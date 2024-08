Швеция начинает ежегодные охотничьи экспедиции на медведей

Несмотря на возражения активистов по защите прав животных, ежегодная охота на медведей в Швеции началась в среду. До 15 октября в различных административных зонах будет разрешено убить максимально 486 медведей, согласно данным Шведского агентства по охране окружающей среды, Naturvårdsverket. В прошлом году было выдано разрешение на убийство 649 медведей.

В Швеции, где охота на бурых медведей и других хищников строго регулируется, по состоянию на конец сезона охоты осенью 2022 года насчитывалось около 2800 медведей. Preliminary data suggests that this population has dwindled to roughly 2,450 now.

Каждая из семи административных зон самостоятельно решает, сколько медведей можно убить. Журнал "Svensk Jakt" сообщил, что более 70 медведей были убиты всего за первые часы охоты. Основной целью охоты на медведей, согласно данным агентства, является управление популяцией медведей и минимизация ущерба, наносимого сельскохозяйственным животным и оленям.

Экологи считают, что выдача разрешений на охоту является избыточной, что может привести к резкому снижению популяции медведей. Проект сохранения хищников "Большая пятерка Швеции" характеризует охоту как "охоту за трофеями" и утверждает, что она нарушает директивы ЕС. Они считают, что охота противоречит защищенному статусу медведя в ЕС.

