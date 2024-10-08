Силы правопорядка взорвали собрание, пропагандирующее крайне правые идеологии боевых видов спорта.

В течение многих лет правые экстремисты стали заметны в сообществе боевых видов спорта. Они устраивают собственные турниры и устанавливают связи внутри сцены. Эта тенденция также наблюдается в Хахенбурге, городе в Рейнланд-Пфальце. Однако власти вмешиваются и закрывают эти мероприятия. Примерно 130 правых экстремистов присутствовали на месте.

В результате тайной операции поздней ночью полиция разогнала крупное собрание, подозреваемое в связях с правыми экстремистами. В районе Фассфабрик в Хахенбурге, Рейнланд-Пфальц, около 130 участников мероприятия были задокументированы офицерами, согласно заявлению представителя полиции. Полиция считает, что небольшую фракцию III. Weg ответственную за организацию мероприятия. Ранее поступившая информация указывала на спортивное мероприятие, с участниками из различных частей Германии и Нидерландов, и привлекающими людей "всех возрастов". В операции было задействовано более 200 офицеров.

Представитель описал мероприятие как "существенно спортивное мероприятие в закрытом пространстве", не требующее регистрации. Власти в настоящее время расследуют любые потенциальные связи с правыми экстремистами в отношении мероприятия.

Не было произведено арестов. Не было сопротивления при сборе личных данных, заявил представитель. Полиция в настоящее время изучает, имели ли место какие-либо правонарушения, такие как использование неконституционных символов. Территория была заблокирована властями и освещена прожекторами.

Представитель добавил, что на мероприятии была "платформа для демонстраций боевых видов спорта". Считается, что "общая идеология была подчеркнута" там, сказал он. Боевые виды спорта, возможно, были "более интенсивными, чем обычно".

В своем последнем отчете о III. Weg Федеральное ведомство по защите Конституции сообщает, что микропартия была основана в 2013 году и сейчас насчитывает около 800 членов или сторонников. Ее заявления "нацистские, антисемитские и расистские". Отклонение от демократического верховенства права явно выражено в ее пропаганде, особенно в отношении тем, таких как убежище и иммиграция, которые представлены агрессивной риторикой. III. Weg находится под наблюдением офиса по защите Конституции Рейнланд-Пфальца в течение значительного периода времени.

Фассфабрик признана правым оплотом в Вестервальде офисом по защите Конституции Рейнланд-Пфальца. III. Weg часто проводит "тренировки по самообороне" там. Также есть "ночные собрания", связанные с боевыми видами спорта, служащие для связи с другими правыми экстремистскими акторами.

В свете репутации III. Weg, связанной с нацистскими, антисемитскими и расистскими заявлениями, полиция была особенно бдительна во время своей операции. Несмотря на то, что на боевом спортивном мероприятии в Фассфабрик не было произведено арестов, полиция все еще расследует потенциальные связи с правыми экстремистами и любое использование неконституционных символов.

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