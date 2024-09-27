Сильт проводит голосование по выбору нового мэра.

"Поддерживается ли отзыв мэра Николаса Хаккеля?" Более 12 473 зарегистрированных жителей Зильта проголосуют по этому вопросу в воскресенье. Для успеха отзыва необходимо, чтобы хотя бы 20% избирателей, что составляет около 2494 голосов, проголосовали "за", согласно Флориану Корте, официальному представителю общины Зильта. Точное количество голосов, необходимое для отзыва, будет официально установлено к полудню пятницы, так как переезды, смерти или регистрации могут повлиять на количество избирателей.

18 июля местные политики Зильта единогласно проголосовали за начало процесса отзыва мэра Хаккеля, независимого полноценного мэра Зильта, страдающего от выгорания. Несмотря на это, Хаккель планирует вернуться на пост мэра Вестерланда. Местные политики на острове решительно настроены помешать этому, обвиняя его в различных проблемах, таких как текущий бюджетный кризис, плохая коммуникация, отсутствие доверия и административные недостатки.

Окончательное решение об отзыве будет принято гражданами общины Зильта 29 сентября. По словам Корте, к понедельнику 2649 избирателей запросили голосование по почте, и результаты будут объявлены позже в воскресенье вечером.

Хаккель хочет продолжить проекты

Хаккель демонстрирует решимость, заявляя: "Как преданный демократ, я с нетерпением жду голосования в воскресенье и, конечно же, надеюсь на подтверждение нашей и моей работы, что позволит нам продолжить проекты, полезные для Зильта и жителей Зильта".

Если Хаккеля отзовут в воскресенье, он уйдет в временную отставку с момента объявления результатов, сказал Ханс-Мартин Слопянка, официальный представитель района Нордфризланд. Новый мэр должен быть избран в течение шести месяцев после объявления результатов, согласно общинным правилам.

Если порог в 20% голосов не будет достигнут, Хаккель останется на своем посту. Он также сохранит свою должность, если на выборы не придет необходимое количество избирателей, не будет кворума, или если будет ничья. Во всех трех случаях обязательно проведение дискуссии в основной комиссии о возможном повторном назначении Хаккеля после его длительного больничного.

Конфликт разделил остров

Хаккель находится на больничном с февраля. В течение лета 2023 года Хаккель не мог выполнять свои обязанности как полноценный мэр Зильта в течение нескольких недель.

В середине августа мэры других четырех общин острова публично поддержали отзыв Хаккеля. В то же время группа "Сёлринг Андерграунд" ведет кампанию против отзыва на YouTube уже около двух с половиной недель, призывая голосовать "нет" под девизом "Голосуй "Нет!" с изображением отдыхающих на пляже, машущих красным флагом с надписью "Нет".

Хаккель управляет администрацией на Северном море с 2015 года и в настоящее время его представляет его заместитель, политик ХДС Карстен Керкамм.

Выборы по вопросу отзыва мэра Николаса Хаккеля состоятся 29 сентября, на которых более 12 473 зарегистрированных жителей Зильта проголосуют. Если отзыв будет успешным, Хаккелю придется уйти в отставку, и новый мэр будет избран в течение шести месяцев.

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