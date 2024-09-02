Шведский НПК 17:47 продолжает управляться федеральными властями.

17:22 Россия расширяет территориальные приобретения в Украине с октября 2022 года - в среднем по 15 квадратных километров в день

По подсчетам новостного агентства AFP на основе данных американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), российская армия захватила около 477 квадратных километров в Украине в прошлом месяце. Это крупнейшее территориальное расширение России с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. В основном эти приобретения были зафиксированы в восточной украинской области Донецк. В настоящее время российские войска находятся всего в нескольких километрах от города Покровск, который является важным логистическим центром.

16:56 Путин в Монголии - первый визит в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда после выдачи ордера на арест

Президент России Владимир Путин посетил Монголию. Он должен встретиться с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом 23 августа и принять участие в церемонии, посвященной победе советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. В этих боях погибли тысячи солдат. Это первый визит Путина в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), после того, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад по обвинению в военных преступлениях в Украине. Украина призвала Монголию арестовать Путина и выдать его в Гаагу. На прошлой неделе представитель Путина заявил, что не ожидается его ареста в Монголии.

16:40 Генералы под следствием в России - обвинения в коррупции против Муминджанова

Еще один высокопоставленный военный чиновник в России находится под следствием по обвинению в коррупции. По данным Telegram-сообщения Следственного комитета России, генерал Валери Муминджанов обвиняется в получении взятки "на масштабной основе". Это преступление может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 15 лет в России. Муминджанов, заместитель командующего Ленинградским военным округом, отвечающий за логистику, ранее работал в Министерстве обороны. Следствие утверждает, что Муминджанов получил взятку, превышающую 20 миллионов рублей (около 202 000 евро), в связи с договорами на поставку формы. С апреля по меньшей мере 10 военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные чиновники Министерства обороны в Москве, стали мишенью российских правоохранительных органов из-за коррупции или мошенничества. Некоторые считают, что происходит чистка.

16:25 Зеленский: Операция в Курске "проходит удовлетворительно"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в российском регионе Курск протекает согласно плану. Он сделал это заявление во время визита в Запорожье, как сообщает репортер государственного новостного агентства Украины Укринформ. "Операция в Курске достигает своей цели и протекает согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается проблем в направлениях Покровск и Торецк, мы считаем, что операция в Курске может оказать положительное влияние", - добавил он. Конфликт в Курске может потенциально снизить интенсивность атак российских войск в Покровске и Торецке, сказал он, но ситуация по-прежнему сложная. Он отметил, что наиболее боеспособные бригады российских войск находятся на этих фронтах.

15:52 Лесные пожары угрожают деревням в оккупированном Луганске

Жители оккупированного Луганска теперь сталкиваются с двумя угрозами - войной и природой. Лесные пожары сейчас угрожают региону, а в социальных сетях звучат жалобы на отсутствие пожарных, чтобы потушить огонь.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии - парламент утвердил законопроект о поставках

Правительство Румынии утвердило законопроект, разрешающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Законопроект теперь перейдет на голосование в парламент, как сообщает Рейтер. Бухарест согласился передать одну из двух своих действующих систем ПВО Украине при условии, что партнеры заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной ценз до 50 лет

Петиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной ценз для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 подписей собрано, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Согласно украинскому законодательству, электронная петиция к президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня, чтобы достичь этой цели.

14:34 Россия: пострадавшие в украинских атаках на пограничный регион Белгород

В результате украинских атак на российский пограничный регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Было разрушено детское учреждение. Гладков поделился фотографиями разрушенного детского сада и других обломков и поврежденных зданий в регионе. Местные власти приняли решение закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак. В некоторых регионах 2 сентября отмечается первый день школы после летних каникул.

14:10 Зеленский: Российская ракета поразила религиозный центр в КиевеВо время ракетного обстрела Киева ночью (см. записи в 05:39, 06:20 и 09:29) серьезно пострадали религиозный центр и прилегающий культурный центр исламской общины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщает в социальной сети, что Россия не уважает моральные и человеческие ценности и проявляет неуважение к любой религии или вере. Он заявляет, что Россия продолжает свою кампанию разрушения против украинского народа, стремясь искоренить все общины, даже священные места поклонения. Главный духовный лидер местной общины Вадим Дашевский сообщил новостному агентству, что религиозный центр подвергся подлому нападению.

13:39 Видеодоказательства интенсивных дроновых атак в и вокруг МосквыУкраина запускает масштабную атаку дронов на цели в и вокруг Москвы. Взрыв зафиксирован на видео на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном всего в 16 километрах от Кремля. Также подверглись атаке две другие электростанции. Российские источники заявляют, что было перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Мнение Польши о сбивании российских дроновМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша обязана сбивать российские дроны и другие вторгающиеся самолеты из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Он выразил это мнение британской "Финансовой газете" (FT), считая, что это было бы законным актом самообороны. Сикорский не согласен с позицией НАТО, считающей рискованным эскалацию войны путем прямого столкновения с российскими силами. На данный момент НАТО отказалось сбивать российские дроны и ракеты над Украиной, а также запросы Киева об установлении зоны ПВО. Сикорский сказал FT: "Если вражеские самолеты приближаются к нашему воздушному пространству, это было бы законным актом самообороны, потому что риск травм от обломков значительно возрастает, когда они уже вошли".

12:12 Мунц: Российский ответ на успехи АФД и БСВ на выборахРезультаты выборов в Тюрингии и Саксонии также привлекли внимание в России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц проливает свет на российские ответы на победы АФД и БСВ на выборах и обсуждает, как Москва справляется с, возможно, крупнейшей дроновой атакой на российскую столицу.

11:40 Путин хвалит продвижение российских завоеванийПрезидент России Владимир Путин похвалил быстрый прогресс своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Он сказал студентам, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о gaine 200 или 300 метров", - сказал Путин российским новостным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Это темп наступления в Донбассе, которого мы не видели уже давно". Путин посетил сибирскую республику Туву по пути в Монголию, чтобы принять участие в уроке нового предмета "Разговоры о главном", который знакомит детей с политической позицией Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя на публичных уроках, повторяя утверждение, что начатая им война ведется для защиты России.

11:07 Украина: нейтрализовано 22 ракеты и 20 дроновВоздушные силы Украины сообщают, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает российскую ракетную бомбардировку в ХарьковеРоссия бомбардирует Харьков ракетами уже несколько дней. Согласно украинским сообщениям, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет, которые поразили торговый и развлекательный центр, ранив десятки людей.

10:01 Количество жертв в результате российской ракетной атаки на Сумы возрослоКоличество жертв российской ракетной атаки на город Сумы на северо-востоке Украины возросло. Последние данные министерства внутренних дел Украины свидетельствуют о том, что 18 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Ранее администрация города Сумы сообщала о не менее 13 гражданских лицах, в том числе четырех детей, получивших ранения. Российская ракетная атака поразила детский реабилитационный центр и приют в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумской области ухудшилась из-за начала переправы через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Два человека ранены в результате российского авиаудара по КиевуРоссия нанесла еще один ракетный удар по украинской столице Киеву (см. записи в 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения от обломков сбитых ракет, сообщают местные власти. Возгорелись пожары, и были повреждены здания и инфраструктура. В течение почти двух часов ночью и утром был объявлен общенациональный воздушный тревожный сигнал.

По данным недавнего анализа Института изучения войны (ISW) на основе опросов независимого российского агентства Левада-Центр, российские люди продолжают поддерживать конфликт в Украине, несмотря на продвижение Украины в пограничный с Россией регион Курск. Процент россиян, поддерживающих военную кампанию России в Украине, вырос до около 78% в августе, с 75% в июле и 77% в июне. Российское население не проявляет признаков усталости от войны, давая российскому руководству возможность продолжить затяжную войну на истощение против Украины, считают исследователи ISW.

Новые данные о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск, утверждая, что с 24 февраля 2022 года потери составили около 617 600 человек. В среднем это составляет около 1300 погибших в день. Украинские источники также сообщают о destrucции девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной системы реактивной артиллерии средней дальности и 30 беспилотников. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, беспилотников, 28 кораблей и одну подлодку. Западные эксперты называют более скромные цифры потерь, но они также, скорее всего, являются значительным занижением.

Российские войска обстреляли Запорожскую область

По данным телеграмм-поста военного губернатора Запорожской области Ивана Федорова, российские войска обстреляли украинскую область Запорожье 171 раз за последние 24 часа. Российские самолеты провели четыре воздушных удара по Лобковому, Пятигорску и Новоандреевке, используя 95 беспилотников.

Спасенный живым из-под завалов в Харькове

Спасатели освободили живого мужчину из-под завалов разрушенного концертного зала в Харькове, северо-восточная Украина, после российского авиаудара в городе, сообщает Reuters. Мужчина заявил, что чувствует себя хорошо после извлечения. По данным властей, более 40 человек, в том числе пять детей, пострадали в результате российских ракетных ударов по Харькову в воскресенье, которые попали в торговый центр и концертный зал.

Массированный российский авиационный удар по Киеву

В Киеве Россия обстреляла Украину серией беспилотников, более чем десятью крылатыми ракетами и значительным количеством баллистических ракет, сообщает ВВС Украины. В то время как раздавались взрывы в Киеве, жители спешили в укрытия. Мэр Виталий Кличко заявил, что службы экстренной помощи были вызваны в районы Голосіївський и Солом'янський. Кличко также сообщил о многочисленных пожарах в Telegram, как и глава киевской военной администрации Сергей Попко. В районе Шевченковский один человек якобы пострадал от падения обломков. "Будет ответ за все. Враг почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Российский ракетный удар по Киеву

Украинские военные представители в Telegram сообщают о ракетном ударе России по Киеву, жители Киева сообщают о нескольких громких взрывах, что может свидетельствовать о срабатывании систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и причиненный ущерб пока не установлены.

Подготовка к новому российскому газопроводу в Китай

Президент Владимир Путин объявил о планах строительства нового российского газопровода в Китай через Монголию, подготовка к которому идет по плану. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование и любые необходимые технические исследования, как заявил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", опубликованном на сайте Кремля. Предполагаемый трубопровод "Сила Сибири-2" должен ежегодно поставлять около 50 миллиардов кубометров природного газа из российского региона Ямал в Китай через Монголию.

Российские войска обстреляли детский дом в Сумах

По данным украинского новостного портала "Украинская правда", российские войска обстреляли центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах ракетами. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Здание расположено в жилой зоне, как сообщает газета, ссылаясь на региональную военную администрацию.

Большинство поляков считают, что Польша должна сбивать российские разведывательные дроны

По данным опроса польской газеты "Резексполита", около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, входящие в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос ссылается на неизвестный drone, предположительно беспилотник-камикадзе типа Shahed, который пролетел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник Томаш Древляк сообщил радио RMF24, что Россия, скорее всего, тестирует систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

Один погибший в результате украинского обстрела в Белгороде

Губернатор российского региона Белгород, Вячеслав Гладков, сообщает о жертвах украинских артиллерийских обстрелов в селе Шагарово возле границы. Один человек погиб, и трое были ранены во время обстрела села Шебекино. Как минимум еще одно село было обстреляно украинской артиллерией.

10:38 Россия сообщает о 158 нейтрализованных дронах

Россия утверждает, что отразила "масштабные" украинские атаки беспилотниками на Москву и 14 других регионов. В течение ночи было нейтрализовано 158 воздушных объектов, как заявило министерство обороны через мессенджер Telegram. Десять дронов атаковали Москву, как сообщается в официальных данных.

21:00 Авиаудар по Харькову: число раненых возросло до 47

Число раненых в результате массированного российского авиационного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, как сообщает украинская государственная служба экстренных ситуаций через Telegram. Несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях новостных агентств.

20:20: В результате тренировочного полета потерпел крушение вертолет в Украине - погибли два пилота Два пилота погибли в результате крушения вертолета на Ивано-Козедибухском национальном авиационном университете. Вертолет Ми-2 участвовал в тренировочном упражнении, сообщает государственное информационное агентство Укринформ со ссылкой на страницу университета в Facebook. "Университет невосполнимо потерял - погиб двухместный экипаж", - говорится в сообщении на странице университета в Facebook. Расследование места крушения ведут следователи, специалисты и официальные лица министерства обороны. Причина инцидента пока неизвестна.

19:46: Украинский поставщик электроэнергии объявил о возможных отключениях В результате массированных российских атак на энергосистему Украины ожидаются многочисленные отключения электроэнергии в понедельник. Об этом объявила украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Укринформ. Поставка электроэнергии к критически важным объектам инфраструктуры не будет затронута. Однако Ukrenergo предупреждает, что могут произойти изменения в масштабе ограничений.

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Армия России, под командованием Комиссии, захватила около 477 квадратных километров в Украине в прошлом месяце, что является крупнейшим территориальным приобретением с октября 2022 года, в среднем более 15 квадратных километров в день в августе.

Во время визита Путина в Монголию прозвучали призывы от Украины арестовать Путина и доставить его в Гаагу, так как ордер на его арест за якобы совершение военных преступлений в Украине был выдан почти 18 месяцев назад.

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