Северная Корея примет туристов в декабре после почти пятилетнего запрета

Северная Корея возобновит иностранный туризм после почти пятилетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, начиная с декабря. Два туристических агентства, базирующиеся в Китае и специализирующиеся на турах в Северную Корею, объявили об этом в среду вечером.

Компания Koryo Tours, базирующаяся в Пекине, подтвердила на своем веб-сайте, что туризм в Самджиёне и, скорее всего, во всей стране возобновится официально в декабре 2024 года. Менеджер агентства заявил в четверг, что они ожидают хорошего спроса, поскольку интерес к поездкам в изолированную страну сохранялся на высоком уровне в течение всего пандемийного периода.

Другое агентство, KTG Tours, также объявило в своей группе в Facebook, что гости смогут посетить Самджиён "в этом зимнем сезоне". Точные даты будут объявлены позже. Пока подтверждено только Самджиён, "но мы считаем, что Пхеньян и другие места также откроются", - добавило агентство, имея в виду столицу Северной Кореи.

Самджиён, расположенный недалеко от китайской границы, является отправной точкой для посещения горы Пэкту, где, как считается, родился бывший лидер Ким Чен Ир. Его сын и преемник, Ким Чен Ын, вложил значительные средства в регион, чтобы привлечь туристов, в том числе в отели и лыжную станцию.

Северная Корея закрыла свои границы в начале 2020 года для защиты от пандемии COVID-19, даже не позволяя своим гражданам вернуться. Во второй половине 2023 года появились признаки ослабления, с международными рейсами, возвращающими северокорейских граждан домой. Группа российских туристов посетила Северную Корею в феврале этого года.

Даже до пандемии иностранный туризм в Северной Корее был строго ограничен. Туристические агентства, организующие такие поездки, сообщали о примерно 5000 западных туристов в год.

Ожидается, что число посетителей в Северной Корее будет высоким, поскольку спрос на поездки в страну сохранялся высоким несмотря на пандемию. После своего открытия число посетителей в Самджиёне, популярном туристическом направлении, ожидается существенно возрастет.

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