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ПолитикаНовостиВойна

Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Несмотря на заявления Министерства обороны России о мобилизации войск в сторону Курска, по данным Киева, украинские силы расширяют своё влияние в регионе.

 and  James Williams
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Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под...
Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под юрисдикцией России. В ответ российские силы пытаются воспрепятствовать этом продвижению.

- Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Украинские войска расширили свою территорию в российском регионе Курск, как заявил Президент Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он объявил об успехах вблизи украинской границы, но не предоставил подробностей. Он также упомянул увеличение числа российских военнопленных, что может привести к будущим обменам. Это второй такой обмен в короткий промежуток времени, первый произошел на прошлой неделе. Украинские войска впервые ступили на территорию России 6 августа.

Зеленский заявил, что атака на Курск мешает России усилить свой натиск на восточную украинскую область Донецк, вынуждая ее защищать свою территорию. Тем не менее, давление в Донецке пока не ослабевает. Военные аналитики сообщают о продвижении российских войск в районе Покровск. Зеленский признал трудности, с которыми сталкиваются украинские войска в этом регионе.

"Ситуация в Донецке очень сложная", - сказал Зеленский. "Основной фокус и главная сила врага находятся там. Стойкость каждого из наших подразделений, наша способность противостоять оккупанту, сейчас крайне важны".

Жителям Покровска рекомендуется покинуть город, так как российские силы продвигаются вперед. Власти приказали эвакуировать город, в котором осталось около 38 000 человек, в том числе 1 900 детей. Глава донецкой военной администрации Вадим Филащенко объявил, что все банки в Покровске закроются с понедельника, останутся только банкоматы.

Для России захват Покровска, региона критической важности из-за его железнодорожного узла, является следующей целью в ее продолжающейся атаке на Украину. Москва стремится взять под контроль всю область Донецк. В последнее время российские войска захватили несколько поселений на востоке Украины.

Упоминание Зеленским увеличения числа российских военнопленных может потенциально снизить будущие конфликты, но продолжающаяся война в Донецке по-прежнему представляет значительные вызовы для украинских войск. Интенсивные бои в Донецке и Покровске, регионе стратегического значения для России, свидетельствуют о продолжении боевых действий в этом конфликте.

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