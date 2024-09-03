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Сильные погодные явления приводят к сбоям полетов в аэропорту Майорки.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Сильные метеосистемы вызывают значительные задержки в аэропорту Майорки.
Сильные метеосистемы вызывают значительные задержки в аэропорту Майорки.

Сильные погодные явления приводят к сбоям полетов в аэропорту Майорки.

Мощная система шторма, приносящая сильные дожди и грозы, вызвала значительные нарушения в работе аэропорта Пальма-де-Мальорка. С этого послеполуденного времени все отправления задерживаются на 1,5-2 часа по сравнению со своими запланированными временем. Нет признаков улучшения, и погода, как ожидается, ухудшится в среду.

Хотя это был всего лишь кратковременный ливень, он был сильным и сопровождался сильными ветрами. Это было достаточно, чтобы повлиять на полеты снова. Всего несколько недель назад плохие погодные условия вынудили отменить одну из пяти рейсов, оставив некоторых путешественников ждать замену в течение нескольких дней.

В настоящее время Испанское управление воздушным движением, Enaire, рекомендует всем пассажирам связаться со своими авиакомпаниями для получения последней информации о отправлениях. Такая информация также доступна на сайте оператора аэропорта, Aena.

На среду Испанское метеорологическое агентство, Aemet, объявило оранжевый уровень опасности для всего острова с 8:00 до 18:00. Некоторые районы могут получить до 90 литров дождя на квадратный метр, и штормовые ветры со скоростью более 120 км/ч могут пройти по острову.

Несмотря на кратковременное затишье, сильные ветры от ливня снова влияют на полеты. В настоящее время путешественники рекомендуются проверять статус своего рейса непосредственно у авиакомпаний или на сайте Aena.

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