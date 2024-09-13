Северная Корея намерена создать свой первый завод по обогащению урана.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на заводе по обогащению урана и призвал к разработке более продвинутых центрифуг, как сообщает государственное новостное агентство КНДР, KCNA. Цель заключается в увеличении производства материала для ядерных бомб. В сообщении KCNA были представлены снимки, дающие редкий взгляд на запрещенную ядерную программу Северной Кореи, определенную резолюциями Совета Безопасности ООН. Новостное агентство Южной Кореи Yonhap подтвердило, что это первый раз, когда Северная Корея публично раскрыла информацию о заводе по обогащению урана.

На фотографиях Ким показан вблизи длинных рядов металлических центрифуг - оборудования, используемого для обогащения урана. Дата и место визита не были указаны. После недавнего заявления Кима о намерении существенно нарастить свой ядерный арсенал, интерес Кима к заводу по обогащению урана вызывает особое внимание.

Предполагается, что Северная Корея эксплуатирует несколько заводов по обогащению урана. Аналитики, изучающие коммерческие спутниковые снимки, отмечают строительные проекты в главном ядерном исследовательском центре Йонбён в последние годы, в том числе завод по обогащению урана, что может свидетельствовать о расширении.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что организация обнаружила деятельность, согласующуюся с работающим реактором и упомянутым заводом по обогащению урана в Йонбёне. Оценки числа ядерных оружий в арсенале Северной Кореи сильно различаются. В июле отчет Федерации американских ученых оценил, что Северная Корея могла накопить достаточно расщепляющихся материалов для 50-90 ядерных оружий, хотя считается, что фактическое число собранных оружий составляет около 50.

Южная Корея внимательно следит за действиями Северной Кореи после подтверждения новостным агентством Yonhap визита Ким Чен Ына на завод по обогащению урана. Правительство Южной Кореи выражает озабоченность ядерными амбициями Северной Кореи, учитывая, что Южная Корея граничит с Северной Кореей.

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