Сильтер уводит профессии мэра в преждевременные отставки

После преодоления усталости Никлас Хаккель должен был возобновить свои обязанности как мэр Силта. Однако его оппоненты указали на него за халатность и начали движение за его отстранение. В воскресенье жители Северного моря проголосовали за его отстранение. Бывший мэр Хаккель принял новости спокойно и решил удалиться в монастырь.

В этот знаменательный день Никлас Хаккель не выбрал повседневную одежду. В темно-синем костюме с красной тканевой розой в петлице отстраненный мэр Силта, независимый, лично посетил ратушу в Вестерланде в воскресенье вечером. По предварительным подсчетам, 4342 жителя общины Силт, в том числе ее районов Вестерланд, Тинум, Рантум, Архсум, Кейтум, Морсум и Мункмарш, проголосовали за его отстранение. 860 проголосовали против него. В ратуше Вестерланда уже некоторое время шли споры о должности.

Ларс Шмидт, житель Силта, баллотировался против Хаккеля в 2021 году. Теперь он сочувствует своему сопернику на Северном море, несмотря на принятие результата политического решения: "Обращение с его болезнью вызывает сочувствие и этически сложно защищать. Болезнь так же табуирована в островной системе работы и прибыли, как и наркотики или эксплуатация и переработка трудовых сил."

Хаккель всегда приоритетно относился к жителям Силта, сказал Шмидт. "Особенно к тем, кто живет там постоянно, и за которых он страстно выступал, а не Силт как модель бизнеса и бренд."

Заместитель продолжает работу в офисе

18 июля политики совета решили инициировать процедуру отзыва полновластного мэра Силта Хаккеля. Для этого нужно было хотя бы 20% всех избирателей, что составило 2487 голосов.

Хаккель руководил администрацией на Северном море с 2015 года и планировал вернуться на вершину после выздоровления от усталости. Политики обвиняли его в различных проступках, таких как годы финансового безрассудства, плохая коммуникация, недостаток доверия и несостоятельность в административной работе.

"Ничего не меняется в ратуше сейчас", - сказал Флориан Корте, спикер общины Силта. Поскольку ситуация с заместителем уже сложилась, первый заместитель Хаккеля, Карстен Керкамм, уже выполнял обязанности действующего мэра. Режим заместителя будет продолжаться до избрания нового полновластного мэра, сказал Корте.

Хаккель видит отзыв как "массивный подарок"

Политики совета планируют перезагрузку. "Теперь у нас есть возможность существенно повысить уровень доверия, и мы можем найти новые структурные изменения для общего управления островом в будущем", - сказал Андреас Добрзински, председатель общины Силта. Планируются переговоры с Кreis Nordfriesland для обсуждения потенциальных новых структур. Подробности не были раскрыты по запросу.

Хаккель принял свой отзыв с достоинством. В течение следующей недели он планирует удалиться в монастырь в Баварии и остаться там хотя бы на три месяца. "Теперь я ухожу на пенсию, я наслажусь жизнью, возьму отпуск, займусь хобби - и в возрасте 50 лет я считаю это массивным подарком", - сказал он. Он не планирует покидать остров в настоящее время. Отзыв его не застал врасплох; он был хорошо подготовлен к нему. Он справился с результатами выборов рано - даже если бы он хотел продолжать, признал Хаккель.

2 октября муниципальный избирательный комитет соберется в Вестерланде. В этот день будет окончательно утвержден предварительный результат выборов, и Никлас Хаккель будет отправлен в отставку. Поиск подходящих кандидатов на острове уже начался. Кто будет баллотироваться на должность мэра, остается - по крайней мере, публично - совершенно неясным. В соответствии с муниципальным уставом новый мэр должен быть избран в течение шести месяцев.

Политики совета инициировали процедуру отзыва Хаккеля из-за различных обвинений, требующих не менее 2487 голосов. Поскольку первый заместитель Хаккеля, Карстен Керкамм, уже выполнял обязанности, режим заместителя продолжается в ратуше до избрания нового полновластного мэра.

После принятия своего отзыва с достоинством Хаккель поделился своими планами удалиться в монастырь в Баварии на три месяца, назвав уход на пенсию в возрасте 50 лет "массивным подарком" для себя.

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