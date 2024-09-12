Швеция предложит мигрантам до 30 000 евро, чтобы поощрить их добровольное возвращение в родные страны.

Шведское правительство рассматривает возможность существенно увеличить стимулы для добровольного возвращения мигрантов на родину. С 2026 года предлагается выплачивать до 350 000 крон (примерно 30 700 евро), как объявило правительство. "Мы переживаем фундаментальный сдвиг в нашей миграционной стратегии", - заявил министр миграции Йохан Форссель.

В настоящее время мигранты могут получить примерно 880 евро на взрослого и 440 евро на ребенка, если они решат уехать добровольно, с максимальной выплатой на семью около 3500 евро.

Эти выплаты существуют с 1984 года, но в основном остаются невостребованными и используются небольшим числом людей, по словам члена партии Шведских демократов Людвига Асплинга. Повышение планируется изменить эту тенденцию.

Увеличение было предложено несмотря на недавнее правительственное исследование, которое рекомендовало против существенного увеличения, так как предсказуемая эффективность не оправдывала потенциальные расходы.

Консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вступил в должность в 2022 году, обещав ограничить иммиграцию и бороться с преступностью в стране. Его коалиционное правительство опирается на Шведских демократов, которые стали второй по величине партией на парламентских выборах с 20,5%.

Швеция испытывает значительный приток мигрантов с 1990-х годов, в основном из войн и кризисных стран, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

После предложенного увеличения мигранты, которые добровольно вернутся на родину, могут получить значительно более высокую выплату до 350 000 крон, что может стимулировать больше отъездов. После этого политические изменения Швеция планирует со временем уменьшить зависимость от этих финансовых стимулов.

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