Сегодня прокурор из Сент-Луиса будет защищать заключенного из Миссури, приговоренного к смертной казни, защищая его предполагаемую невиновность.

Маркус Уильямс, 55 лет, должен быть казнен 24 сентября, якобы ответственный за смертельное ножевое ранение Фелиции Гейл, бывшего репортера St. Louis Post-Dispatch. Несмотря на его непрерывные заявления об невиновности, юридическая команда Уильямса и прокурор округа Сент-Луис Уэсли Белл утверждают, что ДНК-исследование, проведенное в 2016 году, исключает Уильямса как убийцу. Они усиливают этот аргумент из-за отсутствия какой-либо улики, связывающей его с другими остатками места преступления.

Трисия Rojo Bushnell, адвокат Уильямса и директор Среднезападного проекта невиновности, сообщила CNN, что "ничего не связывает Маркуса с местом преступления". Ни свидетели, ни физические улики не указывали на его присутствие на месте преступления. "Это не он держал нож", - добавила она, подчеркивая ненадежность первоначальных улик и теперь ДНК-улики, которые еще больше укрепляют его невиновность.

С его приближающимся исполнением, заявление Уильямса о ложном осуждении поднимает фундаментальную проблему смертной казни - возможность казни невиновного человека. С 1973 года по крайней мере 200 человек, приговоренные к смерти, были впоследствии оправданы, четверо в Миссури, согласно Центру информации о смертной казни.

Белл, который выиграл демократические праймериз против конгрессмена США Кори Буш этим месяцем, подал ходатайство о отмене приговора и смертного приговора Уильямсу в январе, побудив независимый обзор отдела по рассмотрению дел и инцидентов в прокуратуре. Хотя прокуратура округа Сент-Луис руководила процессом против Уильямса в 2001 году, Белл вступил в должность в 2018 году.

Офис генерального прокурора Миссури oppose этого ходатайства и пытался прекратить слушание и рассмотрение доказательств в суде округа Сент-Луис в предшествующем месяце, утверждая, что Верховный суд штата отклонил утверждения, которые офис Белла намеревается сделать. Однако эта попытка оказалась безуспешной, так как Верховный суд Миссури отклонил запрос.

В своих доводах против ходатайства прокурора офис Баiley утверждал, что только Верховный суд штата имеет право приостановить исполнение Уильямса. Однако ходатайство прокурора утверждало, что ДНК-улики, которые сейчас исследуются, никогда не рассматривались судом.

"Эти нерассмотренные улики, а также отсутствие других надежных улик, поддерживающих вину, и дополнительные соображения о неэффективной защите и расовой дискриминации при отборе присяжных вызывают значительные сомнения в отношении приговора и приговора мистера Уильямса".

Уильямс должен был быть казнен в 2017 году, но бывший губернатор-республиканец Эрик Грейтэнс приостановил исполнение и создал панель из пяти человек для оценки новых улик в деле, включая ДНК. Позже Грейтэнс подал в отставку, и в прошлом году республиканский губернатор Майк Парсон распустил совет и снял мораторий, ссылаясь на то, что задержка задержала правосудие и оставила семью Гейл в подвешенном состоянии. Заявление Парсона последовало за подачей ходатайства в Верховный суд штата.

Спикер прокуратуры округа Сент-Луис направил CNN на ходатайство об отмене приговора Уильямса. Офис генерального прокурора Миссури не комментировал этот вопрос, и запросы на комментарии были направлены к Дэниэлу Пикусу, вдовцу Гейл.

В 2017 году в редакционной статье для Post-Dispatch Лаура Фридман, вдова Гейл, подчеркнула, что ее семья была жертвой не только убийства Гейл, но и мучительно медленной системы правосудия, которая оставила их в подвешенном состоянии почти два десятилетия. Медиа-шумиха вокруг дела также была нежелательной, добавила она.

"Если виновный в убийстве невиновен, как некоторые утверждают, это подразумевает, что убийца все еще на свободе - сценарий, который слишком ужасен, чтобы об этом думать, и почти наверняка выходит за рамки правосудия".

Убийство Фелиции Гейл

Гейл, 42 года, была найдена мертвой в своем доме в пригороде Сент-Луиса, Университетском городе, 11 августа 1998 года, с 43 ножевыми ранениями, нанесенными кухонным ножом, согласно ходатайству прокурора и другим судебным документам. Она была доброй женщиной, известной своей добротой и щедростью, подчеркнутая редакционной коллегией Post-Dispatch в 2017 году, которая ушла из газеты за шесть лет до своей смерти, чтобы посвятить время волонтерской работе.

При расследовании места преступления следователи обнаружили волосы, следы и отпечатки пальцев, принадлежащие ни Гейл, ни ее супругу. Из дома пропали ноутбук Пикуса и сумочка Гейл с различными личными вещами.

Однако расследование столкнулось с множеством препятствий, согласно ходатайству. В попытке получить информацию семья Гейл предложила вознаграждение в размере 10 000 долларов, которое широко продвигалось через телевидение и газетные сообщения о деле.

Первый намек пришел в июне 1999 года, согласно отчету: Генри Коул связался с правоохранительными органами, сообщив, что отсидел срок в тюрьме вместе с Уильямсом, который был заключен в тюрьму за вооруженное ограбление в предыдущем году. Коул, который признался, что вышел на связь из-за вознаграждения и боролся с зависимостью от наркотиков и проблемами со здоровьем, заявил, что Уильямс признался в убийстве Гейл, предоставив детали преступления, которые, по его словам, Уильямс поделился.

Однако заявления Коула были несовместимыми и sometimes противоречили доказательствам, как указано в отчете прокуратуры. Тем не менее, пытаясь проверить его рассказ, они связались с бывшей подругой Уильямса, Лаурой Асаро, которую Коул указал как свидетеля преступления в тот день.

Сначала Асаро отрицала, что у нее есть какая-либо информация о преступлении, согласно отчету прокуратуры. Но после нескольких встреч с полицией - и будучи обещана, что обвинения, которые она faces, будут сняты, и что она будет иметь право на вознаграждение - Асаро в конечном итоге сотрудничала, раскрыв, что она действительно видела Уильямса в день убийства, согласно отчету.

Уильямс был в крови на рубашке, царапины на шее и компьютер в его автомобиле, сказал Асаро полиции, согласно отчету. Позже Уильямс признался в убийстве Гейл, сказал Асаро, что вдохновило отчет сделать замечания о несоответствиях между заявлениями Асаро и Коул, а также противоречия с установленными доказательствами в деле.

На следующий день полиция изъяла автомобиль Уильямса и обнаружила внутри линейку из Post-Dispatch, хотя в отчете упоминалось, что она не была среди пропавших вещей Гейл. Полиция нашла ноутбук Пикуса у человека по имени Гленн Робертс, который сказал, что получил его от Уильямса.

ДНК-证据 ранее не рассматривалось судом

Отчет прокурора утверждал, что осуждение Уильямса в основном основывалось на показаниях Асаро и Коул, поскольку никакие доказательства с места преступления не могли быть связаны с Уильямсом: не было совпадающих следов, волос или отпечатков пальцев, говорится в отчете.

Хотя ноутбук Пикуса был найден, офис прокурора заявил, что Робертс сказал следователям, что Уильямс получил его от Асаро - утверждение, которое Робертс повторил в подписанном в 2020 году заявлении. Однако это утверждение не было представлено жюри на суде, согласно отчету, указывая на то, что "Лаура Асаро, а не Марселус Уильямс, имела самую прямую связь с преступлением."

ДНК-证据, которое сейчас является центральным в претензии Уильямса на невиновность, не было представлено на его суде. Верховный суд штата распорядился провести тестирование доказательств в 2015 году, но два года спустя - после завершения тестирования - отказался приостановить исполнение заключенного без слушания.

Отчет прокурора цитирует трех экспертов по ДНК, которые заключили, что результаты исключают Уильямса как источник мужской ДНК, найденной на ноже. "Когда вы наносите удар, ДНК передается из-за ограничения и силы. Если вы наносите удар по кому-либо, есть хороший шанс передать свою ДНК из-за этой силы", - ранее объяснил один из этих экспертов CNN.

В свете этих событий конгрессмен США Кори Буч, которая проиграла демократические праймериз Уэсли Беллу, выразила обеспокоенность возможностью ложного осуждения и казни невиновных, сказав: "Мы не можем позволить себе казнить невиновного человека". Кроме того, офис генерального прокурора штата Миссури в своих доводах против ходатайства прокурора признал, что ДНК-证тельство еще не было рассмотрено судом, утверждая, что "это нерассмотренное доказательство является важной составляющей дела".

Читайте также: