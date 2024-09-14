Шолц выступает за одиночество на своей высшей должности.

Украина выражает заинтересованность в получении разрешения на развертывание мощного западного оружия на территории России. Несмотря на дискуссии президента США Джо Байдена и лидера Великобритании Кира Стармера, канцлер Германии Олаф Шольц сделал твердое заявление.

Шольц уточнил, что оружие, поставляемое Германией, не должно использоваться для ударов по внутренним территориям России. Политик от СДПГ придерживается этой позиции во время диалога с гражданами в Пренцлау, заявляя: "Так и останется". Шольц обещает придерживаться этой позиции, независимо от решений других стран, таких как США. "Я этого не сделаю, потому что считаю это вопросом", - заявил он.

Украина оказывает давление на лидеров в отношении развертывания дальнобойного западного оружия против российских целей, но Байден и Стармер недавно отложили решение по этому вопросу. После дискуссии с Байденом в Вашингтоне Стармер упомянул, что они обсуждали "широкие стратегические" темы, но не конкретные возможности. Ранее Путин предупреждал, что одобрение использования украинских вооружений на территории России приведет к "войне" против России.

Стармер после встречи заявил, что он и Байден будут расширять дискуссии по этому вопросу с более широкой группой на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Перед встречей в Вашингтоне ходили слухи, что Стармер планирует запросить у Байдена разрешение на развертывание британских ракет "Тень" deeper в российскую территорию.

"Ключевая" фаза

Стармер заявил в Вашингтоне, что следующие недели и месяцы могут стать "ключевыми". "Очень важно, чтобы мы поддержали Украину в этой ключевой войне за свободу", - сказал он.

Белый дом уже снизило ожидания в отношении решения о развертывании оружия на территории России до встречи. "Я не ожидаю, что дискуссии приведут к какому-либо крупному объявлению, по крайней мере, не с нашей стороны", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности.

Киев недавно призывал западных союзников разрешить использование более дальнобойных западных вооружений внутри российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что он даже боится обсуждать западную помощь Украине в нейтрализации российских ракет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность "устранения всех ограничений на использование американского и британского оружия против законных военных целей в России".

Британские СМИ сообщают, что Байден, опасаясь ядерного конфликта, готов одобрить использование Украиной британских и французских ракет с американской технологией - но не американских ракет. Немецкое оружие не имеет отношения к этому вопросу, согласно немецкому правительству. Дискуссии о расширенной поддержке Украины часто вращаются вокруг крылатой ракеты "Таурус".

Несмотря на давление Украины на использование мощного западного оружия в своей атаке на Россию, канцлер Германии Олаф Шольц твердо повторяет, что немецкое оружие не должно использоваться для ударов по внутренним территориям России. Эта позиция отражает просьбу Украины о развертывании дальнобойного западного оружия против российских целей, с президентом Зеленским, обвиняющим Запад в страхе перед обсуждением помощи Украине.

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