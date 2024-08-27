Сеул предполагает потенциальную поставку шести миллионов гранат из Северной Кореи в Россию.

До 6 миллионов артиллерийских снарядов поставлено Северной Кореей в Россию Согласно южнокорейскому новостному агентству Йонап, ссылаясь на доклад военной разведки, Северная Корея отправила более 13 000 контейнеров из своего порта Наджин с середины 2022 года. Эти контейнеры, по оценкам, могут использоваться для перевозки оружия.

Украина планирует возобновить строительство АЭС типа ЧАЭС Государственная ядерная энергетическая компания Украины, Энергоатом, рассматривает возможность возобновить строительство на незавершенной АЭС типа ЧАЭС, расположенной в Тышковце. Самым перспективным местом для строительства станции является Тышковце, недалеко от города Орбита в Черкасской области. Американская компания Westinghouse планирует оснастить станцию реакторами.

Украина использует 170 различных типов дронов в войне против России Как сообщил заместитель командующего украинскими вооруженными силами Вадим Сухаревский, Украина использовала около 170 типов дронов в своей борьбе против российских войск. Украинская армия в значительной степени полагается на беспилотные воздушные vehicles в своих оборонительных усилиях и продолжает разрабатывать и производить новые модели, способные проникать на глубокие территории России.

Второе мирное собрание Украины может состояться в стране Юга Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское руководство хотело бы, чтобы второе мирное собрание Украины состоялось в стране Юга. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свою поддержку территориальной целостности Украины во время своего недавнего визита в Киев, что может указывать на потенциальную страну-хозяйку.

США осудили убийство сотрудника Reuters Россией Белый дом осудил ракетный удар по отелю в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и двое других журналистов Reuters получили ранения. США выразили свои глубочайшие соболезнования Reuters в связи с потерей и выразили свою самую решительную осуждение нападения.

Зеленский идентифицирует наступление в Курске как этап для окончания войны Президент Украины Владимир Зеленский идентифицировал наступление в российском регионе Курск как один из "этапов для окончания войны". Операция в Курске не связана ни с одним из пунктов украинской мирной формулы, но Зеленский указал, что она связана со вторым планом мирной конференции.

Россия строит новые понтонные мосты в Курске После того, как Украина разрушила несколько мостов в Курской области, Россия строит временные понтонные мосты, чтобы обеспечить свои линии снабжения. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские силы строят понтонный мост через реку Сейм недалеко от разрушенного моста в регионе.

Зеленский представит план окончания войны Байдену, Трампу и Харрис Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план окончания войны выходящему президенту США Джо Байдену в сентябре и проинформировать Дональда Трампа и Камалу Харрис о плане. Наступление в Курске будет частью плана, который включает военные, дипломатические и экономические инициативы.

Украинские правоохранительные органы зарегистрировали более 136 000 военных преступлений России С начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году украинские правоохранительные органы зарегистрировали более 136 000 военных преступлений, совершенных агрессором. Прокуратура расследовала 660 подозреваемых, 126 из которых были признаны виновными. Однако украинский генеральный прокурор Андрей Костин отмечает, что числа могут быть неполными из-за недоступных оккупированных территорий.

Российская разведка расследует корреспондентов Deutsche Welle Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила дело против корреспондента Deutsche Welle и украинского журналиста, обвинив их в незаконном проникновении в российский регион Курск. Ника Коннелли, сотрудник DW, и Наталья Нагорная, сотрудница украинского канала 1+1, якобы сообщают из украинских контролируемых районов Курска.

Украина может произвести до двух миллионов дронов в этом году Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может произвести 1,5-2 миллиона дронов в этом году, но для этого нужны средства. Президент подчеркнул, что для окончания войны нужен диалог, но сильная позиция необходима для продвижения видения Украины мира на запланированной конференции позже в этом году.

17:25 Гросси: Близость боев к Курской АЭС "Очень тревожна" Близость боевых действий между Украиной и Россией к Курской АЭС очень рискованна, как заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Наличие атомной электростанции такого типа так близко к зоне конфликта или военному фронту - очень тревожная ситуация", - сказал он после своего визита на станцию. "Учитывая, что мы имеем военную активность всего в нескольких километрах отсюда, это сразу же становится проблемой", - добавил Гросси. "В сущности, это все может показаться вполне разумным: избегать нападения на атомную электростанцию", - сказал он. В настоящее время атомная электростанция работает почти в нормальном режиме, отметил он.

