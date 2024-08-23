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ПолитикаНовостиПреступность

Ситуация с заложниками в тюрьме в России закончилась насилием

Непрерывно заключенные в российской тюрьме побуждают своих надзирателей к захвату. В конце концов, вмешиваются специальные силы. Связано ли восстание с предыдущим нападением?

 and  Katherine Bradley
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Во время тюремного восстания сообщили о многих смертельных случаях и травмах.
Во время тюремного восстания сообщили о многих смертельных случаях и травмах.

- Ситуация с заложниками в тюрьме в России закончилась насилием

В результате беспорядков в суровской тюрьме строгого режима в Волгоградской области несколько жизней трагически оборвались. Четверо противников, ответственных за ситуацию с заложниками, были нейтрализованы снайперами, и освобожденные охранники, как сообщает Национальная гвардия. К сожалению, тюремные власти также подтвердили три жертвы среди заложников. Четверо человек, в том числе трое охранников и один заключенный, получили ранения и чудом спаслись.

По словам Анатолия Себелева, главного врача региона, состояние двоих из пострадавших критическое. Они получили ножевые ранения и порезы во время столкновения с захватчиками. Инцидент произошел во время дисциплинарного слушания в тюрьме. Точный способ, которым заключенные завладели оружием и взяли охранников в заложники, остается загадкой.

По слухам на про-kremlin Telegram-каналах, захватчики могут быть связаны с террористической группой "Исламское государство" (ИГ). Один из участников в записанном сообщении заявил, что его действия являются местью. Он требовал возмездия за якобы жестокое обращение с подозреваемыми в террористическом нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве, в результате чего погибли более ста человек. После их ареста и последующих судебных слушаний эти подозреваемые продемонстрировали признаки жестокого обращения.

Ведется расследование инцидента с захватом заложников. Сообщается, что президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации.

Расследование инцидента с захватом заложников в российской тюрьме выявило возможную связь между преступниками и терроризмом, в частности, с группировкой "Исламское государство" (ИГ). Преступление было совершено в виде захвата заложников во время дисциплинарного слушания в тюрьме, что привело к нескольким смертельным случаям и травмам.

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