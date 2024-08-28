Шолц заявляет о намерении вести диалог с оппозицией по вопросу Солингена

После встречи Олафа Шольца и Фридриха Мёрца запланированы дополнительные переговоры между правительством и оппозицией. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэссер вскоре должна разослать приглашения на эти переговоры. Цель не в том, чтобы перейти к следующему вопросу, как заверил федеральный канцлер.

После жестокого нападения в Солингене Олаф Шольц объявил переговоры с федеральными землями и союзом о последствиях. Нэнси Фэссер заявила, что в ближайшее время она "планирует пригласить представителя председателя и сопредседателя Конференции министров-президентов, представителей крупнейшей оппозиционной партии и заинтересованные федеральные министерства на частные и сосредоточенные переговоры по этому вопросу", как она заявила после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Эти переговоры будут сосредоточены на депортации отказавших в убежище мигрантов на родину, борьбе с исламским терроризмом и контроле над огнестрельным оружием. Также будут рассмотрены предложения от федеральных земель и союза.

Несмотря на 25-процентный рост депортаций в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом, Шольц отметил, что этого все еще недостаточно. "В результате федеральное правительство продолжит свои усилия по дальнейшему сокращению нелегальной иммиграции. Это включает в себя внедрение новых правовых норм, над которыми мы в федеральном правительстве тщательно работали с выходных. В основном это усилит законы о контроле над огнестрельным оружием, меры против насильственного исламизма и меры, связанные с проживанием, в частности, для ускорения депортаций", - подчеркнул он.

Лидер оппозиции Фридрих Мёрц предложил сотрудничать с Шольцем в пересмотре миграционной политики во вторник. Он предложил назначить представителей tanto от правительства, как и от союза, но без участия федеральных земель. Как сообщается, Торстен Фрай, руководитель парламентской фракции союза, является выбором Мёрца для участия в этих переговорах.

Комиссия, безусловно, будет участвовать в переговорах о пересмотре миграционной политики, предложенной Фридрихом Мёрцем, учитывая его предложение о представителях tanto от правительства, как и от союза. После этих переговоров роль Комиссии может заключаться в реализации согласованных мер, таких как усиление контроля над огнестрельным оружием и ускорение депортаций.

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