16:51 Сырский: Россия направляет 30 000 солдат в Курск Одной из целей украинской операции в Курской области является отвлечение российских войск от других секторов, в частности, из районов Покровск и Курахов в Донецкой области. Как заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский, Россия уже направила 30 000 солдат в Курскую область. "И это число растет", - говорит Сырский. Таким образом, Россия в настоящее время сокращает свою деятельность на юге Украины. Однако давление остается высоким в ключевом районе Покровск. Там Москва концентрирует свои наиболее мощные войска, сказал Сырский.

16:25 Российские ракеты убивают одного в Харьковской областиРоссийские силы обстреляли город Богоодухов в Харьковской области ракетами. Один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщает Генеральная прокуратура Украины. По их данным, одна из ракет попала в автобусную остановку, убив 71-летнего человека. Российские атаки также затронули промышленные и жилые объекты и множество автомобилей.

15:57 Шмыгаль предсказывает бюджетный дефицит Украины в $15 миллиардовПремьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужен дополнительный $15 миллиардов, чтобы покрыть бюджетный дефицит в 2025 году. Новостное агентство Reuters цитирует его слова о том, что Украина прогнозирует бюджетный дефицит на следующий год в размере $35 миллиардов, планируя покрыть $20 миллиардов. По оценкам правительства Украины, дефицит в 2024 году составил примерно $38 миллиардов. Шмыгаль заявил, что правительство планирует увеличить налоги и увеличить займы на внутреннем долговом рынке, чтобы собрать дополнительные средства для конфликта с Россией. Парламент обсудит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина исследует разработку собственных систем оружияУкраина сообщает о крупнейшей бомбардировке и ракетной атаке со стороны российской армии с начала конфликта. Тяжелые атаки продолжаются даже ночью. Поэтому Украина сейчас изучает новые способы защиты от российских атак без зависимости от западной помощи оружием.

15:11 Зеленский: Первая украинская баллистическая ракета успешно испытанаПрезидент Владимир Зеленский сообщает, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. "Первая украинская баллистическая ракета успешно испытана", - говорит Зеленский. Он поздравляет "нашу оборонную промышленность", но отказывается предоставлять weitere подробности о ракете.

14:45 Москва: Участие США в украинском наступлении в Курске - фактЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает участие США в наступлении украинских войск в российский регион Курск "фактом". Ответ правительства в Москве может быть намного жестче, чем раньше, говорит Рябков, согласно государственным российским новостным агентствам РИА и ТАСС. Он не предоставляет деталей или доказательств, подтверждающих его заявления. Белый дом заявил, что не имел предварительных сведений об неожиданном наступлении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: F-16s сбивают российские ракетыПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщает, что новые истребители F-16 уже успешно перехватили российские ракеты. "Во время этой масштабной ракетной атаки мы сбили некоторые ракеты с помощью F-16s", - сказал Зеленский. Самолеты, среди прочего, использовались для отражения массированной авиационной атаки в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали более 60 таких истребителей, произведенных в США, Украине.

13:59 Воздушная тревога возле российской АЭС в КурскеВ городе Курск в российском регионе Курск в середине дня прозвучала воздушная тревога. Сирены предупреждали о угрозе от ракеты, сообщает репортер Reuters. АЭС в Курске, которую в настоящее время инспектирует глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находится в Курске.

13:44 Российская армия заявляет о захвате еще одной деревни возле ПокровскаРоссийская армия заявляет, что захватила еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Солдаты "освободили" деревню Орловка в Донецкой области, сообщает Министерство обороны России в Telegram. Орловка - это российское название украинской деревни Орливка. Несмотря на продолжающиеся бои против украинской армии в российском регионе Курск, Москва продолжает свою наступательную операцию в Донецке. Министерство обороны регулярно сообщает о захвате новых деревень. Регион вокруг важного логистического хаба Покровск также находится в фокусе.

13:21 Лавров бросает ядерный вызовМинистр иностранных дел России Сергей Лавров воспринимает запрос Украины к своим союзникам о возможном использовании западного вооружения, даже в случае российского вторжения, как шантаж. Лавров предупреждает, что для западных ядерных держав опасно "играть с огнем". Россия пересматривает свою ядерную стратегию. Детали не раскрываются. Стратегия включает использование ядерного оружия, если будет оспорена суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский: Прогресс в Курске - проблемы в ПокровскеПо словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Алексея Сырского, украинские войска продвигаются в российском регионе Курск. Однако российские силы продвигаются к городу Покровск в украинском регионе Донецк. Общая ситуация там сложная.

12:42 Мунц: Усиление ракетных атак на УкраинуПосле недавних атак дронов Россия снова усиливает ракетные атаки на Украину. Время не случайно, объясняет корреспондент ntv Райнер Мунц. Так как приближается осень и сезон отопления, энергоресурсы в дефиците.

12:33 Киев: 594 российских солдата взяты в плен в КурскеПо словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Алексея Сырского, Украина взяла в плен 594 российских солдата в регионе Курск. Это первый раз, когда сообщается число. Ранее сообщалось о по крайней мере 247 российских военнопленных, идентифицированных с помощью фото- и видеоанализа "Вашингтон Пост".

12:09 Отключения электроэнергии и ограничения продолжатся в течение нескольких днейПосле самого масштабного нападения России на Украину со времен начала войны, отключения электроэнергии и "критические" ограничения мощности, по словам Ивана Плахова, президента Украинской энергетической ассоциации в интервью телеканалу Kyiv24, продлятся еще одну-две недели. Плахов заявил, что широкомасштабное нападение России в понедельник было "одним из самых значительных ударов по энергетической инфраструктуре Украины", направленным на спровоцировать "полное отключение электроэнергии в энергосистеме".

11:46 Рот: Россия стремится спровоцировать приток беженцев в ЕС с помощью волн нападенийПо словам эксперта по внешней политике СДПГ Михаэля Рот, широкомасштабные нападения России на украинские объекты поставок имеют целью спровоцировать поток беженцев в Европу. Рот заявил, что серия атак является "новой кампанией разрушения украинской энергетической инфраструктуры". Цель состоит в том, чтобы парализовать производство оружия на Украине и сделать жизнь в стране невыносимой, тем самым спровоцировав новые потоки беженцев в ЕС. Рот призвал оказать помощь в предстоящую "суровую зиму", например, резервными генераторами, и разрешить использование дальнобойного оружия против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная охрана Украины: нет военных движений в БелоруссииПредставитель Пограничной охраны Украины Андрей Демченко заявил в интервью украинскому телевидению, что нет никаких признаков военных движений в Белоруссии. Однако риск нападения с белорусской границы по-прежнему высок. Недавно Министерство иностранных дел Украины заявило, что Белоруссия сосредоточила войска и технику у границы. Белоруссия имеет тесные связи с Россией.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает продвижение Украины в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram, что "поступили сообщения о попытках противника проникнуть на территорию". Это соответствует сообщениям в российских Telegram-каналах (см. сообщение от 10:02). "По данным Министерства обороны России, ситуация на границе сложная, но подконтрольная", - сказал Гладков. "Просьба сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации". Губернатор сообщил, что в течение последних 24 часов Украина атаковала регион более чем 20 дронами. Киев пока не прокомментировал предполагаемые инциденты.

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10:50 Отчет: Украина создает новые тяжелые боевые формированияПо сообщению независимого украинского портала "Военное поле", Украина создает новые механизированные бригады для оборонительной войны против российской агрессии, которые могут быть боеспособными к 2025 году. Речь идет о наборе в ряды украинцев, проживающих за рубежом и частично обученных там. Механизированная бригада обычно состоит из примерно 2000 солдат и оснащена значительным количеством тяжелого военной техники, такой как танки.

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10:44 Гросси осматривает российскую атомную электростанцию в КурскеДиректор-распорядитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию, расположенную в приграничной с Курском областью, согласно сообщению российского государственного новостного агентства ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично осмотрит объект из-за сложной ситуации. Тысячи украинских солдат совершили внезапную атаку в Курской области 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных атаках на объект. Киев пока не официально не отреагировал на обвинения.

10:23 ФСБ России начинает уголовные дела против журналиста Deutsche Welle и коллегиРоссийская Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала уголовные дела против двух иностранных журналистов, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское новостное агентство Интерфакс. Журналисты, в отношении которых возбуждены дела, - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, освещавших события в Курске.

10:02 Украинские силы пытаются прорваться через российскую границу в Белгородской областиПо сообщениям украинских сил пытаются прорваться через российскую границу в южной части Белгородской области. В настоящее время идут бои, сообщает The Guardian со ссылкой на российские Telegram-каналы. Telegram-канал Mash сообщает, что около 500 украинских солдат атаковали два контрольно-пропускных пункта в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области, и что бои продолжаются на обоих участках. Белгородская область граничит с российской областью Курск, где украинские силы занимают российскую территорию с начала августа.

09:45 Киев сообщает о больших потерях среди российских войскКиев сообщает о 1280 погибших и раненых российских военнослужащих за последние 24 часа. Общее число погибших и раненых с начала конфликта составляет 610 100. Кроме того, Киев сообщает о уничтожении 12 танков, 19 бронемашин, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракет и одной установки реактивных снарядов за последние 24 часа. Эти цифры не могут быть независимо проверены. Россия не сообщает о своих потерях.

