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ПолитикаНовостиТропические ночи

Сеул зарегистрировал самую длинную серию тропических ночей

 and  Grigoriy Williams
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Теплый Сеул зафиксировал самую продолжительную серию тропических ночей
Теплый Сеул зафиксировал самую продолжительную серию тропических ночей

Сеул зарегистрировал самую длинную серию тропических ночей

Южнокорейская столица Сеул переживает самую длинную серию тропических ночей с начала ведения современных записей. Метеорологическое ведомство сообщило, что температуры в Сеуле не опускались ниже 25°C (77°F) с 21 июля, что составляет 26 ночей подряд. Высокие температуры, как ожидается, сохранятся по крайней мере до среды.

В Южной Корее термин "тропическая ночь" используется, когда ночные температуры не опускаются ниже 25°C. В немецкоязычных странах этот термин часто используется, когда температуры стабильно превышают 20°C.

В настоящее время Южная Корея сталкивается с сильной жарой этим летом. Национальное агентство по контролю за заболеваниями уже сообщило о не менее чем 21 смерти, связанной с высокими температурами.

В течение этого затяжного зноя жители Сеула испытывают серию тропических ночей, когда ночные температуры остаются выше 25°C. Текущая серия тропических ночей в Сеуле является самой длинной, зарегистрированной с начала ведения метеорологических записей.

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