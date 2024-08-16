Сеул зарегистрировал самую длинную серию тропических ночей

Южнокорейская столица Сеул переживает самую длинную серию тропических ночей с начала ведения современных записей. Метеорологическое ведомство сообщило, что температуры в Сеуле не опускались ниже 25°C (77°F) с 21 июля, что составляет 26 ночей подряд. Высокие температуры, как ожидается, сохранятся по крайней мере до среды.

В Южной Корее термин "тропическая ночь" используется, когда ночные температуры не опускаются ниже 25°C. В немецкоязычных странах этот термин часто используется, когда температуры стабильно превышают 20°C.

В настоящее время Южная Корея сталкивается с сильной жарой этим летом. Национальное агентство по контролю за заболеваниями уже сообщило о не менее чем 21 смерти, связанной с высокими температурами.

В течение этого затяжного зноя жители Сеула испытывают серию тропических ночей, когда ночные температуры остаются выше 25°C. Текущая серия тропических ночей в Сеуле является самой длинной, зарегистрированной с начала ведения метеорологических записей.

Читайте также: