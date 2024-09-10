Сильный лесной пожар в Южной Калифорнии создает свою собственную атмосферу, когда он расширяется, что вызывает обязательную эвакуацию.

Линия Огня, начавшаяся примерно 53 часа назад в округе Сан-Бернардино, уже охватила более 17 237 акров - увеличение с примерно 7000 акров всего за несколько часов до этого.

Согласно департаменту шерифа Сан-Бернардино, к субботнему вечеру были выданы приказы об эвакуации для около 4800 домов в районах Раннинг Спрингс и Arrowbear Lake. Дополнительные эвакуации были необходимы в Хайленде, затрагивая сотни других домов.

К субботнему вечеру содержать пожар удалось всего на 0%. Пожар был впервые обнаружен у подножия Сан-Бернардино в конце четверга вечером, как сообщают пожарные службы.

В результате пожара образовались пирокумулюсовые облака, которые генерируют непредсказуемые ветры, способствующие распространению огня и его быстрому росту. При определенных условиях эти облака могут вызывать молнии и дождь, известные как пирокумулонбибус. Эти облака могут подниматься на высоту до 50 000 футов и создавать собственные системы гроз.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино выдал предупреждения об эвакуации для многих местностей и предложил услуги по размещению животных для эвакуированных животных и скота.

По мере ухудшения условий огня департамент расширил приказы об эвакуации для некоторых прилегающих районов к субботнему вечеру, как сообщается на X, ранее известном как Твиттер.

Американский Красный Крест открыл центр для эвакуированных жителей в ближайшей церкви в субботу.

Многие организации из окружающей местности, такие как Каль Файр, Лесное управление США - Национальный лес Сан-Бернардино, пожарная служба округа Сан-Бернардино и шериф округа Сан-Бернардино, совместно борются с пожаром.

Линия Огня расширила свою площадь более чем в 14 раз всего за 30 часов, увеличившись с примерно 1180 акров в 5 часов вечера по тихоокеанскому времени в пятницу до своего нынешнего размера к субботнему вечеру.

Регион был еще больше потрясен двумя землетрясениями, произошедшими вблизи Онтарио, Калифорния, с интервалом в 30 минут. Первое землетрясение было зафиксировано магнитудой 3,5 в 10 часов утра по местному времени, второе - магнитудой 3,9, согласно данным USGS. Жители, находящиеся даже в Лос-Анджелесе, почувствовали утреннее землетрясение в субботу, сообщает USGS.

Между тем, в соседней Неваде огонь Дэвис - описанный как очень опасный, ветровой пожар - охватил около 1500 акров к субботнему вечеру и уничтожил хотя бы шесть структур, как сообщается на X.

Несмотря на то, что западная часть страны продолжает испытывать тепловые предупреждения в течение всего уик-энда, температура в Южной Калифорнии колебалась от 95° до 105°F, что на 10°-20°F выше обычных показателей для этого района.

В сообщении CNN также принял участие Ашли Р. Уильямс.

Несмотря на совместные усилия Каль Файр, Лесного управления США - Национального леса Сан-Бернардино, пожарной службы округа Сан-Бернардино и шерифа округа Сан-Бернардино, содержать Линию Огня удалось всего на 0%. Из-за непредсказуемых ветров, вызванных пирокумулюсовыми облаками, пожар продолжает распространяться, затрагивая нас и тысячи других жителей в регионе.

Читайте также: