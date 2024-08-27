Шолц в настоящее время сохраняет двусмысленность в отношении предложения Мерца на данный момент.

Лидер ХДС Мерц предлагает помощь канцлеру Шольцу в сокращении иммиграции, что может привести к распаду коалиции. Канцлер Шольц осторожно и загадочно отвечает на политическом митинге.

Канцлер Олаф Шольц приветствовал предложение о сотрудничестве от лидера ХДС Фридриха Мерца в связи с происшествием в Солингене. "Просто потому, что что-то было озвучено, мы не можем почивать на лаврах", - заявил Шольц на встрече СДПГ в Йене. "Поэтому логично, что лидер оппозиции в немецком парламенте также предлагает сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией". Шольц встречался с Мерцем утром, встреча была запланирована заранее. "Предложения по действиям" будут приветствоваться, добавил Шольц. "Разумно, когда правительство и оппозиция сотрудничают". Важно, чтобы это существовало.

Не комментируя конкретные просьбы Союза, Шольц также отметил: "Важно также, чтобы мы реализовывали это в соответствии с принципами, которые основаны на демократии и формируют наше общество". Таким образом, международные соглашения, директивы ЕС и Основной закон все еще применяются, сказал он, имея в виду требование Мерца запретить афганцам и сирийцам въезд в Германию на границах. Шольц не комментировал призыв Мерца принять более строгие законы вместе с Союзом, даже если партнеры по альянсу, "Зеленые" и FDP, против них.

Шольц опроверг утверждения, что правительство "светофора" еще не действует. Меры уже предпринимаются, так как число нелегальных иммигрантов снижается, а число депортаций растет. Например, срок содержания лиц, подлежащих депортации, продлен, и обеспечено, что полиция может искать депортируемых во всех убежищах.

Шольц подтвердил, что депортации преступников в Сирию и Афганистан произойдут. "Доверьтесь мне: мы усердно работаем над тем, чтобы мы также смогли выполнить это намерение", - сказал он. "Это является приоритетом всей администрации, и это мое желание как федерального канцлера". Тем не менее, есть опасения, например, в Министерстве иностранных дел.

Лица, ищущие убежище в Германии, все еще подчиняются международным соглашениям, директивам ЕС и Основному закону, как подчеркнул канцлер Шольц, несмотря на призывы лидера оппозиции Фридриха Мерца ужесточить политику иммиграции. Лидер ХДС предложил сотрудничать с Шольцем для сокращения нелегальной иммиграции, что может привести к распаду коалиции.

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