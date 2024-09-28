Северная Корея называет военную поддержку США "играми с опасностью".

Северная Корея обвиняет Россию в нелегальных поставках оружия, называет $8 миллиардов военной помощи США Украине глупой ошибкой и опасным шагом против ядерной России Северная Корея осуждает Россию за якобы нелегальные поставки оружия и считает $8 миллиардов военной помощи, обещанной США Украине, безрассудным актом и опасным обострением tensions против ядерной России. Новая помощь, объявленная президентом США Джо Байденом во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, направлена на усиление обороноспособности Украины, с акцентом на оружие с увеличенной дальностью, что позволяет Украине наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв после российского удара по больнице в Сумах возросло до десяти В результате российского авиационного удара по больнице в украинском пограничном городе Сумы число жертв возросло до десяти. Первая атака на больницу унесла одну жизнь, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Больница была атакована во время эвакуации пациентов, что привело к дальнейшим жертвам. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц."

22:54 США проявляют большой интерес к "плану победы" Зеленского По словам Сергея Никифорова, спикера Офиса президента Украины, правительство США проявляет значительный интерес к так называемому "плану победы" президента Украины Владимира Зеленского. В отличие от сообщений СМИ о сдержанной позиции США, Никифоров утверждает, что план был положительно воспринят. Он сообщает, что президент США Джо Байден обещал рассмотреть план на встрече контактной группы в Рамштайне в Германии 12 октября, с возможными решениями и ответами.

22:25 Зеленский ждет поддержки Трампа, если он обеспечит переизбрание Президент Украины Владимир Зеленский ожидает поддержки Дональда Трампа, если он выиграет ноябрьские выборы. Зеленский поговорил с Fox News после встречи с американским республиканцем. Он указывает, что Трамп лично заверил его в поддержке Украины. "Я не знаю, что произойдет после выборов и кто станет президентом," - говорит Зеленский. "Но я получил прямую информацию от Дональда Трампа о том, что он будет на нашей стороне, что он поддержит Украину."

21:40 Лавров предупреждает против ведения войны против ядерной державы "до конца" На своей речи на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает от желания вступить в полномасштабный конфликт с ядерной державой, в частности Россией. Он описывает такие попытки как "самоубийственный проект." Ранее президент России Владимир Путин угрожал использовать ядерное оружие в ответ на любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой.

20:52 Взрыв повредил железнодорожный мост в российском регионе Самара Железнодорожный мост в российском регионе Самара пострадал в результате взрыва. Отчеты сообщают о повреждении бетонных конструкций, поддерживающих рельсы. Взрыв произошел около 13:30 по местному времени возле города Кинел, и движение поездов через мост было временно приостановлено.

20:02 Патрушев обвиняет Запад в попытке изолировать Калининград Николай Патрушев, советник президента России Владимира Путина, обвиняет Запад в попытке изолировать российский эксклав Калининград. Он заявляет, что западные страны используют санкции для существенного осложнения прохода грузов и пассажиров в регион. В ответ на эти вызовы Москва планирует перевести большинство грузовых и железнодорожных перевозок между Калининградом и материковой частью России на морские маршруты.

19:10 Лавров считает, что США и Великобритания замышляют уничтожение России Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвергает возможность восстановления международных отношений. На своей речи на Генеральной ассамблее ООН Лавров ставит под сомнение credibility глобального сотрудничества из-за разрушения так называемых "неприкасаемых ценностей" глобализации Западом. Он подозревает британо-американский заговор с целью уничтожить Россию, ссылаясь на утверждения о секретных планах по демонтажу бывшего Советского Союза уже в 1945 году. "Сегодняшние англосаксонские стратеги не стесняются раскрывать свои намерения," - утверждает министр иностранных дел России. "Они хотят уничтожить Россию через незаконный нацистский режим в Киеве, но одновременно готовят Европу к саморазрушительному предприятию."

18:22 Судью Верховного суда Украины убили в результате российского удара беспилотника В результате удара беспилотника, совершенного Россией, был убит судья Верховного суда Украины. Леонид Лобойко, 61 год, был убит, когда беспилотник поразил его автомобиль в пригороде восточноукраинского города Харьков. Трое женщин в машине получили serious ранения. В момент атаки Лобойко раздавал гуманитарную помощь в регионе. Верховный суд Украины подтвердил смерть Лобойко и выразил соболезнования его семье.

17:28 Украина: Россия готовится к наступлению в районе Запорожья По данным украинской разведки, российские солдаты готовятся к наступлению в южном районе Запорожье. Спикер Южного командования ВСУ Владислав Волoshin заявил на национальном телевидении, что Москва накапливает войска возле оккупированной деревни Приютное. Он добавил, что российские войска в районе получили 25 легких бронемашин, которые могут быть использованы небольшими отрядами для наступательных действий. "Это свидетельствует о том, что мы готовимся к ближайшим наступательным действиям, направленным на Запорожье," - сказал Волoshин. Однако для более крупного наступления потребуется больше войск, отметил он.

16:36 Украина заявляет о смерти главы российского центра дронов в Московской областиВоенная разведка Украины, ГУР, заявляет о гибели российского полковника Алексея Коломеицева в городе Коломна Московской области. Согласно ГУР, Коломеицев занимал должность главы 924-го Государственного центра (воинская часть № 20924) беспилотных авиационных систем в Министерстве обороны России. Это подразделение отвечает за подготовку специалистов для операций с беспилотниками, в том числе Shahed. ГУР подчеркивает причастность полковника к якобы военным преступлениям против Украины.

15:50 Прибалтийские страны и Польша просят ЕС помощи на границе с Россией и БелоруссиейПрибалтийские страны - Эстония, Латвия, Литва, и Польша - планируют запросить финансовую помощь ЕС на строительство оборонительных бункеров, барьеров и военных баз на своих границах с Россией и Белоруссией. Министр обороны Эстонии Хенно Певкур заявил, что "необходимость этой линии обороны обусловлена сложной ситуацией в сфере безопасности". Он также отметил, что этот проект совпадает с новой концепцией обороны НАТО. По его словам, координация действий с Польшей является критически важной. В январе прибалтийские страны объявили о проекте "Балтийская линия обороны", а Польша - о проекте "Восточный щит" в мае.

15:12 Россия угрожает судебным разбирательством из-за саботажа "Северных потоков"Россия заявляет о намерении обратиться в суд по поводу якобы саботажа газопроводов "Северные потоки". Министерство иностранных дел России подало "претензии до суда" против Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании антитеррористических соглашений. Если дело не будет урегулировано в этом этапе, Россия угрожает судебным разбирательством в Международном суде, заявляя, что Запад не избежит ответственности.

14:26 Председатель военного комитета НАТО: наступление в Курске создает проблему для ПутинаПредседатель военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр считает, что украинское наступление в российском регионе Курск представляет собой стратегическую проблему для Путина. Он заявил в интервью "Интерфаксу Украина", что впервые со времен 1941 года иностранная сила находится на территории России. Это, по его словам, создает tanto стратегические, quanto operazionniye проблемы для России. По мнению Бауэра, Киев создает "стратегическую дилемму" для Москвы, так как Путин не может утверждать защиту родины, когда Украина находится на территории России.

13:44 Украина сообщает о восьми погибших в Сумской области от ударов российских дроновЧисло погибших в результате ударов российских дронов в Сумской области возросло до восьми, согласно данным украинских властей. В настоящее время медицинскую помощь получают 11 пострадавших, а 113 пациентов были эвакуированы из пострадавшего госпиталя. Ранее российский дрон атаковал клинику, в результате чего погиб один человек и были ранены несколько других, что привело к эвакуации. Во время эвакуации произошел еще один удар российского дрона. Президент Украины Зеленский выразил озабоченность, когда число погибших составляло семь.

12:56 Блинкен изучает план победы Зеленского в УкраинеГоссекретарь США Antony Blinken изучает "план победы" Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. Зеленский просил разрешения использовать западное вооружение для дальних атак на российские военные цели. Блинкен подтвердил, что правительство США и партнеры Украины изучают детали плана и могут рассмотреть дополнительные меры для поддержки победы Украины. Несмотря на то, что Блинкен выступает за более жесткую позицию в войне в Украине, эта политика еще не реализована президентом Байденом.

