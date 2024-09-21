Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Секретная служба обнаружила уязвимости в предполагаемом заговоре на убийство Трампа.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Расследование, проведенное службой секретной службы в отношении инцидента со стрельбой в середине...
Расследование, проведенное службой секретной службы в отношении инцидента со стрельбой в середине июля, в котором был вовлечен Дональд Трамп, выявило несколько неудач в коммуникациях

Секретная служба обнаружила уязвимости в предполагаемом заговоре на убийство Трампа.

Попытка убийства Дональда Трампа в июле потрясла мир. С тех пор Секретная служба расследует инцидент и признала многочисленные просчеты. Теперь они раскрывают конкретные ошибки. Ответственные за ошибки "пострадают за свои действия".

Попытка убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа выявила серьезные промахи со стороны Секретной службы. Глава агентства Рональд Роу в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщил, что важная информация не была передана через обычные каналы, что привело к недопониманию и неполной информации. Проблемы были замечены заранее, но были проигнорированы и не были устранены.

Роу заявил, что определенные агенты, ответственные за обеспечение безопасности перед мероприятием, не справились со своей задачей, что привело к нарушению протоколов безопасности. "Те, кто виновен, понесут ответственность". Он подчеркнул, что с момента попытки были внедрены определенные технологические и организационные изменения.

С момента нападения Трамп получает такой же уровень защиты, как и действующий президент. Роу также отметил напряженные обстоятельства выборного года и многочисленные высокопрофильные мероприятия. "Мы работаем с ограниченными ресурсами и доводим их до предела в данный момент".

Попытка в Батлере

Во время митинга Республиканской партии в Батлере, Пенсильвания, в середине июля охранник открыл огонь, стреляя в Трампа. Один из присутствующих на митинге был убит, а двое других получили ранения. Трамп получил ранения в правом ухе. Нападавший был ликвидирован силами безопасности.

Секретная служба несет ответственность за охрану высших должностных лиц, в том числе действующего президента, а также бывших руководителей или кандидатов в президенты, таких как Трамп.

После попытки убийства республиканца Секретная служба подверглась жесткой критике за свой подход. Несмотря на все меры безопасности, стрелку удалось добраться до крыши рядом с сценой с незагораживающим обзором. Кроме того, были признаки того, что подозрительное поведение подозреваемого было замечено сотрудниками безопасности до появления Трампа, но ему все же был разрешен доступ к сцене.

Директор Секретной службы на тот момент Кимберли Читл признала провал службы после нападения и subsequently ушла в отставку. Роу сменил Читл и выразил разочарование промахами на месте преступления.

Недавно произошло похожее происшествие: Секретная служба открыла огонь по вооруженному индивиду, спрятавшемуся в кустах на гольф-курорте Трампа во Флориде, пока бывший президент играл в гольф. Подозреваемый не отвечал огнем и сбежал, но позже был арестован и обвинен. Авторитеты подозревают, что он также планировал убить Трампа.

В свете недавних попыток убить Дональда Трампа ожидается, что президентские выборы 2024 года будут иметь значительно усиленные меры безопасности. Уроки, извлеченные из этих инцидентов, безусловно, сформируют безопасные протоколы, применяемые во время избирательной кампании.

В свете этих прошлых инцидентов важно, чтобы Секретная служба гарантировала наличие тщательно

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно