Швеция предоставляет финансовую помощь в размере до 30 000 евро для лиц, которые добровольно возвращаются домой.

Швеция стремится существенно снизить число мигрантов, проживающих в стране. Для достижения этой цели правительство рассматривает возможность увеличения суммы денежной компенсации для мигрантов, которые согласятся на добровольное возвращение. В настоящее время взрослый может получить около 880 евро, а ребенок - около 440 евро в случае добровольного выезда, с максимальной семейной выплатой около 3500 евро. Однако правительство планирует увеличить эту сумму до 30 700 евро с 2026 года.

Министр миграции Швеции Йохан Форссель заявил, что этот сдвиг в миграционной политике уже происходит. "Мы находимся в середине парадигмального сдвига в нашей миграционной политике", - сказал он.

В настоящее время эти выплаты, впервые введенные в 1984 году, мало известны и используются лишь небольшим количеством людей, согласно заявлению Лудвига Асплинга, члена парламента от Шведских демократов. Асплинг считает, что предлагаемое увеличение побудит больше мигрантов воспользоваться этим предложением.

Тем не менее, правительственное исследование, проведенное в прошлом месяце, рекомендовало не увеличивать сумму так значительно из-за опасений, что затраты не оправдают свою эффективность. Несмотря на это, шведское правительство решило продолжить планируемое увеличение.

Фаэзер: Денежные выплаты "рутинные"

Новый консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вступил в должность в 2022 году, обещав снизить иммиграцию и бороться с преступностью в стране. Его правительство, которое имеет Шведских демократов в качестве своей опоры, получило значительную власть, так как Шведские демократы стали второй по величине парламентской силой с 20,5%.

Швеция приняла значительный поток мигрантов с 1990-х годов, в основном из стран, пострадавших от войн и кризисов, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

В Германии в конце августа произошел спорный инцидент, когда 28 преступникам, подлежащим депортации в Афганистан, были выплачены по 1000 евро каждому. Министр внутренних дел Германии Наancy Фаэзер защищала выплаты, утверждая, что такие денежные выплаты являются обычной практикой для предотвращения возможности отмены депортации судом из-за риска бедности для тех, кто отправляется обратно.

Рассмотрение шведским правительством вопроса об увеличении денежной компенсации для добровольного возвращения привлекло внимание к Европейскому суду юстиции, так как правовой орган Европейского Союза изучает, нарушают ли такие выплаты правила ЕС. Несмотря на озабоченность ЕС, министр миграции Швеции Йохан Форссель остается приверженным реализации запланированного увеличения.

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