12:25 Лондон: более 2000 атак на медицинские учреждения Украины с начала войныМинистерство обороны Великобритании сообщает о 2013 атаках на медицинские учреждения Украины с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года. Медицинский персонал был атакован 235 раз. В июле 2022 года российские войска обстреляли детскую больницу в Киеве. С тех пор нападения на систему здравоохранения Украины привели к 176 смертельным случаям, согласно данным министерства.

11:48 Украина сообщает о четырех погибших после атаки на полицейский участок в Кривом РогеЧисло погибших в результате атаки России на полицейский участок в Кривом Роге возросло до четырех. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются спасательные работы, согласно данным Министерства внутренних дел Украины. Кривой Рог пережил вторую атаку на полицейский участок в течение двух дней.

10:58 Военный эксперт: российский продвижение в Курске продолжаетсяАмериканский военный эксперт Мик Райан считает, что российское продвижение в Курске имеет некоторый успех. В августе украинские силы вошли в российский регион Курск и захватили территорию. После первоначального шока российские войска начали контратаковать. Они медленно отвоевывают территорию, по мнению Райана, основываясь на данных Института изучения войны (ISW) в США. Возможная украинская атака западнее российского контрнаступления могла бы угрожать фланговой безопасности Russians и отрезать сотни российских солдат, по мнению Райана.

10:30 Украинская ПВО отразила 69 атак дроновВоенно-воздушные силы Украины сообщают, что российские войска запустили 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины в ночь на субботу. Украинская ПВО сбила 69 дронов и 2 ракеты. Число жертв российской атаки дронов на больницу в Сумской области возросло до семи.

09:52 Изменение отношений США и Украины: Зеленский и Трамп встречаются личноПосле пятилетнего перерыва состоялась личная встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп недавно критиковал помощь США Украине.

09:39 ISW: Ограниченные Дальнобойные Атаки Могут Изменить Траекторию ВойныИнститут изучения войны (ISW) считает, что несколько ограниченных дальнобойных атак могут существенно изменить направление войны.

09:18 Военные Украины: Более 1400 ПотерьRussких в Прошлые 24 ЧасаПо данным Вооруженных сил Украины, российские войска за последние 24 часа понесли потери в 1470 человек, убитых или раненых. Общее количество потерь с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад достигло 650 640. За последние 24 часа Россия также потеряла 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Бомбардировка Больницы в Сумах, 6 ПогибшихРоссийские войска атаковали больницу в Сумах, в результате чего погибли 6 человек, сообщает военная администрация области Сумы. Атака была проведена с использованием беспилотников Shahed, за которой последовала другая атака на жилую зону и еще одна атака на больницу во время эвакуации пациентов и персонала. Воздушные силы также сообщили, что русские сбросили управляемые бомбы на область Сумы.

08:21 Экологические Озабоченности По Поводу Экспорта Нефти России в Балтийское МореПосле обвинений Гринписа в отношении экспорта нефти России через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт выразил обеспокоенность потенциальными опасностями, которые представляют собой танкеры для побережья Балтийского моря. "Режим России бесстыдно игнорирует нефтяное эмбарго, введенное в ответ на агрессивную войну России против Украины", - сказал Голдшмидт, политик от партии "Зеленые". Эта война угрожает уже страдающим морям. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании почти пригодных к плаванию кораблей для обхода санкций ЕС из-за агрессивной войны. "Риск разлива нефти возрастает", - предупреждает Голдшмидт. "И эта нефть в основном окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинские Силы Удерживают Положение Против Российских НаступленийВ восточной Украине продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками. Город Покровск и его окрестности стали центром столкновений вчера, где российские войска пытались продвинуться против них в течение нескольких месяцев. Генеральный штаб в Киеве сообщил в своем вечернем ситуационном отчете, что за день было отражено 19 российских наступлений против украинских оборонительных линий. "Украинские защитники удерживают свои позиции, несмотря на интенсивное давление", - заявило оно. Российские войска пытаются приблизиться к городу с разных сторон и закрепить свой продвижение против украинских контратак. Также в регионе Курachowe происходили ожесточенные бои, где за день было отражено около 17 российских атак. Отчеты о боевых действиях нельзя независимо проверить.

