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Шолц выражает недоумение, наблюдая за необычным присутствием светофоров.

Почему проект Коалиции «Противостояние» имел такое противоречивое лицо для общественности?

 and  Viktoriya Miller
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- Шолц выражает недоумение, наблюдая за необычным присутствием светофоров.

Канцлер Олаф Шольц, член партии СДПГ, выразил удивление, когда его спросили об имидже его коалиции «Светофор» во время сессии вопросов и ответов в Берлине. Воспитательница детского сада подняла вопрос о том, как обращаться с конфликтами и утечками в администрации. Шольц сравнил это с группой детей, сказав: «Один ребенок говорит одно, другой — другое, и все это расходится», основываясь на своем опыте в религиозной школе в Берлине-Панкове.

Отвечая на замечание воспитательницы, Шольц признал: «Вы попали в точку». Затем он задал ей вопрос: «Так что же ваше волшебное решение? Я просто любопытствую». Он пошутил о наличии «трех звукоизолированных комнат, где никто бы не услышал, что там говорят», возможно, имея в виду безопасные помещения для коммуникации в правительстве. Шольц также выглядел озадаченным при дальнейших расспросах.

Однако Шольц оспорил утверждение воспитательницы о его частых разногласиях с министром финансов Кристианом Линднером из партии СВП. Он уточнил: «Это случалось редко до сих пор».

Канцлер Шольц также обсудил это сравнение, подчеркнув, что видимость разногласий в коалиции не обязательно отражает реальный конфликт. Внешний вид взаимоотношений в его коалиции, подобно детям в группе, может быть обманчивым и влиять на общественное восприятие.

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