- Штайнмайер выступает за ограничение нерегулируемых миграционных движений

Президент Штайнмайер тверд в вопросе прав на убежище

Президент нашей страны Франк-Вальтер Штайнмайер не собирается отступать от прав на убежище, но призывает к мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией. На мероприятии, посвященном жертвам предполагаемого исламистского нападения в Солingenе, Штайнмайер подчеркнул, что Германия, по веским причинам, принимает людей, ищущих убежища от политического преследования и войны, предоставляя им права на убежище. История показывает, что в прошлом веке выживание Германии в период нацизма было облегчено тем, что другие страны оставляли свои границы открытыми. "Мы хотим сохранить этот характер нашей страны", - заявил Штайнмайер аудитории из примерно 450 человек, "при условии, что поток тех, кто не имеет на это права, не станет непосильным бременем".

Необходимо единство для реализации

"Те, кто ищет убежища, должны соблюдать законы и правила нашей страны", - призвал Штайнмайер. Необходимо тщательно реализовать существующие и будущие правила доступа. "Это большая задача, которая должна стать приоритетом в ближайшие годы", - добавил он. Эта общенациональная задача - то, чего я и немецкий народ ждем - преодолевая политические партии и административные иерархии.

На memorial service также присутствовал канцлер Оlaf Scholz, который позже написал в X: "Это преступление глубоко ранит, вызывает гнев. Узнать из этого - наша обязанность перед ними и их семьями". Политик от SPD скорбел о жертвах #Солингена, "с их семьями, с этим городом, со всей Германией".

В своей речи Штайнмайер признал, что государство не выполнило свою обязанность по обеспечению защиты и безопасности в Солингене. Tanto el crimen como los factores subyacentes que contribuyeron a su prevención deben ser investigados a fondo. El peso del éxito de la inmigración no debe recaer en individuos dedicados - como trabajadores municipales y comunitarios, voluntarios, oficiales de policía y aquellos que ya están al límite. "No debemos cargar a los bondadosos".

Нападение наносит удар в самое сердце Германии, заявил Штайнмайер, "amicable, open, diverse nation". Attack pierces our national identity, "where people of various backgrounds live and wish to coexist peacefully - those who have resided here for generations and those who have recently joined us". The head of state stressed, "Exactly there, exactly there, the perpetrator of Solingen sought to ignite his hatred".

Главным подозреваемым в нападении является 26-летний сирийский мужчина, который прибыл в Германию как беженец через Болгарию и сейчас находится в заключении. Ответственность за акт взяла на себя террористическая организация Исламское государство (ИГ). "Фанатичные исламисты хотят разрушить то, что мы ценим: наше открытое общество, наш образ жизни, наше сообщество, нашу свободу", - сказал Штайнмайер. "Мы не позволим стратегии террористов удаться, что их отвратительная идеология принесет плоды, но мы испытываем страх и небезопасность. Оба эти чувства оправданы". Однако страх не должен парализовать нас.

После memorial service Штайнмайер почтительно посетил место преступления, молча помня жертв и склоняя голову в почтении.

