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Семья пытается объяснить смертельный случай с побегом из тюрьмы

Сложные условия жизни в Демократической Республике Конго

 and  Michael Bootcampf
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При инциденте Маделин Мбалака, чей ребенок погиб во время неудачной попытки escape, была лишена...
При инциденте Маделин Мбалака, чей ребенок погиб во время неудачной попытки escape, была лишена права увидеть его безжизненное тело.

Семья пытается объяснить смертельный случай с побегом из тюрьмы

После неудачной попытки побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго, в результате которой погибли 129 человек при загадочных обстоятельствах, родственники погибших выразили обеспокоенность и потребовали информации от правительства. Возникли подозрения о сокрытии истинного масштаба жертв.

Среди погибших был 25-летний сын Маделейн Мбалаки, который был заключен под стражу два месяца назад и переведен в тюрьму Макала по предварительному ордеру. Он содержался без предъявления обвинений или предания суду. Мбалака посетила его в воскресенье, а через несколько часов он был объявлен мертвым.

Обвинения в правительственном обмане в отношении жертв

Во время неудачной попытки побега в понедельник вечером, по сообщениям, заключенные были расстреляны охранниками, в то время как другие погибли в результате хаоса в тесной и переполненной тюрьме.

Правозащитники давно критикуют нечеловеческие условия содержания в тюрьмах Конго и теперь требуют независимого расследования в отношении погибших. Некоторые утверждают, что истинное количество жертв, которое они считают более 200, утаивается правительством. Активист по правам человека Эммануэль Аду Коул заявил, что секретные видеозаписи из тюрьмы поддерживают его теорию.

Отказ в доступе к останкам сына

При попытке увидеть тело своего сына в морге Мбалака и ее семья были лишены доступа и потребовали ответов от властей. ЕС также призвал Конго провести расследование трагических событий, чтобы установить ответственность.

Макала, место попытки побега, является крупнейшей тюрьмой в Конго и одной из самых укрепленных в стране. Известная своей переполненностью, тюрьма была первоначально спроектирована для содержания 1500 заключенных. Однако, по данным «Амнести Интернешнл», в настоящее время в ней содержится более 12 000 человек, многие из которых ожидают суда.

Родственники погибших в тюремном бунте, помимо требования информации от правительства, также обвиняют его в сокрытии истинного числа жертв, считая, что число погибших превышает 200. Другие родственники, подобно Мбалаке, были лишены доступа к останкам своих близких в морге, что вызывает дальнейшую обеспокоенность и призывы к прозрачности.

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