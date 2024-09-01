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Штайнмайер критикует правительство за невыполнение своих обещаний в отношении безопасности и охраны.

 and  Lauren Adams
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Штайнмайер критикует правительство за невыполнение своих обещаний в отношении безопасности и охраны.

Президент Германии Штайнмайер также считает правительство ответственным за инцидент в Солingen. Необходимо исправить возможные ошибки, настаивает он. Для сохранения безопасности страны также нужен более жесткий подход к нелегальной иммиграции.

По словам Штайнмайера, правительство "не справилось со своей обязанностью по обеспечению защиты и безопасности" в Солingen. Он сделал эти замечания во время поминальной службы по жертвам предполагаемого экстремистского исламистского нападения в этом городке. Необходимо тщательно расследовать инцидент, возможные ошибки и упущения, которые могли способствовать тому, что акт не был предотвращен. Германия предоставляет убежище лицам, бегущим от политического преследования и войны, и предоставляет убежище. "Мы хотим оставаться такой страной."

Нападение затрагивает самую суть нации. Жестокий акт поразил "открытую, многообразную страну" в самое сердце, сказал Штайнмайер. "Он поражает наше самовосприятие как нации, где люди живут мирно несмотря на различия - люди, которые живут здесь поколениями, не меньше, чем те, кто приехал недавно." Глава государства подчеркнул в своей речи: "Именно на этом ядре Солнгенский нападавший направил свою ненависть, как и преступники в прошлом."

Одновременно Штайнмайер призвал к более решительным действиям против нелегальной иммиграции. "Каждая отдельная попытка" должна быть сделана для этого, подчеркнул он. Вопрос иммиграции и ее контроля "должен быть приоритетом в ближайшие годы." Штайнмайер подчеркнул важность фундаментального права на убежище: "Мы, по веским причинам, страна, принимающая лиц, ищущих защиты от политического преследования и войны."

Однако это работает "только если число тех, кто приезжает без права на эту особую защиту, не перегружает нас," сказал он. Кроме того, ищущие защиты "должны уважать законы и порядок нашей страны." Президент ФРГ описал это как "неприемлемое", что подозреваемый, по-видимому, искал и нашел здесь защиту и так ужасно ею воспользовался.

Подозреваемым в акте является 26-летний мужчина из Сирии. Он прибыл в Германию как беженец через Болгарию и сейчас находится в заключении. Террористическая группа "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за акт. "Фанатичные исламисты хотят разрушить то, что мы ценим: наше открытое общество, наш образ жизни, наше сообщество, нашу свободу," сказал Штайнмайер. "Мы не хотим, чтобы расчеты террористов удались, чтобы их ужасное семя принесло плоды, но мы чувствуем страх и неопределенность. Оба они имеют свои причины." Однако мы не должны позволить страху парализовать нас.

Мэр Солingenга Тимо Курцбах призвал к единству на поминальной службе. "Нападение было направлено на людей на сцене в Солingenге, но оно было направлено против всех нас," сказал политик СДПГ. "Мы останемся открытыми для мира," продолжил он. "Мы снова будем праздновать жизнь именно потому, что террористы, которые хотят отнять нашу радость, никогда не должны преуспеть."

На поминальной службе в театре и концертном зале присутствовало около 450 гостей, в том числе федеральный канцлер Олаф Шольц, президент Бундестага Барбель Бас, а также премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst и министр внутренних дел Герберт Рёль. Жена президента ФРГ Элке Бюденбендер также была среди гостей.

Президент ФРГ признает, что исправление возможных ошибок в процессах иммиграции является необходимым для поддержания безопасности страны, заявляя, что "вопрос иммиграции и ее контроля должен быть приоритетом в ближайшие годы." Несмотря на это, Штайнмайер подчеркивает важность соблюдения обязательств Германии по предоставлению убежища тем, кто бежит от политического преследования и войны, добавляя, что "мы, по веским причинам, страна, принимающая лиц, ищущих защиты от политического преследования и войны."

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