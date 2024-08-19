Сильные наводнения в Коннектикуте заставляют проводить спасательные работы и эвакуацию.

В 18:16 по восточному времени служба управления кризисными ситуациями сообщила о многочисленных спасательных операциях на воде и оползнях в центральной части Фэрфилда и северной части Нью-Хейвена.

Примерно от 6 до 10 дюймов осадков было зарегистрировано в обеих зонах, и ожидается еще 2 дюйма в воскресенье вечером, сообщила служба.

В некоторых районах Фэрфилда и Нью-Хейвена объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения до 20:00. Это распространяется на города, такие как Уотербери, Дэнбери и сам город Фэрфилд.

Сильные дожди привели к опасным дорожным условиям, что побудило несколько городских центров, включая Стемфорд, Дэнбери, Саутбери и Наугатч, закрыть дороги.

"Многие дороги в городе затоплены из-за сильных дождей. Мы призываем жителей оставаться дома, если это возможно", - сообщила полиция Саутбери. "Команды работают в районе, управляя чрезвычайными ситуациями и дорожными заторами".

В воскресенье днем сильные дожди вызвали оползень возле жилого комплекса в Дэнбери, что привело к утечке газа и эвакуации, как сообщил CNN представитель службы общественных связей Дэнбери Эрин Хенри.

Еще один жилой комплекс на главной улице в Дэнбери также был эвакуирован из-за наводнения, добавила Хенри.

Министерство управления кризисными ситуациями и внутренней безопасности Коннектикута сообщило на X, что центр управления кризисными ситуациями штата отслеживает ситуацию, а команда спасателей была отправлена в Саутбери.

По крайней мере, два государственных парка были закрыты из-за наводнения, согласно обновлениям на платформе X Connecticut State Parks.

Эта статья была создана в сотрудничестве с метеорологом CNN Элисой Раффой, а также CNN Амандой Джексон и Сюзанной Каллинан.

Полиция Саутбери призывала жителей оставаться дома, если это безопасно, отмечая, что "многие дороги в городе затоплены из-за сильных дождей". Американские спасатели активно работают над управлением чрезвычайными ситуациями и дорожными заторами в пострадавших районах.

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