"Сила воды": как Хелен вызвала беспорядки в западной части Северной Каролины, оставив общины в руинах

Легкий дождь шел, но Эшби "чувствовали себя в безопасности" там, с колоннами, поднимающими их второй дом примерно на 20 футов над землей возле границы с Теннесси, как вспоминала Джессика Мейдингер, дочь Ким Эшби.

В течение нескольких дней до того, как Хéléна достигла Флориды, Национальная метеослужба Северной Каролины предупреждала об исключительном сочетании сильных дождей, опасных наводнений и катастрофических оползней в горных районах. Система, пришедшая перед Хéléной, уже насытила землю и подняла реки.

Более чем за 10 часов до того, как ураган коснулся земли за сотни миль, бюро погоды Гринвилл-Спартанбург, Южная Каролина, предсказало: "Это будет одним из самых значительных погодных событий в западных частях региона в современной истории".

Утром 27 сентября Эшби наслаждались завтраком, когда их дом унесло полноводной рекой Элк. Сосед сфотографировал дом, когда он уплывал. Род Эшби быстро схватил свою жену и их трех собак. Сначала они цеплялись за старую mattress, а затем за часть стены, которая в конце концов развалилась, разделив их в стремительных, заполненных обломками водах, по словам Мейдингер.

"Это был последний раз, когда он видел мою маму. Последний раз, когда кто-либо видел мою маму", - сказала Мейдингер о своем отчиме. Он выжил, сказав, что схватился за ветку дерева, чтобы вытащить себя из воды, а затем побежал вдоль реки, звал свою жену.

Прошло более недели после того, как Хéléна разрушила обширные участки западной Северной Каролины, и Ким Эшби по-прежнему является одной из нескольких сотен человек, чья судьба неизвестна. В Северной Каролине сообщается о более чем 100 смертельных случаях. Хéléна ответственна за более чем 200 смертей в шести штатах, что делает ее одним из самых смертоносных ураганов, поразивших материковую часть США за последние 50 лет.

"Он хочет найти Ким", - сказала Лорен Мейдингер, невестка Род Эшби.

Запах человеческой потери

Хéléна достигла Флоридского залива как ураган 4-й категории 26 сентября, оставив след разрушений длиной 500 миль с катастрофическими наводнениями, повреждающими ветрами и отключениями электроэнергии.

Неделю спустя, едкий запах смерти висит в чистом горном воздухе по извилистым дорогам разрушенной сельской западной Северной Каролины.

"Вы проезжаете мимо городов, и запах разложения и человеческой потери подавляющий", - сказала Джазмин Роджерс, 32-летняя консультант по некоммерческим организациям, которая добровольно помогает соседям в сильно пострадавшем городе Эшвилл.

Эшвилл находится в округе Бункомб, где зарегистрировано не менее 72 смертельных случаев, что является самым высоким показателем в штате. Медицинский эксперт округа прекратил обновление количества смертельных случаев, ожидая дополнительной помощи от штата, по словам представителя округа Бункомб Лиллиан Говус. Hundreds of county residents are still missing or stranded in the aftermath of the hurricane, Govus said Saturday.

"Я все еще отчетливо помню запахи во время урагана Катрина", - сказала Роджерс CNN, ее голос дрожит. "Запах разложения и запах человеческой потери. Это изображение останется со мной на всю жизнь".

Эшвилл расположен у подножия Голубого хребта, делая город "ловушкой для дождя", который каскадом стекает с высоты 4000 футов. С населением 95 000 человек, Эшвилл находится на слиянии двух больших рек, Французской Броды и Сваннаноа, делая его подверженным наводнениям.

Большие участки западной Северной Каролины, находящиеся за сотни миль от побережья, были полностью преобразованы. Ответ на чрезвычайную ситуацию осложняется сотнями разрушенных дорог и обрушившихся мостов, а также продолжающимися проблемами со связью.

"Мой родной город практически больше не существует", - сказала Роджерс. "Я выросла в западной Северной Каролине за озером Лейк-Лур, проводила каждое лето в Чимни-Рок. Все это полностью разрушено".

"Несколько дней я была в отрицании. Я продолжала верить, что через район пронесся торнадо", - сказала Роджерс. "Я не могла поверить в то, что наша река так сильно разлилась, что затопило все. Это просто сила воды".

Разрушенное сообщество

В Чимни-Рок, деревне примерно в 20 милях юго-восточнее Эшвилла, не осталось ни одного здания или дома, которые не были затронуты наводнением. Чимни-Рок, дом для менее чем 200 человек, назван в честь возвышающейся над ним скалы из гранита.

"Все, что вы принимаете как должное, было уничтожено - буквально", - сказал мэр Питер О'Лири CNN affiliate WSOC-TV.

"Каждый бизнес, каждый дом был поврежден или разрушен", - сказал О'Лири.

Местные жители использовали мулов, чтобы эвакуировать людей и доставлять жизненно важные товары, такие как еда, вода и товары, в районы, которые все еще были недоступны на автомобиле, по словам Роджерс и других. Некоторые из заблокированных жителей писали свои имена на тентах и делились изображениями в социальных сетях, надеясь, что их родственники увидят их. Several communities remain inaccessible except by helicopter.

"Теперь Эшвилл получает значительное внимание, хотя небольшие сообщества за пределами Эшвилла также нуждаются в помощи", - сказала Роджерс.

Точное количество пропавших без вести все еще неясно. FEMA сотрудничает с местными и государственными официальными лицами, чтобы подтвердить общее число, сказал администратор Деанн Крисвелл CNN.

Говоря об аутентичной местности западной Северной Каролины, есть небольшие поселения, более крупные города, но если вы живете на склоне холма, у вас может быть только один вход и один выход, сказала Роджерс. И если на вашей основной дороге упадут большие деревья, люди останутся заблокированными.

Мы говорим о целых склонах гор, которые полностью исчезают. Трудно количественно определить, сколько людей пропало без вести, учитывая наличие небольших впадин (или долин) по всему западному Северной Каролине, крошечных карманов сообществ, крошечных мобильных парков. Если у вас нет родственников в этих регионах, вы, скорее всего, о них не слышали.

В туристическом городе Мэгги-Велли, Северная Каролина, примерно в 56 километрах к западу от Эшвилла, Джозеф Франклин МакЭлрой признался, что его шестилетние близнецы воспринимают эту катастрофу как "великое приключение", но все еще не знают, что их любимая учительница - "вроде второй мамы" - утонула во время шторма.

"Я имею в виду, они обожают этого учителя", - сказал он CNN. "Теперь нам приходится объяснять им, что это великое приключение забрало жизнь их любимой учительницы".

МакЭлрой сокрушался об отсутствии взаимодействия между местными властями и жителями.

"Знаете, когда выходит интернет, мы остаемся в неведении", - сказал он. "Есть много людей, которые все еще не знают, живы ли их близкие. Здесь нарастает психологическая травма, где люди не знают, что происходит, и это реально".

'Нам нужно эвакуироваться'

Ким Эшби, которую описывают как "клей, который держит всех вместе", преподавала в школах Северной Каролины в течение 20 лет.

Ким и Род Эшби строили дом в Элк-Парк в течение двух лет и часто навещали, чтобы завершить работы. Пара живет в Санфорде, примерно в 72 километрах юго-западнее Роли, но отправилась в свой второй дом в четверг, чтобы проверить его перед штормом.

Лорен Мидингер сказала, что ее тесть заметил что-то неладное, когда они завтракали утром 27 сентября. "Он услышал треск. Вышел наружу и увидел, что фундамент дома исчез", - сказала Лорен. В считанные секунды дом был унесен в реку. Род Эшби спас Ким Эшби и собак, и они цеплялись за часть стены, пока она не рассыпалась.

Он ходил взад и вперед по берегу, крича о своей жене, прежде чем finally доползти до дома соседа за помощью. Джессика и Лорен Мидингер смогли доставить его к себе домой во вторник вечером.

"Он хочет вернуться туда и продолжать поиски", - сказала Лорен Мидингер.

"Она боец. Знаете, Ким боролась с раком груди и победила, и она боролась всю свою жизнь", - сказала Лорен о своей свекрови. "Мы знаем, что если она вышла из воды, она все еще жива".

Поисковые команды, использующие вертолеты, дроны и собак, все еще не нашли ее.

В отчете CNN приняли участие Дэвид Уильямс, Изабель Росалис, Артемис Моштагьян, Дакин Андоне, Мэри Гилберт, Анджела Фритц, Холли Ян, Энди Роуз, Чесли Бейли, Джо Саттон, Тейлор Ромини, Дианне Галлахер и Рэйчел Рамирес.

После шторма Род Эшби выразил решимость продолжать поиски своей жены Ким Эшби, которая все еще числится пропавшей без вести.

Несмотря на разрушения в небольших сообществах за пределами Эшвилла, основное внимание и ресурсы были направлены на больший город из-за его видимости и доступности.

