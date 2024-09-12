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Шолц выступает против всеобъемлющего запрета на химические соединения.

Никаких альтернативных вариантов не существует.

 and  Anne Legman
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Различные источники, в том числе installations по обработке сточных вод, способствуют загрязнению...
Различные источники, в том числе installations по обработке сточных вод, способствуют загрязнению рек, озер и океанов определенных соединений ПФАС.

Шолц выступает против всеобъемлющего запрета на химические соединения.

Канцлер Олаф Шольц не поддерживает полный запрет на определенные группы химических веществ без дифференциации. На встрече с Ассоциацией химической промышленности (ВКИ) в Берлине он заявил, что химические вещества, подобные ПФАС, часто называемые «вечными химикатами», должны запрещаться только в том случае, если их вредные эффекты доказаны и существуют более безопасные альтернативы.

Он объяснил, что до тех пор, пока альтернативы отсутствуют, и их преимущества превышают риски, их использование должно оставаться разрешённым, например, в медицинских устройствах, полупроводниках или электролизерах. «Пока не появятся надлежащие альтернативы, нам нужны переходные периоды и исключения», — подчеркнул Шольц.

Правительство Германии остается приверженным реализации «реалистичного и справедливого» подхода к регулированию химических веществ ПФАС и пересмотру Регламента ЕС по химикатам (REACH), сообщил Шольц немецким химическим компаниям. «На это можно положиться в будущем. Важно иметь четкий путь в политической обстановке в Брюсселе».

Химические вещества ПФАС (пер- и полифторalkyl вещества) не встречаются в природе и имеют очень длительный срок службы, в зависимости от вещества. Они склонны накапливаться со временем. Эта группа химикатов, как считается, включает более 10 000 различных соединений, многие из которых высокотоксичны, особенно вредны для развития ребенка. ПФАС подозреваются в повреждении печени и потенциально могут приводить к раку почек и яичек.

Из-за своих уникальных свойств эти соединения используются в широком спектре продуктов, от одежды до посуды и косметики. В Европейском союзе рассматривается идея запрета ПФАС с определенными исключениями. Ассоциации промышленности воспринимают это как потенциальную угрозу для передовых отраслей».

Канцлер Шольц подчеркнул, что пока более безопасные альтернативы вредным химическим веществам, подобным ПФАС, не доступны, их использование должно быть разрешено в областях, где их преимущества превышают риски, например, в медицинских устройствах или полупроводниках. Канцлер также выступал за переходные периоды и исключения до появления приемлемых альтернатив.

Понимая сложность регулирования ПФАС, Шольц заверил химическую промышленность, что правительство Германии примет «реалистичный и справедливый» подход, учитывая необходимость четкого пути в политической обстановке в Брюсселе и принимая во внимание другие химические вещества в той же группе с различными уровнями токсичности и применениями.

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