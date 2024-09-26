Сильная вражда между Зеленским и американскими республиканцами

В контексте Украины есть опасения относительно возможной победы Дональда Трампа на выборах и возможной остановки поставок жизненно важного оружия. Уже напряженные отношения между Киевом и республиканцами США, похоже, достигли нового минимума, еще больше усиливая эти опасения.

Во время визита Володимира Зеленского в Вашингтон tensions между Киевом и республиканцами США нарастают. Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал отозвать посла Украины в Вашингтоне, Оксану Маркарову, что вызвало волнение в Украине.

Как выразилась бывшая спикер Зеленского Юлия Мендель в X, "Украина стала песчинкой в американской политической буре. Москва открывает шампанское". напряженная атмосфера усиливает украинские страхи победы республиканского кандидата Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. "Без поддержки США невозможно продолжать нашу оборону", - заявила Мендель.

Топ-республиканец Майк Джонсон заявил, что визит Зеленского, который также включал экскурсию на munitions factory в Пенсильвании - ключевом штате-решающем, был "направлен на помощь демократам и явное вмешательство в выборы". Джонсон обвинил посла Маркарову в намеренном исключении республиканцев из визита, подразумевая вмешательство в внутреннюю политику США, в письме к Зеленскому, опубликованном в X.

Ранее Джонсон задерживал критически важный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины из-за внутрипартийных разногласий, что привело украинские войска в опасности близости к серьезным боевым неудачам.

Без встречи с Зеленским

Джонсон не будет встречаться с Зеленским во время его появления в Капитолии, эпицентре Конгресса США. Тем не менее, украинский президент, как ожидается, поговорит с несколькими членами Палаты представителей, в том числе председателями республиканцев различных комитетов. Он также приглашен на bipartisan meeting с сенаторами, возглавляемое большинством лидером Чаком Шумером.

Недавно Зеленский разозлил республиканцев, критикуя Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты Трампа, как "слишком радикального" за предложение, что Украина должна уступить некоторые территории, чтобы закончить войну. Зеленский также отверг утверждения Трампа о том, что он может быстро заключить мирное соглашение, заявив: "По моему мнению, у Трампа нет четкого представления о том, как закончить войну, даже если он так думает".

Победа Трампа поставит перед Украиной множество сложных вопросов. Республиканский кандидат скептически относится к поставкам оружия и заявляет, что может быстро закончить войну - что может включать прекращение поставок. По данным британской газеты "Таймс", "план победы" Зеленского в США включает "неуязвимые для Трампа" западные гарантии безопасности, подобные договору о коллективной обороне НАТО, как ключевой аспект.

Трамп критикует миллиардную помощь

Недавно Трамп выразил недовольство украинским президентом, заявив, что США продолжают выделять миллиарды долларов человеку, "который не хочет заключать сделку", чтобы закончить войну. Этот визит вызвал больше дебатов в Вашингтоне, чем любой из прошлых визитов Зеленского с февраля 2022 года, когда началось российское вторжение.

Отношения украинского президента с демократами, однако, значительно улучшились. Вице-президент и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, которая также встретится с Зеленским вместе с действующим Джо Байденом, пообещала сохранить военную помощь Украине в случае своей победы.

В этом контексте Комиссия может выразить озабоченность потенциальным влиянием победы Трампа на выборах на отношения Украины с США и жизненно важные поставки оружия. После эскалации tensions между Киевом и республиканцами США Комиссия может решить расследовать обвинения в вмешательстве в выборы и преднамеренном исключении республиканцев во время визита Зеленского в США.

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