Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСуд Европейского Союза

Швеция предоставляет финансовую помощь в размере до 30 000 евро для лиц, которые добровольно возвращаются домой.

Двигающие Факторы в Политике Иммиграции

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Шведская консервативная администрация преследует стратегию уменьшения иммиграции путем...
Шведская консервативная администрация преследует стратегию уменьшения иммиграции путем стимулирования возвращения на родину.

Швеция предоставляет финансовую помощь в размере до 30 000 евро для лиц, которые добровольно возвращаются домой.

Швеция стремится существенно снизить число мигрантов, проживающих в стране. Для достижения этой цели правительство рассматривает возможность увеличения суммы денежной компенсации для мигрантов, которые согласятся на добровольное возвращение. В настоящее время взрослый может получить около 880 евро, а ребенок - около 440 евро в случае добровольного выезда, с максимальной семейной выплатой около 3500 евро. Однако правительство планирует увеличить эту сумму до 30 700 евро с 2026 года.

Министр миграции Швеции Йохан Форссель заявил, что этот сдвиг в миграционной политике уже происходит. "Мы находимся в середине парадигмального сдвига в нашей миграционной политике", - сказал он.

В настоящее время эти выплаты, впервые введенные в 1984 году, мало известны и используются лишь небольшим количеством людей, согласно заявлению Лудвига Асплинга, члена парламента от Шведских демократов. Асплинг считает, что предлагаемое увеличение побудит больше мигрантов воспользоваться этим предложением.

Тем не менее, правительственное исследование, проведенное в прошлом месяце, рекомендовало не увеличивать сумму так значительно из-за опасений, что затраты не оправдают свою эффективность. Несмотря на это, шведское правительство решило продолжить планируемое увеличение.

Фаэзер: Денежные выплаты "рутинные"

Новый консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вступил в должность в 2022 году, обещав снизить иммиграцию и бороться с преступностью в стране. Его правительство, которое имеет Шведских демократов в качестве своей опоры, получило значительную власть, так как Шведские демократы стали второй по величине парламентской силой с 20,5%.

Швеция приняла значительный поток мигрантов с 1990-х годов, в основном из стран, пострадавших от войн и кризисов, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

В Германии в конце августа произошел спорный инцидент, когда 28 преступникам, подлежащим депортации в Афганистан, были выплачены по 1000 евро каждому. Министр внутренних дел Германии Наancy Фаэзер защищала выплаты, утверждая, что такие денежные выплаты являются обычной практикой для предотвращения возможности отмены депортации судом из-за риска бедности для тех, кто отправляется обратно.

Рассмотрение шведским правительством вопроса об увеличении денежной компенсации для добровольного возвращения привлекло внимание к Европейскому суду юстиции, так как правовой орган Европейского Союза изучает, нарушают ли такие выплаты правила ЕС. Несмотря на озабоченность ЕС, министр миграции Швеции Йохан Форссель остается приверженным реализации запланированного увеличения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно