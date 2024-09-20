Северная Корея проводит испытания ракеты, оснащенной расширяющейся боеголовкой значительной величины.

Северокорейский лидер Ким, как сообщается, усиливает военное присутствие на границе с Южной Кореей. Согласно их собственным заявлениям, Северная Корея в настоящее время испытывает ракету с большим боезапасом и современную крылатую ракету.

Официальное северокорейское новостное агентство KCNA сообщило, что испытание было проведено под личным руководством Ким Чен Ына. Наряду с новой ракетой, оснащенной высокопроизводительным боеприпасом, также прошли испытания модернизированной крылатой ракеты в среду.

По словам KCNA, новая ракета была оснащена боеголовкой массой 4,5 тонны, как и было запланировано. Боеспособность крылатой ракеты была значительно усилена.

Ранее Южная Корея сообщала о тестах Северной Кореи в четверг, в ходе которых были запущены баллистические ракеты малой дальности. Отношения между Северной и Южной Кореей в настоящее время напряжены. В начале августа Ким Чен Ын объявил о планах усилить пограничные войска Северной Кореи, добавив 250 пусковых установок для баллистических ракет.

В последнее время Северная Корея также укрепила свои связи с Россией. США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия и ракет для конфликта России с Украиной. Украина также подтверждает обнаружение северокорейских боеприпасов на территории страны. Однако Северная Корея отвергает эти обвинения как "нелепые".

Под руководством Ким Северная Корея продолжает укреплять свое военное присутствие на границе с Южной Кореей, что продемонстрировано недавними испытаниями ракеты с большим боезапасом и современной крылатой ракеты. Несмотря на tensions между двумя Кореями, их отношения с глобальными державами, такими как Россия и США, остаются сложными, с обвинениями в поставках оружия, но отрицаниями со стороны Северной Кореи.

Читайте также: