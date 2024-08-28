- Ситуация с маской против коронавируса в Веймаре находится под пристальным вниманием Судебного суда.

Суд над судьёй из семейного суда Тюрингии, обвиняемым в предвзятости при рассмотрении дела о мандате на ношение масок COVID-19, начался с задержкой более часа из-за значительного общественного интереса в Федеральном верховном суде (BGH) в Карлсруэ. Решение судьи, которое отменило мандат на ношение масок в двух школах Веймара в 2021 году, уже было отменено. Однако сам судья предстал перед судом и был признан виновным в предвзятости окружным судом Эрфурта в августе 2023 года.

Оба, судья и прокуратура, обжаловали приостановленный двухлетний срок, который последовал за этим. Начав процесс, адвокат судьи Герхард Штрате выразил уверенность, сказав: "Правильное должно оставаться правильным".

Решение судьи о масках вызвало споры, как и его последующее признание виновным в предвзятости. Поддержники ограничений COVID-19 критиковали его решение, в то время как противники его приветствовали и протестовали против его приговора. Примерно 30 человек, выступающие против мер COVID-19, присутствовали на заседании BGH, чтобы поддержать судью. Зал суда был переполнен.

Окружной суд Эрфурта определил, что подсудимый принял решение о масках предвзято, а не беспристрастно, и что он активно инициировал дело и работал над ним в течение недель до своего решения, целенаправленно выбрав семью, чьи дети он позже поместил под опеку. Дата решения BGH по этому делу (дело №: 2 StR 54/24) ещё не объявлена.

Апелляции судьи против его приостановленного срока рассматривались Комиссией, назначенной для рассмотрения апелляций в Федеральном верховном суде (BGH). Несмотря на сильный общественный интерес, Комиссия гарантировала, что процесс будет проходить в надлежащем порядке, учитывая серьезность обвинений против судьи.

Читайте также: