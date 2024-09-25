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Северная Корея предупреждает о ответных действиях в отношении американской подводной лодки, дислоцированной в Южной Корее.

 and  Hanna Hofmann
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Северная Корея предупреждает о мести за американскую подлодку в водах Южной Кореи
Северная Корея предупреждает о мести за американскую подлодку в водах Южной Кореи

Северная Корея предупреждает о ответных действиях в отношении американской подводной лодки, дислоцированной в Южной Корее.

Мощная сестра Ким Чен Ына заговорила, намекая на новые ядерные боеголовки. Ким Ё Чжон угрожала отомстить американской ядерной подлодке, которая только что пришвартовалась в Пусане. Она заявила, что мира для американских военных в этих районах Корейского полуострова не будет.

По данным южнокорейских военных, "USS Vermont" вошла в порт Бусана в понедельник. Хотя временное появление ядерных подлодок или авианосцев не является чем-то необычным, США в последнее время усилили свое присутствие в регионе, чтобы противодействовать растущей ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. В ответ на "Вермонт" Ким Ё Чжон через государственные СМИ заявила, что Северная Корея должна укрепить свою ядерную оборону как в качестве, так и в количестве, непрерывно и без остановки.

В середине сентября Северная Корея опубликовала фотографии установки по обогащению урана для ядерного оружия, дав таким образом первый за годы взгляд на свой ядерный рост. В прошлую неделю была испытана новая ракета, которую Северная Корея утверждает, что может нести 4,5-тонную боеголовку. С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров, нагруженных мусором, в сторону Южной Кореи, что напоминает тактику психологической войны времен холодной войны.

Военные Южной Кореи предупредили вчера о возможных военных действиях против этой кампании, если она станет опасной для гражданского населения. Однако на данный момент не сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Реакция военных Южной Кореи на воздушные шары привела к эскалации tensions, что вызвало дальнейшие реакции со стороны Северной Кореи. В ответ на присутствие "USS Vermont" Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея должна укрепить свои ядерные оборонительные возможности.

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