09:21 "Все, что направлялось к Киеву, уничтожено"По данным ВВС Украины, было сбито 5 ракет, запущенных Россией, и 60 дронов. В общей сложности Россия атаковала Украину 10 ракетами и 81 дроном, заявил ВВС в Telegram. Около 15 дронов и несколько ракет были перехвачены в районе Киева, заявил глава местной военной администрации Сергій Попко в Telegram. "Все, что направлялось к столице Киева, уничтожено". Десять дронов все еще летали в воздушном пространстве Украины по состоянию на 9 часов утра по местному времени (8 часов утра по центральноевропейскому времени), а другие дроны потерпели крушение, заявил командующий ВВС Микола Олещук в Telegram. Данные военные не полностью поддаются проверке, но дают разумное представление о масштабах атаки.

08:57 Ночные атаки привели к многочисленным жертвам - Россия использует ракеты "Кинжал"Россия вновь провела массированные воздушные атаки на Украину второй ночью подряд, используя различные типы вооружений. Первые сообщения от украинских властей свидетельствуют о том, что по меньшей мере четверо человек погибли - двое в результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге и двое других в результате атаки дронов на Запорожье. По данным украинских ВВС, Россия вновь использовала дальние бомбардировщики, с которых были запущены крылатые ракеты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

08:33 Пекин призывает к более широкой поддержке плана мираКитай призывает к более широкой поддержке своего плана мира. Ли Хай, специальный представитель Китая по делам Евразии, заявил после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР, что эти три страны представляют собой Южный глобус и имеют значительное влияние на продвижение мира в мире. Они поддерживают связь tanto с Украиной, как и с Россией, и привержены политическому решению через диалог и переговоры, сказал Ли. Ранее в этом году Китай и Бразилия опубликовали совместный план мира, который призывает к проведению мирной конференции со всеми заинтересованными сторонами и без дальнейшего расширения на поле боя. Китай и Россия не присутствовали на мирной конференции в Швейцарии в июне. Россия не была приглашена, а Китай решил не участвовать.

08:05 Командир чеченцев заявляет, что "освобождены" два поселения в КурскеВоенные России заявляют об "освобождении" двух поселений в Курской области. Российское государственное новостное агентство ТАСС цитирует генерал-майора Апти Алаудинова, заместителя главы военного-политического главного управления российских вооруженных сил и командира чеченского спецподразделения "Ахмат", как заявившего, что "обрадован сообщить, что сегодня батальон "Арбат" полностью очистил поселения Нижняя Паровка и Нечаев, а 1427-й полк входит в них. Таким образом, эта территория также очищена и взята под контроль". Ситуация на фронте сегодня не изменилась существенно, заявил Алаудинов. "Противник сегодня атаковал весь день и поэтому понес очень тяжелые потери". Эти заявления нельзя проверить независимо. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что географические снимки, опубликованные в понедельник, показали, что украинские войска действуют непосредственно к западу от Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние российские атаки как "неприемлемые"Президент США Джо Байден осудил последние российские атаки в понедельник как "неприемлемые". "Я решительно осуждаю продолжающуюся агрессию России против Украины и ее усилия причинить страдания украинскому народу", - сказал Байден. Россия никогда не преуспеет в Украине, заявил немецкий МИД в Twitter. Москва "целится в жизненно важную инфраструктуру Украины" своими атаками и пытается "ослабить способность Украины сопротивляться". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми осудил российские атаки как "постыдные".

Международный институт стратегических исследований (IISS) по-прежнему считает маловероятным invasion Украины белорусскими войсками. Американский think tank опирается на свой последний отчет, который основан на анализе, проведенном украинской открытой новостной организацией Frontline Insight и Rochan Consulting. Этот анализ показывает, что белорусские военные подразделения обычно работают только на 30-40% от своей полной силы и требуют мобилизации для развертывания. Пока мобилизация не проводилась. Вместо этого, похоже, основной целью в настоящее время является отвлечение внимания украинских войск от других частей фронта, тем самым помогая российским войскам. Текущее присутствие российских войск в Белоруссии недостаточно для проведения скоординированного вторжения из Гомельской области границы. Вторжение Белоруссии в Украину или военное участие в конфликте ослабило бы способность лидера Александра Лукашенко защищать свой режим. Внутреннее недовольство могло бы резко возрасти, особенно учитывая, что следующие президентские выборы запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Бывший кандидат в президенты от демократов поддерживает Трампа, призывает США избегать войны

