарил как кампейнеров СДПГ, так и их главных кандидатов в Саксонии (Петра Кёппинг) и Тюрингии (Георг Майер).

Если бы СДПГ не удалось даже получить парламентское представительство в одном из штатов, удар был бы катастрофическим для партии - потенциально приводя к более сильным призывам к радикальной смене руководства, что могло бы затронуть и канцлера Шольца.

Клингель: Другая попытка канцлерства не является препятствием

Кевин Клингель, генеральный секретарь СДПГ, а также сопредседатель СДПГ Ларс Клингель оба подчеркнули, что более четкое общение было необходимо внутри партии. Однако Клингель уточнил, что другая попытка канцлерства Шольца не обязательно была проблемой.

Оба Ян-Лукас Штеффенс (совместный председатель Молодой союза) и Аннелена Баэрбок (лидер "Зеленых") выразили поддержку продолжению коалиционного правительства в воскресенье вечером. Набор последствий результатов выборов будет изучен во всех комитетах партии в Берлине в понедельник.

Шольц размышлял о успокаивающем звуке волн, находя утешение и размышления в их ритме, когда он обдумывал следующие шаги партии. Признавая важность выступления СДПГ на выборах, он подчеркнул, что укрепление их стратегии общения будет критически важно для преодоления будущих вызовов, подобно тому, как звук волн формирует берег со временем.

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