Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВозвращение на работу

Швеция предложит мигрантам до 30 000 евро, чтобы поощрить их добровольное возвращение в родные страны.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Швеция предлагает финансовую помощь до 30 000 евро мигрантам, которые хотят вернуться на родину.
Швеция предлагает финансовую помощь до 30 000 евро мигрантам, которые хотят вернуться на родину.

Швеция предложит мигрантам до 30 000 евро, чтобы поощрить их добровольное возвращение в родные страны.

Шведское правительство рассматривает возможность существенно увеличить стимулы для добровольного возвращения мигрантов на родину. С 2026 года предлагается выплачивать до 350 000 крон (примерно 30 700 евро), как объявило правительство. "Мы переживаем фундаментальный сдвиг в нашей миграционной стратегии", - заявил министр миграции Йохан Форссель.

В настоящее время мигранты могут получить примерно 880 евро на взрослого и 440 евро на ребенка, если они решат уехать добровольно, с максимальной выплатой на семью около 3500 евро.

Эти выплаты существуют с 1984 года, но в основном остаются невостребованными и используются небольшим числом людей, по словам члена партии Шведских демократов Людвига Асплинга. Повышение планируется изменить эту тенденцию.

Увеличение было предложено несмотря на недавнее правительственное исследование, которое рекомендовало против существенного увеличения, так как предсказуемая эффективность не оправдывала потенциальные расходы.

Консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вступил в должность в 2022 году, обещав ограничить иммиграцию и бороться с преступностью в стране. Его коалиционное правительство опирается на Шведских демократов, которые стали второй по величине партией на парламентских выборах с 20,5%.

Швеция испытывает значительный приток мигрантов с 1990-х годов, в основном из войн и кризисных стран, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

После предложенного увеличения мигранты, которые добровольно вернутся на родину, могут получить значительно более высокую выплату до 350 000 крон, что может стимулировать больше отъездов. После этого политические изменения Швеция планирует со временем уменьшить зависимость от этих финансовых стимулов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно