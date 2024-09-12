Штайнмайер мотивирует египетскую молодежь искать возможности трудоустройства в Германии

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер побуждает молодёжь Египта преследовать процветающую карьеру в Германии. "Никогда не было столько возможностей для целеустремлённых, образованных молодых людей, подобных вам, в том числе в Германии", - заявил Штайнмайер во время визита в Germen International University, расположенный в новом административном центре Египта, за пределами Каира.

"Египет гордится обширным резервом молодых талантов и жизненной энергией", - сказал Штайнмайер. Он также подчеркнул прочную историческую партнёрство между Египтом и Германией в сферах образования и исследований, обсудив это с участниками Germen International University (GIU). Во время визита Штайнмайера был подписан договор о расширении научного сотрудничества.

Во время заключительной части своего визита в Египет федеральный президент также встретился с Папой Тавадросом II, главой Коптской православной церкви. Эта встреча стала свидетельством поддержки религиозной свободы. Египетское население состоит на 10% из христиан, а остальные 90% придерживаются ислама. Христиане в Египте часто сталкиваются с предрассудками и угрозами в повседневной жизни и являются частыми жертвами нападений. По данным Amnesty International, виновники обычно избегают уголовного преследования.

Штайнмайер получил представление о жизни жителей Каира во время визита в модернизированный рыбный рынок, финансируемый Германией. Этот рынок обслуживает около 500 000 жителей, предлагая им свежий улов.

"Кроме того, Штайнмайер подчеркнул, что Германия приветствует разнообразие и призывает студентов из различных backgrounds, в том числе из "других" религиозных общин, продолжать своё образование в стране".

"В свете трудностей, с которыми сталкиваются "другие" религиозные общины в Египте, Штайнмайер надеялся, что это взаимное сотрудничество между Египтом и Германией поможет создать более толерантное и мирное общество, в котором каждый, независимо от своих убеждений, имеет равные возможности для процветания".

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