Бывший кандидат в президенты от демократов Тулси Габбард, которая впоследствии дистанцировалась от своей партии, объявила о своей поддержке республиканского кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах. Габбард пообещала сделать все возможное, чтобы помочь Трампу в его стремлении к повторному избранию. Бывший член Национальной гвардии утверждает, что, если он будет избран, Трамп будет приоритетным вопросом отвода США "от края войны". Габбард баллотировалась на пост демократического кандидата в 2020 году, но в конечном итоге поддержала Джо Байдена, победившего демократа. В ходе своей кампании Габбард выступала за менее агрессивную внешнюю политику США. Ее кандидатуру критиковали из-за поддержки Россией, с обвинениями в том, что ее цель состояла только в подрыве демократов.

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06:17 Байден хвалит визит Моди в Украину

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за его недавний визит в Украину. Моди, чья страна сохраняет нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, поделился в социальных сетях своими разговорами с Байденом о приверженности Индии к быстрому решению кризиса в Украине. Белый дом отметил признание Байдена участия Моди в Украине и его визита в Польшу, близкого союзника Киева в Восточной Европе. Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, выразил благодарность любой стране, которая разделяет точку зрения президента Украины Владимира Зеленского и сотрудничает с ним в достижении справедливого мира.

05:45 Киев: Серия взрывов в результате нового drone-атак

Согласно сообщениям очевидцев, серия взрывов произошла во время нового drone-атак в возобновленном нападении на Киев. Пока не сообщается ни о погибших, ни о раненых. Системы ПВО в Киевском регионе были активны всю ночь, чтобы отразить ракеты и дроны, цель которых - столица, сообщает региональное военное управление в Telegram. Атаки произошли всего через день после самого крупного российского авиационного нападения за время этой войны.

05:03 Российские бомбардировщики и дроны приближаются к Украине

Сообщается, что российские бомбардировщики и дроны направляются к Украине, согласно украинским источникам. Российские Ту-95мс взлетели со своей базы в Энгельсе, Россия, в то время как дроны также, якобы, направляются в Украину. Объявлены воздушные тревоги в широких регионах Украины, как сообщают местные власти.

04:04 Количество жертв российской ракетной атаки на Кривой Рог возросло до двух

Два человека погибли в результате российской ракетной атаки на гражданское здание в украинском городе Кривой Рог, сообщают украинские источники. Под завалами могут находиться до пяти человек, сообщают военные администрации района и города. Российская ракетная атака была направлена на отель, и военные администрации сообщают, что здание разрушено. Эти сообщения остаются не подтвержденными.

02:04 Новое drone-атака на Киев

Киевский регион, якобы, подвергся новой российской drone-атаке, как подтверждают украинские источники. "Зафиксировано движение вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)", - сообщает Киевское военное управление в Telegram. "Системы ПВО активны в районе".

00:35 Количество жертв российской ракетной атаки на Кривой Рог возросло до одного

По меньшей мере, один человек погиб в результате российской ракетной атаки на гражданскую инфраструктуру в центральном украинском городе Кривой Рог. Под завалами могут находиться еще пять человек, сообщают региональные власти. Глава Киевской военной администрации, Александр Вилкул, сообщает в Telegram, что четверо человек были госпитализированы после атаки. Губернатор Днепропетровской области, Сергей Лысак, подтверждает, что здание "полностью разрушено". Эти сообщения остаются не подтвержденными, и пока нет ответа от российской стороны.

10:03 США: Россия пытается погрузить Украину во тьму после значительных ударов

После значительных ударов по Украине США заявляют, что Россия пытается "оглушить украинское население, когда начинается осень", как заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности. Удары по энергетической инфраструктуре Украины считаются "бесчестными", заявляет Кирби. США осуждают "пpersistent war of Russia against Ukraine".

9:20 PM Более эвакуаций в Донецкой области

В результате продвижения России в Донецкой области украинские власти приказали дополнительные эвакуации. Места обязательной эвакуации расширены из-за ухудшающейся безопасности, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Бойченко. Включены 27 поселений в Константиновском и Семидворском районах. Ранее эвакуации были приказаны в Покровском районе из-за продвижения российских войск.

Вы можете узнать обо всех прошлых событиях [здесь].

Европейский союз может выразить озабоченность поставками артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи, учитывая свою приверженность поддержанию мира и безопасности в регионе. Кроме того, Украина может обратиться за помощью к Европейскому союзу в своих усилиях по реконструкции и модернизации своей АЭС типа Чорнобыль, что поможет укрепить энергетическую независимость страны и улучшить ее энергетическую безопасность.

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