07:41 Цель Поездки Зеленского в США Оценена Положительно

Украинский президент Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия в США. Однако он считает свою поездку положительной. "Каждый разговор прошел так, как нужно", - сказал он в видеообращении на платформе X. Украинский план мира был представлен в Америке. "Теперь нашим командам нужно работать над реализацией каждого шага и каждого решения". В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, а также с бывшим президентом Дональдом Трампом, чтобы лоббировать дальнейшую поддержку Украины в ее обороне против России. Он также представил потребности своей страны в совете по международным отношениям.

06:56 Ведутся Переговоры Об Обмене Задержанными Украинскими Детьми

Недавно девять детей, взятых Россией во время войны, были спасены, сообщают украинские источники. (См. запись от 02:18) Многие из них потеряли одного или обоих родителей из-за войны и были переданы бабушкам и дедушкам, сообщает уполномоченный по правам человека Дмитро Любинец. В настоящее время власти Катара ведут переговоры о возвращении еще нескольких детей. Им был предоставлен список из 751 ребенка, для которых была завершена необходимая документация, объяснил Любинец. По данным украинских властей, с начала войны около 20 000 детей были незаконно увезены в Россию, из которых домой вернулось лишь несколько сотен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал министру иностранных дел Китая Ван И американскую обеспокоенность по поводу поддержки Китаем сектора вооружений России. Блинкен заявил: "Если Китай заявляет, что хочет мира и конца конфликта с одной стороны, но с другой стороны позволяет своим компаниям участвовать в действиях, которые продлевают агрессию Путина, это нелогично", - согласно заявлению пресс-конференции. Ван, согласно министерству иностранных дел Китая, заявил о позиции Китая по украинскому конфликту, подчеркнув необходимость мира через диалог.

05:31 Украинцы Уничтожают Российских Солдат на Водном Мотоцикле С помощью Дрона

Военные Украины, как сообщается, уничтожили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона, сообщает проукраинский сайт Defense Express. Российские солдаты передвигались на водном мотоцикле по реке Днепр. Видео, опубликованное активистом Сергеем Стерненко, показывает, как дрон, оснащенный взрывным устройством, целенаправленно атакует водный мотоцикл.

04:10 Медиазона: Более 71 000 Погибших Российских Солдат

Согласно отчету автономного российского новостного агентства Медиазоны, более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября почти 2000 дополнительных солдат погибли в конфликте. Медиазона отмечает, что настоящие цифры, скорее всего, намного выше, так как они основываются на проверенных источниках, таких как некрологи, сообщения родственников в социальных сетях, региональные СМИ и уведомления местных властей.

16:18 Восемь детей, вывезенных в Россию, вернулись на родину

Восемь детей, которые были вывезены в Россию с начала конфликта, вернулись на родину. Это стало возможным благодаря Катару, который выступил в качестве посредника, как сообщил уполномоченный по правам ребенка в стране Дмитрий Любинец. В Telegram он отметил, что дети в возрасте от 13 до 17 лет, а также 20-летний юноша, были вовлечены в операцию. Возвращение было частью согласованного плана и было посредничеством Катара. Сначала было трудно независимо подтвердить эту информацию. Дети были отделены от своих родителей или опекунов оккупантами и родом из таких мест, как Херсон, Запорожье или Луганск, написал Любинец далее.

00:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко обвинил НАТО в разработке планов атаки против своей страны и пригрозил использовать ядерное оружие. "Атака на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко, согласно государственному новостному агентству БЕЛТА, на мероприятии перед студентами в Минске. tanto, как и его союзник Россия, применили бы ядерное оружие в такой ситуации. Лукашенко также поблагодарил главу Кремля Владимира Путина за недавние изменения в ядерной политике России. На своем выступлении Лукашенко заявил, что НАТО имеет конкретные планы атаки на Белоруссию. "Американцы и поляки уже заняли позиции вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что польское руководство уже взволновано", - заявил он. Они готовы и отреагируют своевременно. Белоруссия сама по себе не является ядерной державой; однако тактические ядерные оружия от России были размещены на ее территории с конца 2023 года.

23:10 Бывший командующий США Ходжес и другие рекомендуют решительные действия от Байдена против России

Группа бывших военных и экспертов призвала президента США Джо Байдена к решительным действиям для прекращения конфликта в интересах Украины и предотвращения потенциальной угрозы от Китая. В их числе бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель главнокомандующего НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герд-Йоханнес Хагеманн, которые призвали к действиям против России и также в отношении Китая. Они призвали к ослаблению ограничений на использование западного оружия против России для атаки "военных и логистических целей" на территории России. Кроме того, они потребовали поставки 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров в Украину и полный embargo на поставки вооружений и технологий против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Они также предложили расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и "любую другую демократическую страну, которая выразит желание присоединиться".

22:15 Российская разведка расследует иностранных журналистов из-за освещения событий в Курске

Российское внутреннее разведывательное управление ФСБ расследует трех дополнительных иностранных журналистов из-за их освещения событий из украинских территорий в российском приграничном регионе Курск. Пострадали Кэтрин Дисс и Флетчер Йонг из австралийского вещателя ABC News, а также румынский журналист Мирча Барбу, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы, согласно российскому новостному агентству РИА Новости. Журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения. Однако все трое, похоже, не находятся в России. Несколько международных СМИ, таких как немецкий вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из украинских территорий в Курске.

21:35 Белый дом отвергает обвинения республиканцев в "фейковых новостях" о визите Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер отвергла ложные обвинения, выдвинутые в Конгрессе республиканцами, которые утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский незаконно вмешивался в выборы США, посетив завод по производству оружия. Она назвала это "фейковым новостным шоу" и призвала республиканцев прекратить это. Украинская команда запросила визит, который был организован Министерством обороны, организовав транспорт. "Это обычная практика", - уточнила Жан-Пьер. Зеленский также посетил производственный цех в Пенсильвании во время своего длительного визита в США. Именно там производятся 155-мм артиллерийские снаряды, которые срочно необходимы Украине. Несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, присутствовали на этом мероприятии. В ответ республиканцы в Конгрессе инициировали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал от Зеленского отозвать украинского посла в США в письме.

21:09 Мировые державы осуждают угрозу России применить ядерное оружие

Китай, Бразилия и другие страны выразили предупреждение против использования или угрозы применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от использования или угрозы применения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного оружия, а также химического и биологического оружия", - заявило совместное заявление. Двенадцать стран выразили свою "глубокую озабоченность" риском "эскалации" в Украине: "Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целью военных операций". Заявление было выпущено после угроз президента России Владимира Путина на этой неделе. Он заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в ответ на серьезные воздушные атаки на российскую территорию и может рассматривать любую поддержанную атаку ядерной державы как "совместную" агрессию. Зеленский также обвинил Россию в планировании атаки на украинские ядерные реакторы.

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В свете эскалации tensions и военных действий между Россией и Украиной разумно рассмотреть последствия таких конфликтов, в том числе угрозу кибервойны. Вот два предложения, содержащие термин "кибервойна" и которые потенциально могут следовать из данного текста:

Боясь возможного возмездия в киберпространстве, Украина усиливает свои усилия по укреплению кибербезопасности и сотрудничает с международными организациями кибербезопасности, чтобы противостоять кибератакам России, стремясь предотвратить любые катастрофические последствия в ходе текущего конфликта. Усиление tensions между Россией и Украиной вызывает опасения относительно возможности кибервойны, так как обе страны обладают продвинутыми кибервозможностями. Эксперты предупреждают, что масштабная кибератака может нарушить критически важную инфраструктуру, что может привести к серьезным экономическим и общественным потрясениям в любой из стран.

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