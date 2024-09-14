Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение на Украину

Шолц выступает за одиночество на своей высшей должности.

Значительное военное вооружение для Украины

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Во время визита к войскам в казармы Тодендорфа Шольц сопровождался Федеральным министром обороны...
Во время визита к войскам в казармы Тодендорфа Шольц сопровождался Федеральным министром обороны Писториусом.

Шолц выступает за одиночество на своей высшей должности.

Украина выражает заинтересованность в получении разрешения на развертывание мощного западного оружия на территории России. Несмотря на дискуссии президента США Джо Байдена и лидера Великобритании Кира Стармера, канцлер Германии Олаф Шольц сделал твердое заявление.

Шольц уточнил, что оружие, поставляемое Германией, не должно использоваться для ударов по внутренним территориям России. Политик от СДПГ придерживается этой позиции во время диалога с гражданами в Пренцлау, заявляя: "Так и останется". Шольц обещает придерживаться этой позиции, независимо от решений других стран, таких как США. "Я этого не сделаю, потому что считаю это вопросом", - заявил он.

Украина оказывает давление на лидеров в отношении развертывания дальнобойного западного оружия против российских целей, но Байден и Стармер недавно отложили решение по этому вопросу. После дискуссии с Байденом в Вашингтоне Стармер упомянул, что они обсуждали "широкие стратегические" темы, но не конкретные возможности. Ранее Путин предупреждал, что одобрение использования украинских вооружений на территории России приведет к "войне" против России.

Стармер после встречи заявил, что он и Байден будут расширять дискуссии по этому вопросу с более широкой группой на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Перед встречей в Вашингтоне ходили слухи, что Стармер планирует запросить у Байдена разрешение на развертывание британских ракет "Тень" deeper в российскую территорию.

"Ключевая" фаза

Стармер заявил в Вашингтоне, что следующие недели и месяцы могут стать "ключевыми". "Очень важно, чтобы мы поддержали Украину в этой ключевой войне за свободу", - сказал он.

Белый дом уже снизило ожидания в отношении решения о развертывании оружия на территории России до встречи. "Я не ожидаю, что дискуссии приведут к какому-либо крупному объявлению, по крайней мере, не с нашей стороны", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности.

Киев недавно призывал западных союзников разрешить использование более дальнобойных западных вооружений внутри российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что он даже боится обсуждать западную помощь Украине в нейтрализации российских ракет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность "устранения всех ограничений на использование американского и британского оружия против законных военных целей в России".

Британские СМИ сообщают, что Байден, опасаясь ядерного конфликта, готов одобрить использование Украиной британских и французских ракет с американской технологией - но не американских ракет. Немецкое оружие не имеет отношения к этому вопросу, согласно немецкому правительству. Дискуссии о расширенной поддержке Украины часто вращаются вокруг крылатой ракеты "Таурус".

Несмотря на давление Украины на использование мощного западного оружия в своей атаке на Россию, канцлер Германии Олаф Шольц твердо повторяет, что немецкое оружие не должно использоваться для ударов по внутренним территориям России. Эта позиция отражает просьбу Украины о развертывании дальнобойного западного оружия против российских целей, с президентом Зеленским, обвиняющим Запад в страхе перед обсуждением помощи Украине.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во время военного праздника День Военно-морского флота 27 июля 2014 года в Североморске, Россия,...
Политика

Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

За прошедшую неделю командованиеtiszio_response партии Новоамериканская аэрокосмическая оборона сообщало о перехватах военных самолётов России несколько раз вблизи Аляски. Возросшие напряжения между Соединёнными Штатами и Россией, кажется, коррелируют таким образом.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неопределенный момент времени
Политика

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году. Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно