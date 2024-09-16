Сегодня береговая охрана США начнет публичную дискуссию по поводу взрыва подводной лодки "Титан".

Комиссия по расследованию морских происшествий, известная как Морская комиссия по расследованию (МКР), была сформирована вскоре после исчезновения подводного аппарата. Эта команда высокого уровня, возглавляемая береговой охраной, была назначена для изучения причин инцидента и предложения мер, в том числе возможных гражданских штрафов и уголовных обвинений.

За последние 15 месяцев наша команда расследования тесно сотрудничала со various federal agencies, международными партнерами и экспертами отрасли, чтобы установить правду об этом инциденте, как заявил Джейсон Ньюбауэр, председатель МКР, на пресс-конференции в воскресенье.

Будущие слушания послужат платформой для обнародования наших findings и выступления key свидетелей и экспертов в transparent настройке, сказал Ньюбауэр, добавив, что эти процедуры являются crucial для понимания факторов, лежащих в основе инцидента, и необходимых мер для предотвращения его повторения.

Подводный аппарат потерял контакт с своим судном примерно через час и 45 минут после погружения к «Титанику» 18 июня 2023 года. После того, как он не всплыл, была инициирована обширная международная операция по поиску и спасению в отдаленных водах примерно в 600 милях юго-восточнее Ньюфаундленда, Канада.

В конечном итоге власти пришли к выводу, что судно потерпело неожиданный внутренний коллапс из-за экстремального давления, что они назвали «катастрофическим implosion». Остатки подводного аппарата и предполагаемые человеческие remains, предположительно принадлежащие жертвам, были обнаружены на дне океана в нескольких сотнях ярдов от «Титаника».

Среди погибших были Стоктон Раш, основатель и CEO оператора судна, а также businessman Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулеман Дауд; businessman Хамиш Хардинг; и французский дайвер Поль-Анри Наржеолет.

В ходе слушаний будут обсуждаться такие темы, как исторические события до аварии, соблюдение правил, обязанности и квалификация членов экипажа, механические и структурные системы, реакция на чрезвычайные ситуации и отрасль подводных аппаратов.

Список свидетелей МКР включает бывших сотрудников OceanGate Expeditions, компанию из Эверетта, Вашингтон, ответственную за эксплуатацию 23 000-фунтового судна, которое продавало билеты по около $250 000 каждый. Компания находится под пристальным вниманием из-за сообщений о безопасности в средствах массовой информации.

МКР состоит из numerous сотрудников береговой охраны и как минимум двух из Национального совета по безопасности на транспорте, согласно опубликованному списку береговой охраны. Anticipated свидетели также включают регулирующих чиновников, экспертов по поиску и спасению, специалистов по глубоководному исследованию и инженеров из NASA и Boeing.

Ньюбауэр подчеркнул, что основная цель слушаний — «установить правду об инциденте», но они также несут ответственность за выявление неправомерных действий или халатности лицензированных моряков. Он добавил, что если будет выявлено уголовное деяние, соответствующая информация будет передана в Министерство юстиции.

Морская комиссия по расследованию является высшим уровнем расследования береговой охраны, объяснил Ньюбауэр, отметив, что примерно одно слушание МКР проводится ежегодно. Он также упомянул, что лишь малая часть из тысяч расследований, проводимых ежегодно, достигает этого уровня.

Слушания запланированы на Северном Чарльстоне, Южная Каролина, и продлятся девять дней между понедельником и пятницей, 27 сентября. Процедуры будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале береговой охраны.

После завершения расследования США береговая охрана и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут отдельные анализы и опубликуют отчеты, подтвердил Ньюбауэр на пресс-конференции в воскресенье. Он предостерег, что могут потребоваться последующие слушания, и не назвал ориентировочный срок завершения расследования.

Команда расследования, в том числе мы, тесно сотрудничает с various agencies, чтобы установить правду об инциденте. Во время слушаний мы обсудим различные темы, связанные с подводным аппаратом и инцидентом, которые будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале береговой охраны.

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