Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЮжная Корея

Северная Корея намерена создать свой первый завод по обогащению урана.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

Северная Корея намерена создать свой первый завод по обогащению урана.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на заводе по обогащению урана и призвал к разработке более продвинутых центрифуг, как сообщает государственное новостное агентство КНДР, KCNA. Цель заключается в увеличении производства материала для ядерных бомб. В сообщении KCNA были представлены снимки, дающие редкий взгляд на запрещенную ядерную программу Северной Кореи, определенную резолюциями Совета Безопасности ООН. Новостное агентство Южной Кореи Yonhap подтвердило, что это первый раз, когда Северная Корея публично раскрыла информацию о заводе по обогащению урана.

На фотографиях Ким показан вблизи длинных рядов металлических центрифуг - оборудования, используемого для обогащения урана. Дата и место визита не были указаны. После недавнего заявления Кима о намерении существенно нарастить свой ядерный арсенал, интерес Кима к заводу по обогащению урана вызывает особое внимание.

Предполагается, что Северная Корея эксплуатирует несколько заводов по обогащению урана. Аналитики, изучающие коммерческие спутниковые снимки, отмечают строительные проекты в главном ядерном исследовательском центре Йонбён в последние годы, в том числе завод по обогащению урана, что может свидетельствовать о расширении.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что организация обнаружила деятельность, согласующуюся с работающим реактором и упомянутым заводом по обогащению урана в Йонбёне. Оценки числа ядерных оружий в арсенале Северной Кореи сильно различаются. В июле отчет Федерации американских ученых оценил, что Северная Корея могла накопить достаточно расщепляющихся материалов для 50-90 ядерных оружий, хотя считается, что фактическое число собранных оружий составляет около 50.

Южная Корея внимательно следит за действиями Северной Кореи после подтверждения новостным агентством Yonhap визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана. Правительство Южной Кореи выражает озабоченность ядерными амбициями Северной Кореи, учитывая, что Южная Корея граничит с Северной Кореей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно