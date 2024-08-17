Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная как "Атом", является последним дополнением к Московскому гигантскому развлекательному и торговому центру ВДНХ. Россия отмечает 85-летие этого места, отмечая его уникальные архитектурные дизайны, вдохновленные советским классицизмом. ВДНХ переводится как "Выставка достижений народного хозяйства", которая демонстрирует обширные пространственные экспонаты и архитектурные чудеса, напоминающие бывшие советские республики, такие как Узбекистан и Украина. Но главной достопримечательностью является семиэтажный Павильон Атом, с четырьмя подземными этажами, где Россия гордится своей страстью к атомной энергии и ядерной науке как выдающимся достижением человечества.

Эта выставка - путешествие во времени, начинающееся с истоков ядерного шпионажа и добычи урана, в том числе в Восточной Германии, и заканчивающееся созданием и взрывом первых атомных бомб, переходя к аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и продвигаясь к настоящему и будущему. Посетители знакомятся с тем, как современные ядерные ученые используют технологии для продления срока хранения продуктов, превращения морской воды в питьевую и продвижения медицины. Росатом проводит эту выставку, чтобы представить инновационный ядерный ледокол "Лидер", который на экране ловко плывет через Арктику, стремясь превратить Северный морской путь в один из самых оживленных морских путей в мире.

"Разжигая любопытство молодых умов"

Во время июльской экскурсии с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил выставку как "замечательное представление о влиянии ядерных технологий" на научный прогресс и энергетическую безопасность человечества. "Я верю, что эта выставка заинтересует многих молодых людей изучить область ядерной энергии и технологии - для блага будущих поколений и нашей планеты", - написал он в гостевой книге. Россия явно является важным союзником в стремлении Индии к ядерной энергии.

Индийский гость также находит павильон "очень увлекательным", отправляясь в подземное путешествие по темным залам, напоминающим бункеры. Он включает в себя реконструированный немецкий склад, полный бочек с ураном. Он признает компанию Wismut по добыче урана, но не упоминает серьезные последствия для здоровья горняков и окружающей среды в Восточной Германии. Wismut когда-то была основной зарубежной операцией Советского Союза по добыче урана для производства ядерного оружия.

Зал служит данью роли Восточной Германии в качестве поставщика расщепляющихся материалов во время холодной войны. "Более 100 000 человек были вовлечены в проект, давая около 100 тонн урана в год!" - гласит табличка. Это ускорило создание атомного оружия в рекордные сроки.

Самая большая водородная бомба, когда-либо созданная

Первые залы посвящены истокам атомной энергии. Комната, имитирующая секретную лабораторию для анализа фотографий шпионов, рассказывает историю знаменитых советских шпионов, которые получали информацию на Западе, в том числе из Германии. Он чествует Клауса Фукса, немецкого физика и коммуниста, который работал над атомным проектом в Америке и предоставил документы советским агентам, тем самым ускорив работу ученых своей страны.

Реконструкции жилых помещений показывают условия жизни tanto в США, как и в Советском Союзе во время холодной войны. Один раздел посвящен первому советскому ядерному испытанию в Казахстане - 75 лет назад, 29 августа 1949 года, примерно в 170 километрах от города Семипалатинска. Зрители могут заглянуть через бетонную щель на обширную степную местность, откуда после взрыва поднимается громадный гриб.

Наконец, появляется ядерный физик Андрей Сахаров, подобно своему американскому коллеге Роберту Оппенгеймеру, который предупреждал об опасностях ядерного оружия. В небольшом кинотеатре воспроизводится запись путешествия Сахарова - от изобретателя советской водородной бомбы до лидера правозащитного движения. Модель Царя-бомбы, водородной бомбы с беспрецедентной взрывной силой в то время, украшает центр комнаты.

В то время как Россия, второй по величине ядерная держава в мире, также чтит многочисленные соглашения о ядерном разоружении, которые ныне являются пережитками, президент Путин неоднократно предупреждал о потенциале Москвы в области оружия массового уничтожения во время своего противостояния с Западом в украинском конфликте. Он одновременно предостерегал против новой гонки вооружений и призывал к новым международным соглашениям о безопасности. Однако переговоры с США по этому вопросу не предвидятся.

Ожидается, что на мероприятии будет около миллиона посетителей, где гордость военной мощью очевидна, с выставкой ракет и макетом атомной подводной лодки для прогулки. Однако основное внимание уделяется продвижению мирного использования ядерной энергии, строительству новых электростанций и будущему городу Атомград, уже представленному здесь и подчеркнутому поп-песней со словами "Наша атомная любовь, наша атомная любовь".

Помимо демонстрации новых моделей ядерных электростанций, представлены видения атомного автомобиля и вертолета. Россия позиционирует себя в качестве партнера для других стран в строительстве ядерных электростанций. Более дюжины стран получают ядерное топливо от России, одного из крупнейших в мире производителей урана. Это резко контрастирует с отказом Германии от ядерной энергии, что часто оставляет Россию в замешательстве.

Павильон Атом, построенный в течение шести лет, символизирует светлое будущее России, по словам Александра Новака, заместителя премьер-министра по энергетическим вопросам. Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома, фактически называет его "лучшим техническим музеем в мире", который, как ожидается, привлечет миллионы посетителей в свой первый год.

На образовательных учреждениях есть лаборатории по различным предметам, библиотека, наполненная знаниями, научные конкурсы и возможности стажировок. Павильон украшен конференц-залами для научных симпозиумов, современным кинотеатром, где проходит фестиваль научных фильмов, и просторной крытой столовой с открытой террасой, открывающей вид на часть обширных парков ВДНХ.

Пavilion of the Atom в ВДНХ содержит всестороннюю экспозицию достижений Росатома в области ядерной энергетики, демонстрирующую роль ГДР в добыче урана для производства ядерного оружия.

В качестве свидетельства исторического участия страны в ядерной энергетике павильон представлена реконструкция немецкого погрузочного комплекса, использовавшегося для добычи урана во время холодной войны.

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