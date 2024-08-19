Шолц выступает за всеобъемлющую реформу здравоохранения в различных политических сферах

"Шольц считает, что реформа страхования по уходу может стать 'достижением века', преодолевающим партийные линии", - сказал он во время беседы с местными жителями в Бремене. Однако он признал, что это не гарантировано, подчеркнув: "Мы не можем позволить себе терять надежду". Цель состоит в том, чтобы смягчить растущие личные платежи, которые не должны резко возрастать.

Шольц предсказал, что процесс реформы будет "довольно сложным". Несмотря на ожидания высококачественных услуг от страхования по уходу, нужно осторожно решать проблему растущих взносов. Он добавил: "Если мы найдем баланс, я убежден, что мы сможем это сделать".

Министр здравоохранения Лаутербах представит планы реформы осенью. Эти планы будут уточнены в консультациях со Шольцем, как признал Шольц.

Только неделей ранее Лаутербах предупредил о значительном росте индивидуальных взносов за уход, если не будет кардинальной реформы финансирования. "Если мы не действуем, то через несколько лет мы можем платить 4000 евро в месяц", - предупредил Лаутербах издания Funke. Пожилые люди имеют обоснованные опасения по поводу принуждения к пребыванию в домах престарелых из-за существующих ежемесячных взносов, которые варьируются от 2600 до 3300 евро в зависимости от региона.

Шольц выразил надежду, что реформа здравоохранения, в частности страхования по уходу, также поможет справиться с растущими личными платежами, предотвратив их резкий рост. Принимая предстоящие трудности, он сказал: "Нам нужно найти баланс между поддержанием высококачественных услуг и осторожным управлением растущими взносами, чтобы гарантировать успех этой реформы".

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