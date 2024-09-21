Секретная служба обнаружила уязвимости в предполагаемом заговоре на убийство Трампа.

Попытка убийства Дональда Трампа в июле потрясла мир. С тех пор Секретная служба расследует инцидент и признала многочисленные просчеты. Теперь они раскрывают конкретные ошибки. Ответственные за ошибки "пострадают за свои действия".

Попытка убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа выявила серьезные промахи со стороны Секретной службы. Глава агентства Рональд Роу в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщил, что важная информация не была передана через обычные каналы, что привело к недопониманию и неполной информации. Проблемы были замечены заранее, но были проигнорированы и не были устранены.

Роу заявил, что определенные агенты, ответственные за обеспечение безопасности перед мероприятием, не справились со своей задачей, что привело к нарушению протоколов безопасности. "Те, кто виновен, понесут ответственность". Он подчеркнул, что с момента попытки были внедрены определенные технологические и организационные изменения.

С момента нападения Трамп получает такой же уровень защиты, как и действующий президент. Роу также отметил напряженные обстоятельства выборного года и многочисленные высокопрофильные мероприятия. "Мы работаем с ограниченными ресурсами и доводим их до предела в данный момент".

Попытка в Батлере

Во время митинга Республиканской партии в Батлере, Пенсильвания, в середине июля охранник открыл огонь, стреляя в Трампа. Один из присутствующих на митинге был убит, а двое других получили ранения. Трамп получил ранения в правом ухе. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.

Секретная служба несет ответственность за охрану высших должностных лиц, в том числе действующего президента, а также бывших руководителей или кандидатов в президенты, таких как Трамп.

После попытки убийства республиканца Секретная служба подверглась жесткой критике за свой подход. Несмотря на все меры безопасности, стрелку удалось добраться до крыши рядом с сценой с незагораживающим обзором. Кроме того, были признаки того, что подозрительное поведение подозреваемого было замечено сотрудниками безопасности до появления Трампа, но ему все же был разрешен доступ к сцене.

Директор Секретной службы на тот момент Кимберли Читл признала провал службы после нападения и subsequently ушла в отставку. Роу сменил Читл и выразил разочарование промахами на месте преступления.

Недавно произошло похожее происшествие: Секретная служба открыла огонь по вооруженному индивиду, спрятавшемуся в кустах на гольф-курорте Трампа во Флориде, пока бывший президент играл в гольф. Подозреваемый не отвечал огнем и сбежал, но позже был арестован и обвинен. Авторитеты подозревают, что он также планировал убить Трампа.

В свете недавних попыток убить Дональда Трампа ожидается, что президентские выборы 2024 года будут иметь значительно усиленные меры безопасности. Уроки, извлеченные из этих инцидентов, безусловно, сформируют безопасные протоколы, применяемые во время избирательной кампании.

В свете этих прошлых инцидентов важно, чтобы Секретная служба гарантировала наличие тщательно

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